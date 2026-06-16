В своем самомнении Зеленский дошел до того, что стал в открытую угрожать гражданской инфраструктуре России, если Путин не пойдет на переговоры с ним Фото: REUTERS.

Встреча «Большой семерки» по тематике Украины во французском Эвиане заняла полтора часа. По ее окончании украинский «просроченный» узурпатор-комедиант Владимир Зеленский выглядел уже не настолько убитым, как до ее начала после трехстороннего рандеву в формате Трамп-Макрон-Зеленский. И даже достаточно подробно рассказал, что именно и как именно все обстоит хорошо для Незалежной.

Как объяснил «просрочка», все страны G7 «поддержали Украину и осудили недавние российские удары по гражданской инфраструктуре». Зеленский рассыпался в «подякуваниях» - Швейцарию поблагодарил за обещание помочь в восстановлении Киево-Печерской лавры (после того, как в результате украинской провокации крыша Успенского собора получила некие повреждения). Зеленский, кстати, привез на саммит и показывал Трампу фотографии, на которых он героически осматривает повреждения крыши. Франция удостоилась благодарности за готовность помочь с восстановлением саркофага в Чернобыле. А вот американцев, которые выделили на эту задачу100 миллионов долларов, Зеленский благодарить не стал. То ли забыл про этот жест Вашингтона, на который он в свое время ответил, что «маловато будет», то ли эти деньги уже на Украине разворовали.

Зеленский привез на саммит и показывал Трампу фотографии, на которых он героически осматривает повреждения крыши Киево-Печорской Лавры Фото: REUTERS.

Но, самое главное, Зеленский объявил, что встретил понимание по всем вопросам – и по усилению ПВО и поставкам ракет для ВСУ, и по новому «зимнему пакету» помощи — средствам на защиту объектов, а также по дизелю, газу и бензину на случай продолжения конфликта в холодный период.

- Настроение Трампа такое было, что он нам поможет ракетами. И это на самом деле большой вызов, потому что производство не такое объемное, чтобы покрыть наши потребности, производство находится в США. Я эту тему поднял именно с лицензией. Я адресовал президенту Трампу: «Нам нужны лицензии для того, чтобы производить ракеты, у нас есть возможности производственные», - рассказал «просроченный» и тут же объявил себя авторитетом в области ракетостроения, который досконально разобрался в вопросе, как надо делать ракеты. - Да, трудно делать ракеты для «Пэтриот», у меня много встреч и звонков с компанией, с менеджментом, я разбираюсь в этой теме глубоко. Мы хотим повысить производство, если они согласятся, если президент Трамп поддержит эту идею. Но сейчас, именно сейчас, он позитивно смотрит на это.

В общем, что касается Трампа, то лично я поделил бы все, что говорит на десять. Само по себе то, что Трамп не выбросил хохмача пинком с ноги, он может считать его благорасположение по отношению к себе. Ну а считать, что делец Трамп, извлекающий миллионы из воздуха (а как иначе назвать игру на бирже с использованием имеющейся инсайдерской информации - ?) с ловкостью фокусника, проделывающего аналогичный трюк с цилиндром и кроликом, передаст лицензию на производство эксклюзивных вооружений, которые есть только у США, может только самый безумный фантазер.

Само по себе то, что Трамп не выбросил Зеленского пинком с ноги, он может считать его благорасположением по отношению к себе Фото: REUTERS.

- В любом случае, нам это необходимо сделать с европейской стороной. Нам действительно нужно, чтобы где-то начали производить противобаллистические системы европейские, которые будут сильными, и что еще лучше, для нас более дешевыми, - тут Зеля раскрылся, что называется, по полной. Во-первых рассказал, что производство противоракет для «Пэтриот» в случае получения лицензии будет развернуто не на Украине, а в Европе. Что вполне объяснимо, поскольку в Незалежной нет ни производственной базы для такого производства, ни технологий. А вот относительно «дешевле» Зеленский явно погорячился, потому что залез своей загребущей лапой прямо в американский карман.

В своем самомнении «просроченный» дошел до того, что стал в открытую угрожать гражданской инфраструктуре России, если Путин не пойдет на переговоры с ним.

- Это была ужасная зима для нас. Конечно, мы не хотим переживать еще одну такую зиму. И Россия должна знать, что в этом году у них тогда тоже не будет простой зимы, - пообещал Зеленский, объяснив, почему его переговоры с Владимиром Путиным о завершении конфликта и установления мира должны состояться до зимы.

Насчет его условий и способа его достижения Зеленский почему-то умолчал. И немудрено, ведь с его пониманием мира мнение россиян абсолютно не совпадает. А мир на условиях Зеленского – это настолько хуже боевых действий, что почти никого в России не устроит.

При этом, «просроченный» сразу начал выставлять свои условия для такой встречи.

- Я не поеду на встречу с Путиным в Москву, я не играю в эти игры, мы можем встретиться в Турции, Швейцарии или на Ближнем Востоке, - заявил Зеленский.

Ну что тут скажешь, существо настолько тупое, что до сих пор не смогло понять – Путин не будет встречаться просто ради встречи. Ему уже сто раз сказали, что такое рандеву может состояться, когда все об условиях мира будет уже договорено. А насчет того, во что играет и не играет «просроченный», сегодня все уже рассказал глава МИД России Сергей Лавров.

- Он занимается мегафонной дипломатией, он все публично объявляет, как он недавно хамское послание президенту Путину отправил. Он играет на публику, он привык играть на публику … и еще на фортепиано, - лаконично, но емко рассказал фактически все про Зеленского Сергей Викторович.

Можно только добавить лишь один нюанс во всю эту историю – для «просрочки» Зеленского все происходящее остается игрой, такой разновидностью КВНа, поэтому его совершенно не заботит, что останется в итоге от Украины. Есть лишь два момента, имеющих значение – личное состояние и личная победа. И это еще один комплекс бывшего капитана команды КВН, который в «конкурсе капитанов» проиграл все поединки.

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