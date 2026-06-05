Книжный фестиваль «Красная площадь»: Новый взгляд на Маяковского и разговоры о будущем книги под чашечку кофе

Впереди еще три дня фестиваля и масса интересных встреч, среди которых и презентации книг от «Комсомолки» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Книжный фестиваль «Красная площадь» горожане справедливо считают самым народным: проходит он в сердце Первопрестольной, растянувшись от Исторического музея до Покровского собора, а попасть на него можно совершенно бесплатно. Цены на книги радуют: тут всегда есть скидки, специальные акции.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Здесь многолюдно. Есть любители чтения, что волокут с собой чемоданы и сумки-тележки в надежде на жирный книжный улов.

- Откуда кофе? Из Уганды?!

Это уже возгласы возле кофейни «Комсомольской правды», расположенной у Главной сцены, где первые посетители пробуют терпкий напиток. Остаются довольны: «Хорошая прожарка, не кислит!», «О, 100-процентная арабика! Сейчас такого кофе немного!» И тут же со стаканчиком присаживаются изучать книжную «добычу». Вот не зря же говорят: «Книга без кофе - деньги на ветер!»

Кофейня «Комсомольской правды» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Собирается народ и в шатрах, где проходят презентации. После встречи с читателями к авторам выстраивается солидная очередь за автографами. А еще говорят, что у нас книги перестали любить!

В шатрах фестиваля не только обсуждали новые произведения и шутили. Речь также зашла о настоящем и будущем издательской системы.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

С введением санкций против России многие западные компании прекратили поставлять в нашу страну необходимое программное обеспечение, в том числе и для издательской отрасли, а также отказали в поддержке софта. Поэтому у нас была создана импортонезависимая редакционная система AxioCat, призванная заменить решения ушедших от нас вендоров - компаний, владеющих брендами и контролирующих качество товара. На площадке «Будущее книги» Индустриальный центр компетенций «Издательская деятельность и полиграфия» и Минцифры провели демодень, на котором рассказали, как идут дела в этом направлении. Выступающие обнадежили: мы можем сейчас замещать любую западную систему, инсталлированную в России. Конечно, работы еще много, предстоит пройти большой путь, который западные компании преодолели уже много лет назад. Но перспективы есть. Особенно если начинания поддержит государство.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

На фестивале можно легко провести целый день. На сценах «Красной площади» без остановок идет концертная программа. Больше всего аплодисментов и криков «браво!» сорвали детские коллективы, а также оркестр Московского военного округа. А еще посетители смогли посмотреть театральные постановки, послушать выступления поэтов и оперные хиты от Любови Казарновской и солистов «Молодой оперы России».

На сценах «Красной площади» без остановок идет концертная программа Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В игротеке рады ребятне. Там можно поиграть, узнать много интересного. А еще студенты Театрального художественно-технического колледжа украшают щеки и руки детей разными вариантами аквагрима с элементами русских народных промыслов - в стиле тагильской и жостовской росписи, гжели, филимоновской игрушки, хохломы или мезенской росписи. На любой вкус, как говорится.

В игротеке рады ребятне Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

ЗАХОДИТЕ В ГОСТИ!

Стенд «Комсомольской правды» (№ 6 - 8 шатер «Нон-фикшн», 11, рядом с Малой сценой) - это собрание книг самых разных жанров. У нас есть книги по кулинарии, по психологии и ЗОЖ, издания для тех, кто любит наводить порядок дома, и для тех, кто умеет наслаждаться жизнью. Большой выбор книг для тех, кто интересуется историей. Кстати, на фестивале эти издания стали доступнее по цене.

Стенд «Комсомольской правды» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

И не забудьте заглянуть в подписной домик у Главной сцены! Там можно оформить подписку по приятным ценам на все наши издания.

Не пропусти!

А еще говорят, что у нас книги перестали любить! Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Журналистское расследование в жанре тру-крайм

Впереди еще три дня фестиваля и масса интересных встреч, среди которых и презентации книг от «Комсомолки».

5 июня, 20.00, площадка «Малая сцена»

Презентация книги «Спесивцев. Мама знает». Журналистское расследование. История одного кошмара.

Автор - спецкор «Комсомольской правды», и он же автор бестселлера «Фишер. По следу зверя» Александр Рогоза. Специальный гость - психиатр, тру-крайм-эксперт и автор канала «Фауст 21 века» Василий Бейнарович.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

6 июня, 12.00, площадка «Поэзия»

Презентация книги «Сильный. Слабый. Маяковский» - жизнь поэта от любви до трагедии. Музы, романы, стихи. Автор книги, кинообозреватель и литературный критик «Комсомольской правды» Денис Корсаков и художник-иллюстратор Яна Антонова расскажут, как создавалась книга, а актеры Театра им. Маяковского прочитают стихи великого поэта. Вас ждет немало открытий и новый взгляд на творчество хорошо знакомого с детства автора.

Подробности:

bookfestival.ru

4 - 7 июня. Красная площадь, м. «Охотный Ряд».

Режим работы:

5, 6 июня - с 10.00 до 23.00

7 июня - с 10.00 до 22.30

Вход свободный.

Как прошла презентация новой книги издательства «Комсомольская правда» «От Советского информбюро» читайте в материале:

Владимир Мединский - о книге «Комсомолки» и РВИО: Перед нами подлинная, нефальсифицированная историческая правда