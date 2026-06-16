«ОСАГО» для самокатов: В России задумались о введении обязательного страхования для курьеров на СИМ

Электросамокатов, электровелосипедов и прочих гироскутеров с каждым днем становится все больше. Растет и аварийность с их участием, причем существенно. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В ЧЕМ СУТЬ?

Без страховки на дорогу – нельзя! Это известно всем автовладельцам. Но как быть с теми, кто ездит на «средствах индивидуальной мобильности» (они же – СИМ)? Ведь всех этих электросамокатов, электровелосипедов и прочих гироскутеров с каждым днем становится все больше. Растет и аварийность с их участием, причем существенно. По данным МВД, за первые пять месяцев текущего года ГАИ зафиксировало свыше 1 тысячи ДТП с участием СИМ. Рост – на 30% к аналогичному периоду 2025-го! А сколько неучтенных, «незначительных» инцидентов случилось за это же время?

Так что в Госдуме задумались о введении обязательного страхования гражданской ответственности и для «водителей» СИМ. В первую очередь – курьеров. Что-то похожее на ОСАГО, но для лиц, управляющей техникой, не требующей наличия водительских прав. Ведь они тоже могут стать виновником аварии и причинить ущерб – как здоровью, так и технике пострадавшего. А пострадавший в этом случае получит право на гарантированную компенсацию. Которую сейчас приходится «выбивать» разве что через суд.

Как утверждают авторы инициативы, с подобным решением «порядка на дорогах будет больше». Впрочем, о конкретном законопроекте речь пока не идет.

МНЕНИЕ «ЗА»

Многим экспертам идея кажется полезной. Безусловно, число ДТП с участием электросамокатов и подобной техники значительно меньше, чем с участием автомобилей. Но так и машин у нас в стране около 60 млн, а СИМ – по примерным оценкам – «всего» 1,5-2 млн! Тем не менее, как видно по статистике, количество аварий растет. Да и тяжесть последствий порой очень существенна – за этот год в подобных инцидентах погибло 11 человек!

По данным МВД, за первые пять месяцев текущего года ГАИ зафиксировало свыше 1 тысячи ДТП с участием СИМ. Рост – на 30% к аналогичному периоду 2025-го! Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

- При этом формально СИМ не является транспортным средством, не подлежит обязательной регистрации, для управления им не нужны права, а значит, человек на таком самокате формально не является водителем, - рассуждает автоэксперт, главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. – Но в крупных городах они остаются порой полноценными участниками дорожного движения. Возникает существенный правовой дисбаланс. Ответственность водителя автомобиля при столкновении с СИМ неизмеримо выше, чем у «водителя» СИМ - даже в том случае, если виновен последний. Ведь автомобиль является «средством повышенной безопасности»! С другой стороны – при столкновении самокатчика с пешеходом никак не защищен уже пешеход. Юридически это выглядит так, будто ему на ногу наступили. Вот только очень больно и при этом - сломали. Конечно, нужен механизм, который бы помог эти моменты отрегулировать. Обязательное страхование гражданской ответственности для водителей СИМ – один из вариантов решения.

Другой вопрос – как это реализовать? Ведь если мощность двигателя СИМ не превышает 4 кВт, а максимальная скорость – 50 км/ч, то он не подлежит обязательной регистрации. Такие велосипеды и самокаты не стоят на учете в ГАИ, у них нет опознавательных знаков, а значит – не получится привязать полис к отдельному экземпляру. Именно так реализовано ОСАГО – страховка оформляется на транспортное средство, а список допущенных к ему управлению составляют отдельно.

- Возможно, в случае с СИМ полис можно будет привязывать не к технике, а к конкретному человеку. Есть у тебя страховка – можешь кататься. Нет – будь готов оплатить штраф. Что-то можно придумать. И придумывать – надо, пока число таких СИМ не выросло в разы, а на дорогах не началась вакханалия. Я не сторонник бесконечных запретов – чего-чего, а их у нас хватает. Но в данном случае наводить порядок нужно, - добавляет Максим Кадаков.

МНЕНИЕ «ПРОТИВ»

- Заниматься этим вопросом надо было еще пять лет назад, когда все эти самокаты лишь начинали набирать популярность, - считает автоэксперт Андрей Ломанов. – Что делать сейчас – непонятно. Оформлять полис не на технику, а на человека? Но в предложении депутатов Госдумы говорится о людях, которые на этих самокатах работают – курьерах, доставщиках и т.д. А не о всех пользователях подряд. Что если он не хочет работать, например, целый год? А планирует «покататься» в свое удовольствие и получить немного денег на каникулах? Как регулировать стоимость полиса в данном случае? Не будут ли они слишком дороги? И в любом случае мы, получается, говорим не о страховке, а о лицензии на профессиональную деятельность.

При этом без постановки СИМ на учет в ГАИ с выдачей опознавательных знаков оформить полис именно на технику – не получится. Правительство еще в 2023 году поручило МВД и Минтрансу проработать вопрос об обязательной регистрации данной техники, но он по-прежнему не решен. Разве что Росстандарт утвердил ГОСТ на номера для СИМ. А сам соответствующий законопроект находится на доработке с сентября 2024-го.

Росстандарт утвердил ГОСТ на номера для СИМ, но сам законопроект об обязательной регистрации данной техники по-прежнему находится на доработке. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

- Я бы пошел другим путем – задумался о стандартизации сферы услуг по доставкам, - рассуждает Андрей Ломанов. – Хочешь разносить товары пешком – одна история. Используешь СИМ – значит, данная техника должна быть сертифицирована и стоять на учете. Тогда и вопрос со страховкой можно будет решить. А использовать любой самокат или велосипед именно для работы – не выйдет. Но, в любом случае, я слабо верю в перспективы появления таких полисов. На мой взгляд, эти разговоры – чистой воды популизм.

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