«Помогу за символичный миллион»: Сергей Семенов, которого Диана Шурыгина обвиняла в изнасиловании, готов стать ее адвокатом

Сергей Семенов не удивлен тому, что у Дианы Шурыгиной возникли проблемы. Фото: из соцсетей.

В Москве отправили под домашний арест 27-летнюю Диану Шурыгину. Ее обвиняют распространении порнографии через интернет - по версии следствия, она продавала подписчикам платформы OnlyFans интимные видео. Блогерше грозит до шести лет колонии, а защищать ее готов… Сергей Семенов. Тот самый парень, который после обвинения в изнасиловании Шурыгиной был осужден.

«Нет такого, чтобы я предлагал ей это»

- Когда была история со мной, она требовала с меня миллион рублей. Сейчас я учусь на адвоката, остался последний курс и ради практики, конечно, готов помочь. За тот же самый символичный миллион, - рассказал Сергей корреспонденту KP.RU. - Нет такого, что я предлагаю ей это. На самом деле, это, конечно, больше сказано с иронией.

Сергей проживает и получает юридическое образование в Самаре - в Международном институте рынка. Опыт помощи людям, у которых проблемы с законом, у него есть:

- Я давно занимаюсь правозащитной деятельностью. Работаю в том числе и с практикующими адвокатами. Чаще всего помогаю писать жалобы в Следственный комитет, прокуратуру, куда-то еще. Люди обращаются ко мне, как правило, по уголовным статьям. Кто-то считает, что его оговорили, другие просят помочь наказать преступника…

«Это было ожидаемо, но злорадства не испытываю»

Семенов слышал про проблемы Дианы с законом. Будущий юрист признается - не удивлен. Но и положительных эмоций никаких нет.

- Я видел эти новости. Первые эмоции? Может быть, ожидаемо. Но никакого злорадства не испытываю. Просто, человек ведет такой образ жизни… Недавно были новости, что она что-то украла, про откровенный блог тоже проходило ни раз, - говорит он. - Такой исход, немножко, напрашивался. Но не мне судить ее судьбу дальнейшую. Не моя история, чем человек занимается и как он себя ведет. Мы никак не контактировали после тех событий.

Диане грозит до шести лет колонии. Фото: из соцсетей.

Но шанс, что Сергею Семенову придется погрузиться в эту ситуацию, есть. Если Диана Шурыгина воспользуется его услугами как адвоката.

Напомним, что Шурыгина и Семенов стали известны на всю страну в 2016 году, когда на ТВ вышла серия программ, посвященный ЧП в Ульяновской области. В частном доме компания молодых людей отмечала день рождения. Была там и 16-летняя Диана. После вечеринки она обвинила 21-летнего Сергей в изнасиловании. Его приговорили к восьми годам колонии, но многие считали - девушка оклеветала парня ради того, чтобы прославиться. Она, действительно, стала звездой. А фраза «на донышке», которой школьница объяснила ведущему Андрею Малахову количество выпитого алкоголя, стала крылатой и ушла в народ.

Приговор Семенова в итоге смягчили до трех лет, а через год его освободили по УДО. Он занялся правозащитной деятельностью.

А Диана Шурыгина переехала в Москву и несколько раз оказывалась в эпицентре скандалов. В частности бывший сожитель криптоинвестор Святослав Гусев обвинял ее в краже нескольких миллионов из ее квартиры. Была на слуху и активность Дианы на платформе для взрослых - теперь именно из-за нее она отправлена под домашний арест и может несколько лет провести за колючей проволокой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Ей промыли мозги и она ударилась во все тяжкие»: Бывший возлюбленный Дианы Шурыгиной прокомментировал ее арест

Бывший жених Дианы Шурыгиной Гусев впервые прокомментировал ее арест (подробности)

«Рекламировать казино за 200 тысяч стремно»: отсидевший за изнасилование Шурыгиной Сергей Семенов поможет незаконно осужденным

Сергей перебрался в Самару, нашел девушку и вместе с адвокатом Сергеем Хальченко решил выручать людей, столкнувшихся с беззаконием (подробности)