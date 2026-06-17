Золотая луна и крылатый конь: птенцам сапсанов «Уралсиба» дали легендарные имена

За 3 недели малыши заметно подросли. Фото: пресс-служба Банка Уралсиб.

РОМАНТИКА УФИМСКИХ КРЫШ

Сапсан — настоящий небесный гонщик, рекордсмен по скорости среди всех живых существ. Любимые места обитания этих стремительных краснокнижных птиц — скалистые берега водоемов, но все чаще их можно встретить в городах, на высотных зданиях, так напоминающих любимые утесы.

Один из самых ярких примеров — семья сапсанов, которая вот уже 20 лет гнездится на крыше банка «Уралсиб» в Уфе (это одно из самых высоких зданий в столице Башкирии). Птицы возвращаются сюда с зимовки из года в год, а люди заботятся об их благополучии.

О том, насколько сапсанам полюбилась романтика уфимских крыш, говорит один важный факт: из года в год они приносят потомство. 2026-й не стал исключением: в конце мая быстрокрылые соколы снова стали родителями трех птенцов.

СИЛА, СКОРОСТЬ И СВОБОДА

На днях юных сапсанов традиционно осмотрели, определили их пол и окольцевали. Именные «украшения» с цветовыми метками родного региона получили две самочки и один самец.

— Птиц назвали Умай, Алтынай и Толпар, — рассказали представители «Уралсиба».

Птенцы были немного удивлены осмотром, но перенесли его достойно. Фото: пресс-служба Банка Уралсиб.

Все имена символичны и связаны с культурой и традициями Башкортостана. Так, Умай — это древнетюркская мифическая покровительница детей, семьи и продолжения рода. Именно в ее честь назвали одну из самочек. Вторая — Алтынай — символизирует красоту, свет и благородство: ее имя переводится как «золотая луна».

— Самец Толпар получил имя легендарного крылатого коня из башкирской и тюркской мифологии, олицетворяющего силу, скорость и свободу, — добавили в банке.

Специальные кольца с индивидуальными номерами сапсанам никак не вредят и не мешают, а вот орнитологам помогают наблюдать за уже взрослыми птицами и фиксировать места их зимовок, порой даже делая неожиданные открытия. Так, известно, что соколы зимуют обычно в Африке или Южной Азии, но красавицу Сибирь (она родилась в 2019 году и стала одной из первых окольцованных птиц в семье уфимских сапсанов) в 2024 году заметили в Греции — и узнали именно по кольцу с номером на лапке.

НА КРЫЛО — В ПРЯМОМ ЭФИРЕ

Сейчас для птенцов начинается один из самых важных этапов жизни: ближайшие две недели они будут активно тренировать крылья и готовиться к первым самостоятельным полетам. После этого молодые сапсаны будут все реже появляться на гнездовой площадке.

Наблюдать за их взрослением можно в прямом эфире: на крыше банка установлена камера. Онлайн-трансляцию жизни сапсанов — с момента, когда самка садится на кладку, — «Уралсиб» ведет с 2019 года. За это время у птиц вывелось 17 птенцов.

Скоро маленьким сапсанам предстоит первый самостоятельный полет. Фото: пресс-служба Банка Уралсиб.

Напомним, небольшой технический выступ на уровне 25 го этажа 100-метрового небоскреба стал домом для птиц в середине нулевых. Место оказалось идеально уютным и безопасным: рядом река, высота комфортная, а смесь гравия и песка на полу дает возможность сформировать гнездовую ямку для кладки яиц. К тому же высокие борта площадки защищают от порывов ветра, а сотрудники банка — от любых других проблем.

— К возвращению сапсанов мы готовимся: чистим площадку, обновляем насыпь, проверяем дренаж, — рассказывают в банке. — И даже вводим режим тишины: временно останавливаем все работы на фасаде, чтобы не беспокоить птиц.

Эта «летняя резиденция» оказалась настолько уютной, что несколько лет назад главе семейства даже пришлось в драке отстаивать ее от «чужаков»: в Уфе регулярно гнездится не менее 12 пар сапсанов — нигде в России столько нет! Неудивительно, что всем хочется занять домик покомфортнее.

Следить за жизнью юных и взрослых сапсанов в Уфе можно здесь. Онлайн-трансляция будет доступна еще около двух недель. А потом сезон завершится — до следующей весны.

Реклама ПАО «БАНК УРАЛСИБ» ИНН 0274062111 erid: 2W5zFJVyp6d