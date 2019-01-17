Шурыгина опять пришла на Первый канал из-за изнасилования

Актера сериалов "Глухарь" и "Легенда №17" Тимура Ефременкова обвинили в изнасиловании и избиении 24-летней Марии Талановой. Близкие девушки не стали заявлять о вопиющем инциденте в полицию, но пришли искать справедливость на Первый канал.

В программе "На самом деле" разгорелись нешуточные страсти. В студию к Дмитрию Шепелеву пришла мать Марии Талановой, которая заявила, что 42-летний Тимур Ефременков избил и изнасиловал ее дочь на вечеринке в ночном клубе. Теперь в качестве компенсации женщина требует у актера пять миллионов рублей за причиненный моральный ущерб. Она призвала артиста к ответу в эфире ток-шоу.

"Я воспитывала свою дочь честной и порядочной девушкой. У нас с ней были очень доверительные отношения. Каждый раз, когда она куда-то уезжала, она мне звонила. 23 ноября она мне позвонила в слезах. Я взяла такси и поехала за ней. Она плакала, ничего мне не говорила. Когда мы приехали домой, она сразу же ушла в ванную, где закрылась на три часа. Я ее просила мне рассказать, что случилось, но она ничего не говорила", - начала излагать свою версию случившегося Марина Таланова.

По ее словам, на следующий день дочь призналась, что Ефременков надругался над ней. "Она с ним познакомилась в клубе. Он, наверное, что-то ей подлил в шампанское и надругался над ней, избил ее. Пять миллионов рублей - это моральная компенсация за то, что он испортил мою девочку", - не унималась женщина.

timurefremenkov Звезду сериалов "Глухарь" и "Молодежка" Тимура Ефременкова обвинили в изнасиловании

Также в студии появился и Тимур Ефременков. Актер, который два года назад развелся с ведущей "Дома-2" Юлией Ефременковой, признался, что у них с Марией действительно случилась в тот злополучный вечер близость. Однако девушка сама начала к нему приставать. "Да, я знаю эту девушку. Она была инициатором, жаждала общения... Простите, каюсь. У нас был интим, но добровольно. Я ей ничего не подсыпал", - заявил актер.

Мария Таланова все это время сидела за кулисами и не могла сдержать слез. Появившись в студии, девушка заявила, что актер испортил ей жизнь. "Он избил меня. Мало того, что он меня изнасиловал, так он еще сказал, что я худшее, что было в его жизни. Я нечасто бываю в клубах, потому что знаю, что мама против. Поэтому я ей сказала, что поехала с подругой на презентацию клипа выдуманного. Сама зашла в клуб", - заявила девушка.

Таланова призналась, что скрывала от матери свое местонахождение, потому что родительница воспитывала ее в строгости, а иногда даже наказывала. "Я выпила только два глотка, а потом мне стало плохо. Закружилась голова. Я пошла села в комнату, чтобы прийти в себя. Заходит Тимур. Он стал ко мне приставать. Я кричала, но в клубе громкая музыка. Он меня стал душить. Я потом вообще отключилась. Очнулась и связалась с матерью", - добавила Таланова-младшая.

_diana_shurygina_ Диана Шурыгина поверила Марии Талановой, что ее изнасиловали

Присутствовала в студии и скандально известная Диана Шурыгина, которая в конце января 2017 года в программе Андрея Малахова "Пусть говорят" обвинила 21-летнего Сергея Семенова в изнасиловании. Девушка призналась, что сначала не верила истории Марии Талановой. Однако, увидев, как Мария плачет, решила, что все, о чем она заявила, правда. "Сейчас я вижу ее, слышу, как она разговаривает. Да, я ей верю. Считаю, что она не врет", - высказала свою точку зрения Диана Шурыгина.

Точку в этом непростом деле поставила проверка на детекторе лжи. Оказалось, что Мария Таланова в тот вечер выпила больше, чем два глоточка. Именно она согласилась на интим. "У нас был секс с Тимуром, но мама против секса до свадьбы, поэтому я сказала, что это было против воли", - потупив взор, призналась Таланова-младшая. На обман, по ее словам, она пошла лишь из-за страха перед родительницей.