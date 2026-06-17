Михалков отказался сбривать усы, Высоцкий - запил: как искали и нашли Остапа Бендера для« 12 стульев» Леонида Гайдая

Кинопробы на роли в фильме «12 стульев» были мучительными. Фото: кадр из фильма «12 стульев» (1971)

«12 СТУЛЬЕВ» ЕДВА НЕ УШЛИ К ДАНЕЛИИ

Люди, знавшие Леонида Гайдая, утверждают, что роман Ильфа и Петрова «12 стульев» был настольной книгой режиссера. Он перечитывал его много раз и каждый раз хохотал как ребенок в цирке. Ествественно, Гайдай очень хотел снять фильм по мотивам романа, но ему едва не перешел дорогу его товарищ и коллега режиссер Георгий Данелия. Два великих комедиографа пришли к идее экранизации Ильфа и Петрова почти одновременно.

Данелия был уже на старте: ему утвердили сценарную заявку, он определился с актером на роль Остапа Бендера - Никита Михалков. Режиссер сделал кинопробы с разными популярными артистами, но молодой Михалков ему показался лучшим.

Никита Михалков в 1970-х. Фото: ТАСС

Однако неожиданно фортуна изменил планы. Экранизацию «12 стульев» Данелия уступил Гайдаю. А сам переключился на другую работу. Он сел за сценарий «Джентльменов удачи», который он писал для своего друга режиссера Александра Серого. Тот как раз вышел из тюрьмы. Но работу ему не давали. И тогда Данелия пошел к директору Мосфильма - просить за Серого. Директор «Мосфильма» сказал: «Я дам Серому работу, если ты возьмешь на себя все: сценарий, постановку, выбор актеров, монтаж...». И Данелия согласился, потому что для грузина дружба превыше всего. А Серый был его другом.

Сценарий «12 стульев» Леонид Иович написал вместе с Владленом Бахновым (в соавторстве они напишут ещё 5 киносценариев). И приступил к кинопробам, которые были мучительными.

20 ОСТАПОВ

На роль Остапа Бендера пробовались лучшие артисты советского кино, подходящие плюс-минус по возрасту. Большее 20 кандидатур, среди них: Владимир Басов, Андрей Миронов, Валентин Гафт, Александр Ширвиндт, Фрунзик Мкртчян, Муслим Магомаев, Александра Белявский, Михаил Козаков, Олег Басилашвили, Алексей Баталова и даже гроссмейстер Борис Спасский, который как раз стал чемпионом мира по шахматам и безусловно в то время был «рок-звездой», правда в мире спорта. Всерьез его кандидатуру, конечно, не рассматривали.

На роль Остапа Бендера даже рассматривали (хоть и не всерьез) гроссмейстера Бориса Спасского. Фото: IMAGO / Global Look Press

Что касается остальных претендентов, каждый из них по разным причинам отвалился. В «идеальном герое» Алексее Баталове не хватало пройдошества и авантюризма Бендера. Владимир Басов был староват на роль 27-летнего Остапа (Басову было под 50). Необходимая для этого героя целеустремленность и энергия была в Никите Михалкове, но он категорически отказался сбривать для съемок усы, мол, если мужчина отпустил усы, он не может их сбрить никогда.

В «идеальном герое» Алексее Баталове не хватало пройдошества и авантюризма Бендера. А 50-летний Владимир Басов был староват на роль 27-летнего Остапа. Фото: Igor Gnevashev / Russian Look / Global Look Press, Савостьянов Владимир / ТАСС

Владимир Высоцкий замечательно пел на кинопробах, но у него возникли проблемы с алкоголем. Фото: Сергей Метелица / ТАСС

Из реальных претендентов на роль Остапа был Владимир Высоцкий, который замечательно пел на кинопробах. В фильме планировались песни поэта Леонида Дербенёва и композитора Александра Зацепина. Но у Высоцкого возникли проблемы с алкоголем. Понимая, что подводит и Гайдая, и всю киногруппу, Высоцкий предложил попробовать вместо него никому не известного грузинского актера Арчила Гомиашвили. Тот работал в Тбилисском театре им. Грибоедова и ездил по стране со своим моноспектаклем «Похождение Остапа Бендера» по мотивам другого романа Ильфа и Петрова «Золотой телёнок». Этот спектакль имел успех, Гомиашвили играл в нём все роли: Бендера, Корейко, Паниковского, Балаганова и даже Зосю. Гайдай поехал посмотреть и спектакль, и актера. Гомиашвили ему понравился, особенно, когда тот заявил: «Я и есть Бендер!». Гайдай был впечатлен этой откровенной наглостью, сразу понял: Остап найден.

Гомиашвили понравился Гайдаю, особенно, когда тот заявил: «Я и есть Бендер!». Фото: кадр из фильма «12 стульев» (1971)

НАТАЛЬЯ КРАЧКОВСКАЯ ЗАТМИЛА ГАЛИНУ ВОЛЧЕК И НОННУ МОРДЮКОВУ

Выбор актера на роль Кисы Воробьянинова был не менее сложным. Есть версия, что в роли Ипполита Матвеевича Гайдай видел только Сергея Филиппова. Но были и другие кандидаты: Ростислав Плятт, Анатолий Папанов, Юрий Никулин (хотя Гайдай сразу предложил Никулину роль дворника Тихона и своё решение не изменил), Эраст Гарин, Владимир Зельдин...

