Украинский «просроченный» узурпатор-комедиант Владимир Зеленский порадовал журналистов своим очередным откровением. Фото: VALDA-KALNINA/ТАСС

Украинский «просроченный» узурпатор-комедиант Владимир Зеленский порадовал журналистов своим очередным откровением. По его словам, он пригласил президента России Владимира Путина на саммит «Большой семерки», который сегодня стартует во французском курортном городке Эвиан.

Президент РФ Владимир Путин. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

- Там будут присутствовать Трамп и Макрон, так что европейцы плюс Америка. Это хорошая возможность встретиться всем вместе, - нарисовал «просрочка» картину, которая моментально согрела его душу (в случае наличия таковой, в чем есть очень большие сомнения).

Она не могла не согреть, поскольку нарисованная им широкими мазками очень напоминала заседание педсовета в школе, где собравшиеся педагоги ругают и пытаются привести в чувство школьного хулигана, который, будучи подавлен величием коллектива учителей мнет в руках засаленную кепку и не знает, что еще пообещать, лишь бы только его отпустили подобру-поздорову.

Как пояснил «просрочка» Киев уже направил соответствующее приглашение в Москву, но не получил от нее ответа. Как уверен Зеленский, потому что Москва не готова к переговорам о мире.

А, позвольте спросить, кто такой этот поц Зеленский, так и не избавившийся от школьного прозвища «окурок», что рассылает приглашения на мероприятия, к которым он сам не имеет никакого отношения. Он что, проводит этот саммит на Украине и является его хозяином, принимающей стороной? Может, Украина сама является членом «Большой семерки»? Тоже нет. «Просроченного» самого туда пригласили на птичьих правах в качестве гостя. По имеющимся на данный момент сведениям, Зеленский не включен в список формальных двусторонних встреч Трампа на G7, он будет участвовать только в рабочей сессии по Украине, которую участники намерены провести во вторник. Кстати, именно по этой причине «просрочка» сегодня еще с утра был в Киеве, где хорохорился и объявлял о своей предстоящей встрече с Трампом.

- У нас состоятся встречи с европейцами, а также с президентом Трампом, мы поговорим с ним о том, как заставить Путина прекратить (этот конфликт - прим.ред.), - пообещал «просрочка».

Конечно, встретится, на той самой рабочей сессии. А вот насчет остального… Американцы руками и ногами отпихиваются от рандеву с «просрочкой», хотя у Трампа уже есть утвержденный график двусторонних встреч с главами государств, которые также приглашены на саммит в качестве гостей, но Зеленского в этом списке нет.

Собственно говоря, зачем встречаться, если и так понятно, что этот хрипатый «окурок» скажет на двусторонней встрече ровно то же самое, что и на рабочей сессии: «Дай!»

Тогда, может быть, «просроченный», превратившийся в рагуля, задействовал Макрона и направил приглашение Путину через Францию? Тоже нет. Франция, как страна-организатор саммита, не подтверждала, что на него приглашался Путин или какие-то другие представители России. И немудрено – Зеленский даже в турпоездку по Крыму никого пригласить не может, не то что на саммит «Большой семерки». Полагаю, что в Париже удивленно пожали плечами, услышав про эту инициативу «просроченного».

Право слово, если у кого-то еще остался экземпляр книги «Как управлять Вселенной, не привлекая внимания санитаров», в ней очень нуждается жутко комплексующий по поводу своего роста поц Зеленский в Киеве. Собственно, наверное, множество нынешних проблем на Украине сейчас бы просто не существовало, если бы ему эту книгу дали почитать вовремя. Лучше поздно, чем никогда.

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