Асмус в чулках и юбке-«занавеске», Брухунова в платочке с неваляшками. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Лето создано для модных экспериментов. Именно в это время можно примерять любые смелые тренды и миксовать вещи причудливым образом. Мы собрали самые интересные образы звезд, где без фантазии не обошлось.

Образы звезд комментирует журналист KP.RU, дипломированный стилист Ольга Родина. На фото — в жакете Vittoria Vicci. Фото: Екатерина Аверьянова

Кристина Асмус

Кристина Асмус. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Чулки, лиф прямо на корсет и юбка, похожая на занавеску — с первого взгляда образ Кристины может показаться, мягко говоря, странным. Но, на самом деле, стилист собрала для актрисы лук в ультрамодном сейчас будуарном стиле. Из названия модного направления становится понятно, что речь о том, что вещи из будуара мы комбинируем с повседневными и выходим так в свет. На Асмус мы видим белый шелковый топ-корсет (29 900 рублей) в сочетании с атласным черным лифом (16 900 рублей), а также ассиметричную юбку-кроше (43 500 рублей) — все от российского бренда Say No More. Еще актриса примерила трендовые чулки с открытым носком и пяткой от Angels Kiss. В таком образе звезда «Холопа 3» отыграла диджей-сет на крыше одного из клубов в Санкт-Петербурге. Для вечеринки вполне уместно.

Татьяна Брухунова

Татьяна Брухунова. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Клетки много не бывает, да и принтов тоже! Именно так решила Татьяна, собирая этот образ. Клетчатые брюки молодая супруга Петросяна сочетала с синей вязаной блузой и балетками, тоже в клетку, но более мелкую. Плюс акцентные аксессуары — платок с принтом в виде неваляшек от бренда By Ruccko за 1300 рублей и алая сумка Jackie от Gucci за 500 000 рублей (а может и дороже!).

Ксения Собчак

Ксения Собчак. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Ксения Анатольевна продемонстрировала эффектный образ с вещами от своего любимого дома моды Prada. Отдельного внимания заслуживает рыже-коричневый кожаный жакет Prada, его Собчак скомбинировала с голубой рубашкой с коротким рукавом (предположу, что тот же бренд). Далее черная юбка длины миди, которая соединяется с ремнем с помощью металлических подтяжек, что смотрится очень круто! И завершающие штрихи — белый кожаный клатч от Prada и туфли в оттенке хаки.

Светлана Бондарчук

Светлана Бондарчук. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Во время путешествия по Самарканду Светлана выгуляла легкий образ, в котором сочетала сразу несколько трендов. Актуальные шаровары Бондарчук скомбинировала с базовой белой майкой и пастельно-розовыми балетками от Prada. А сверху журналистка накинула прозрачную блузу-тунику, добавив луку еще больше воздушности. Кстати, хороший пример, как носить ультрамодные прозрачные вещи. Дополнила образ деталями — коричневой шляпой, массивными солнцезащитными очками, бежевой сумкой и кулоном с подвеской из необычного камня.

Екатерина Волкова

Екатерина Волкова Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Екатерина относительно недавно начала активно вести соцсети, и у нее неплохо получается. Периодически актриса делится своими образами. Так, с помощью стилиста она собрала лук в стиле кэжуал, куда интегрировала и актуальные кюлоты, и трендовые «двупалые» таби от TenDance. Балетки, которые все позаимствовали у Martin Margiela, у отечественного аналога стоят в 10 раз дешевле оригинала — 8530 рублей. Укороченные брюки Волкова скомбинировала с серой майкой и черным жакетом, на который накинула еще серый джемпер, повязав его, как шарф. Чтобы разбавить серо-черный образ, звезда добавила плетеную бордовую сумку. Плюс массивные серьги. На мой взгляд, образ получился на любителя. Кажется, что все эти тренды как-то очень простят красивую от природы Екатерину.

Мода, стоп!

Фото: km20.ru

Вечно можно смотреть на три вещи: как течет вода, горит огонь, и дизайнеры дырявят вещи, пытаясь продать их за бешеные деньги. Так, южно-корейский стритвир-бренд представил максимально дырявые вязаные брюки цвета детской неожиданности. Дизайнеры Мин и Джиюл сделали дырку даже в паховой зоне. Цена творения — 66 800 рублей.

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Накрутили: Собчак в многослойной юбке с бантом, Брухунова в домашних штанах с узлами, а Бондарчук со странным шарфом