Гайдай сразу предложил Юрию Никулину роль дворника Тихона и своё решение не изменил. Фото: кадр из фильма «12 стульев» (1971)

Гайдаю очень понравились кинопробы классического интеллигента Плятта. Но его дуэт с Гомиашвили смотрелся не очень органично. В отличие от дуэта Гомиашвили-Филиппов. Однако в это время Сергей Филиппов серьезно болел: врачи обнаружили у него опухоль головного мозга, он готовился к операции, его мучили невыносимые боли. Понимая все риски, Гайдай решил вернуться к кандидатуре Ростислава Плятта. Но тот благородно отказался в пользу Филиппова. Во время съёмок приходилось делать перерывы, когда актер плохо себя чувствовал. Когда же съёмки закончились Филиппову сразу сделали операцию, она прошла успешно. Опухоль оказалась доброкачественной. Сергей Николаевич прожил ещё 20 лет и умер от рака лёгких.

Дуэт Гомиашвили-Филиппов смотрится гармонично. Фото: кадр из фильма «12 стульев» (1971)

Ну а любимому Ростиславу Плятту Гайдай доверил читать закадровый текст от автора.

Главными претендентками на роль мадам Грицацуевой были Галина Волчек и Нонна Мордюкова. Волчек показалась более смешной, но всё равно не стопроцентное попадание. Тогда звукооператор Владимир Крачковский привёл на съёмочную площадку свою жену Наталью. Гайдай только глянул на Наталью Крачковскую и сразу сказал: «Вот она, знойная женщина - мечта поэта».

Гайдай только глянул на Наталью Крачковскую и сразу сказал: «Вот она, знойная женщина - мечта поэта». Фото: кадр из фильма «12 стульев» (1971)

На роль отца Фёдора режиссер пригласил Михаила Пуговкина. Тот долго мялся и не давал согласия… без одобрения своей мамы Натальи Пуговкиной, которая была глубоко верующим человеком. Роль вороватого священника могла не одобрить. Но мама разрешила.

Михаил Пуговкин сыграл роль вороватого священника. Фото: кадр из фильма «12 стульев» (1971)

СКАНДАЛЫ, ИНТРИГИ И РЕВНОСТЬ

Съёмки эксцентрической комедии были сложными, с почти цирковыми трюками. Когда снимали эпизод землетрясения, вся декорация ходила ходуном. В одной из сцен навстречу Остапу нёсся огромный шар. Остап уворачивается от шара, но в этот миг сверху летит четырёхстворчатая рама, в проём которой он должен просунуть голову. Эпизод с большим трудом сняли, но в фильм он не вошёл. В другой сцене Пуговкин-отец Фёдор шесть часов рубил стулья на берегу моря. Снимали в Батуми в конце октября на пронизывающем ветру. В итоге Пуговкин на всю жизнь заработал радикулит.

Страдания актеров того стояли. Успех картины был феноменальный – в год выхода в прокат в 1971-м комедию посмотрели почти 40 миллионов зрителей.

Роль Остапа Бендера прославила никому не известного Арчила Гомиашвили на всю страну. Благодаря этой роли он хорошо заработал, получил квартиру в Москве. И всю жизнь использовал образ Остапа, чьим именем даже назвал свой ресторан. Актер считал, что между ним и Остапом много общего. Во всяком случае авантюризма ему было не занимать. По мнению режиссера Татьяны Лиозновой, из всех актеров, сыгравших Остапа в кино, сильнее всех был Арчил Гомиашвили, который при своем хамстве и наглости был очень обаятельным героем. Хотя Лиознова могла быть необъективной. У неё с Гомиашвили был роман.

Роль Остапа Бендера прославила никому не известного Арчила Гомиашвили на всю страну. Фото: кадр из фильма «12 стульев» (1971)

Удивительно, но после съемок Гайдай и Гомиашвили поссорились и не разговорили друг с другом больше пяти лет. Арчилу не понравилось, что его озвучивал другой актер - Юрий Саранцев, поскольку у Гомиашвили был заметный грузинский акцент. «Танго Остапа» про бизонов и пампасы, где над баобабами закаты, словно кровь, пел Валерий Золотухин.

Пародийный текст песни поэт Леонид Дербенёв намеренно нашпиговал всевозможными любовными штампами. Валерий Золотухин рассказывал, что «Танго Остапа» он часто исполнял в концертах, и всегда в зале - овации. На что его друг Владимир Высоцкий морщился, говорил: «Что ты эту пошлятину поешь, у тебя же есть такие замечательные русские песни…» .

Дербенев и Зацепин написали для «12 стульев» ещё одну песню - «Полосатая жизнь», где есть такие строчки: «Чёрный цвет, а потом будет белый цвет. Вот и весь секрет…». Советская цензура эту песню вырезала. Слова показались двусмысленными. Правда мелодию Зацепина оставили, она звучит в конце фильма.

Но вернемся к ссоре Гайдая и Гомиашвили… Помирил их Марк Захаров и его четырехсерийный телефильм «12 стульев» c Андреем Мироновым и Анатолием Папановым. Гайдай позвонил Гомиашлвили после пятилетнего молчания и сказал: «Арчил Михайлович, включайте телевизор! Сейчас будут показывать настоящее уголовное преступление!». Скорее всего, телефильм не понравился из ревности, ведь после экранизации Гайдая прошло всего пять лет, а уже доверили другому режиссеру сделать новую.

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