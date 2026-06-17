Экономическое чудо Ким Чен Ына: Рывок Северной Кореи признали даже на Западе

Если не знать, что это Пхеньян и не разглядеть иероглифы, можно подумать, что это Нью-Йорк. Фото: KCNA

На днях американская The Wall Street Journal написала, что экономика КНДР процветает, несмотря на международные санкции.

Повсеместное строительство, продвинутые приложения в смартфонах местного производства и обилие машин на улицах, оплата QR-кодами и вкусная пицца в ресторанах - все это не вяжется с каноническим представлением на Западе о «нищей стране».

Как выглядит феномен экономики при Ким Чен Ыне, рассказал ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Евгений Ким.

- На Западе верят своим же клише, отталкиваясь от сложной ситуации, которая была в КНДР к началу двухтысячных, - говорит эксперт. - Они проморгали сделанное позже, особенно после прихода к власти Ким Чен Ына.

Разве страна с гиперзвуковым оружием, запускающая спутники, строящая субмарину с атомным двигателем, может считаться отсталой?

Посмотрите на строительство нового квартала в Пхеньяне - 50 тысяч квартир!

План перевыполнили на целую улицу, на 10 тысяч квартир. (На круг это больше, чем за тот же срок в Лос-Анджелесе или Чикаго. - Ред.)

В прошлом году из-за наводнения 30 тысяч домохозяйств лишились крова. И власти смогли возместить ущерб за пять месяцев, на новых местах построили жилье. Все эти поселки - с бытовыми комплексами, домами культуры, школами, больницами…

Очень мощный толчок экономика получила за последнюю пятилетку. В пандемию страна была полностью закрыта от внешнего мира, но в этих условиях они сумели мобилизоваться.

ЧТО ИМ СТОИТ ДОМ ПОСТРОИТЬ

- Американцы удивились, что в Северной Корее можно купить даже BMW...

- Мы об этом знаем уже несколько лет. Кстати, в Пхеньяне недавно выстроили квартал коттеджей и часть выставили на продажу, стоимость доходила до 100 тысяч долларов. По их меркам - огромные деньги. Но за сутки все разошлось.

- Покупатели - местные?

- Естественно.

- Каков уровень жизни среднего северокорейца?

- Примерно как в шестидесятые годы в нашей стране. Государство зажато санкциями США, Евросоюза и Южной Кореи. Но, когда я был в Пхеньяне лет восемь назад, уже существовало около трех десятков местных сайтов. Даже сайт знакомств.

- Где в КНДР нашли столько строителей?

- Привлекли военно-строительные отряды. Армия выполняет много работ по гражданским направлениям. Например, по так называемой программе «20х10», запущенной в позапрошлом году. За десять лет в двадцати уездах и городках Северной Кореи должны создать предприятия, работающие на местном сырье, - производить для людей в провинции одежду, продовольственные товары.

А на полуострове Кальма построили великолепный туркомплекс с 4 - 5-звездочными гостиницами и прекрасным пляжем.

ХРАМ НАУКИ В ФОРМЕ АТОМА

- Среди источников бурного роста северокорейской экономики The Wall Street Journal назвала продажу оружия, поддержку со стороны Китая и обход санкций…

- О продаже оружия не могу сказать, информация не в открытом доступе. А что для рывка в экономике нужно было обойти санкции - несомненно.

Северная Корея не проводит ядерные испытания уже девять лет. Так почему не отменить санкции, введенные именно из-за испытаний? Мы уже с китайскими товарищами дважды вносили в Совбез ООН предложение об отмене. Но США и Англия с Францией категорически против. Единственное, чего мы смогли добиться, - заблокировали продление полномочий мониторинговой группы, которая расследовала, кто торгует с КНДР.

Глава КНДР на предприятии по производству ядерных материалов. Все суперсовременно. Фото: KCNA

- Импортозамещение работает?

- Там уделяют огромное внимание науке, технологиям. Когда было нормирование и давали пайки, техники, инженеры всегда получали наибольший паек. На любом предприятии КНДР вы найдете прекрасно работающий кабинет по науке и рационализаторству.

В Пхеньяне есть и так называемый «храм науки», здание в форме атома с тысячами компьютеров. Можно даже смотреть лекции западных ученых на английском. По естественным наукам, технике мировые достижения доступны - все загружается.

СЧАСТЛИВЧИКИ ДОНЧЖУ

Кто же может позволить себе покупку апартаментов за сто тысяч долларов? В Северной Корее процветает замаскированный частный рынок. В девяностые, когда граждане голодали, властям пришлось закрыть глаза на подпольную торговлю. Как-то же надо было выживать.

Тут и появилось первое поколение дончжу (буквально - «хозяева денег»), которых можно сравнить с нэпманами. Они начали богатеть на челночной торговле с Китаем (граница была прозрачной), на вставших из-за отсутствия сырья фабриках и заводах наладили производство спиртного, сигарет, одежды… По всей стране заработали уличные рынки - чанмадан. Со временем власти их узаконили.

«Хозяева денег» финансировали стройки, получая прибыль квартирами для перепродажи, фактически владели всеми такси, контролировали автобусные перевозки, даже могли из свободных средств кредитовать госпредприятия.

Когда в пандемию границы закрылись, корейские нэпманы получили сильный удар. Руководство страны воспользовалось моментом, чтобы ввести «Политику единой торговли», отжав у частников немалую долю рынка - вернее, заставив их влиться в госструктуры.

Формально частный бизнес в КНДР запрещен. Поэтому дончжу используют так называемую «схему красной шляпы» - например, если человек строит ресторан, то регистрирует его как собственность какого-то госпредприятия, которое получает свой процент.

«На рынках уже мало что можно сделать. Даже если фабрики хотят заказать рабочую униформу, они не могут размещать заказы у частных лиц», - признаются источники в Северной Корее. Вместе с тем у предприятий стало больше свободы: если на металлургическом заводе решат подзаработать производством пива, это не станет криминалом.

Не будем забывать, что Ким Чен Ын учился в Швейцарии. И теперь он пытается совместить тамошний коммерческий опыт с северокорейской идеологией. Получается неплохо.

КСТАТИ

Огорченный ситуацией в своей стране американский читатель Майкл Левин оставил под статьей The Wall Street Journal комментарий: «Если такое коммунистическое государство, как Северная Корея, может процветать, то есть надежда и для Калифорнии».

АНАТОМИЯ ФЕЙКА

В прессе любят цитировать доклад ООН о том, что 46% северных корейцев страдают от недоедания.

Но под отчетом мелким шрифтом написано: для КНДР «рейтинг определить не удалось из-за отсутствия данных», поэтому стране присвоили «предварительную классификацию». Иначе говоря, придумали цифры от балды.

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