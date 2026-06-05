Это убийство обсуждает вся Америка: 81-летний актер Джеймс Хэнди, знакомый миллионам по ролям в «Джуманджи», «Топ Ган: Маверик» и «Логан», был найден во дворе собственного дома с ножевыми ранениями в грудь. Несмотря на усилия врачей, он умер в больнице, сообщает Daily Mail.
Все началось около 9:30 утра 3 июня, когда в службу спасения поступил странный звонок.
- Я - сын человеческий, я только что убил грешника, - произнес спокойный голос.
На место примчались полицейские. Во дворе они увидели истекающего кровью Хэнди. Вскоре к ним вышел 44-летний Майкл Гледхилл, сын сожительницы актера (имя этой женщины не раскрывается). Он заявил полицейским: «Вам нужен именно я».
Гледхилла, жившего в том же особняке, арестовали по обвинению в убийстве. На свободу он может выйти только под залог в 2 миллиона долларов. Мотив нападения пока неизвестен - но, судя по тому, что мужчина сказал во время звонка в службу спасения, у него могут быть проблемы с психикой.
Соседи рассказали журналистам, что накануне ночью между Гледхиллом и Хэнди произошла ссора. Некоторые предполагают, что подозреваемый схватился за нож в приступ помутнения рассудка.
Кадры с камеры соседнего дома, попавшие в эфир Fox 11 Los Angeles, показывают жуткую картину: Гледхилл неспешно идет по тротуару, на котором валяются окровавленные вещи. Потом он возвращается в дом и сдается полиции.
Джеймса Хэнди можно смело назвать ветераном Голливуда. За его плечами почти 150 ролей, в основном второго плана - доктора в «Логане» с Хью Джекманом, дезинсектора в «Джуманджи», бармена Джимми в «Топ Ган: Маверик».
Это убийство многим напомнило другую жестокую смерть. В декабре в Брентвуде, в Калифорнии, были убиты режиссер Роб Райнер и его жена Мишель.
Их 32-летний сын Ник обвиняется в двойном убийстве. На вечеринке, устроенной телеведущим Конаном О'Брайеном, между отцом и сыном разразился конфликт, а через несколько часов тела Райнера и его супруги были найдены без признаков жизни. Во время судебного заседания Ник, у которого есть проблемы с ментальным здоровьем, отказался признать себя виновным.
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