Мутное дело Алека Болдуина: Оружие, из которого застрелили оператора, уже давало осечку

Револьвер, из которого актер по неосторожности убил человека уже был неисправен и несколько раз давал осечку Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Если бы не кадры с плачущим Алеком Болдуином, все это можно было бы интерпретировать как бесчеловечный пиар. Ведь фильм «Ржавчина», где голливудский актер выступил в роли продюсера и исполнителя главной роли, повествует как раз о случайном убийстве.

Но нет.

Чем дальше, тем больше и без того странная история приобретает еще более мутные очертания.

Все случилось в декорациях Дикого Запада конца XIX века. На съемочной площадке вестерна — ранчо «Бонанза Крик» в штате Нью-Мексико — произошла трагедия. Алек Болдуин смертельно ранил в живот оператора Галину Хатчинс (Андросович), родившуюся на Украине в 1979 году. Осколки пули задели режиссера картины Джоэла Соузу. Повреждена ключица, угрозы жизни нет. Однако офис шерифа поспешно отрапортовал о двух трупах. Болдуин добровольно дал показания, продюсеры настаивают, что это несчастный случай.

Что это было? Почему он стрелял в живот оператору? Почему в револьвере был боевой патрон? Почему в Голливуде, где каждый шаг выверен и просчитан за несколько суток, а еще проверен пятью разными службами, такое возможно? Кто отвечал за реквизит?

Пока полиция ведет следствие, вопросы копятся.

Информация поступает по крупинкам из американской прессы.

Так, Los Angeles Times пишет, что необъяснимые вещи происходили на съемках «Ржавчины» еще до смертельного ЧП. Например, поступали жалобы на нарушения правил безопасности.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Револьвер, из которого актер по неосторожности убил человека уже был неисправен и несколько раз давал осечку. Но заменять его почему-то не стали. А за пару часов до трагедии, как уверяют источники издания, съемочную площадку вестерна покинула часть рабочих (нонсенс!) в знак протеста против нарушений требований безопасности. Якобы как раз оператор Галина и выступала за более безопасные условия труда.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Согласно сценарию герой Болдуина стрелял в кадр. Пистолет, разумеется, должен был быть заряженным холостыми патронами. Однако случился выстрел боевым патроном. В результате чего оператор-постановщик была тяжело ранена, затем на вертолете госпитализирована в больницу, но спасти ее врачи не успели. Состояние режиссера опасений не вызывает. Сам Алек написал в соцсетях, что у него нет слов, он находится в состоянии шока и будет всячески помогать семье погибшей.

Съемки фильма "Ржавчина" заморожены, полиция расследует трагедию. Обвинения Болдуину пока не выдвигались.