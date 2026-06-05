Стубб захотел "соскочить" с украинского трека: Почему финны не сбивают дроны ВСУ, а их президент делает странные заявления

Фото: Yauhen Yerchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава Суоми Александр Стубб, которого в Старом Свете называли одним из основных кандидатов для переговоров с Россией и Украиной от Европы, заявил о необходимости расширения Евросоюза. А именно - с 27 стран-участниц до 40. По мнению президента Финляндии, в ЕС могли бы войти Британия и Турция, республики бывшей Югославии, Албания, Норвегия, Украина, Молдавия, Грузия, Исландия и даже... Канада.

Почему вдруг возникла такая идея у лидера соседней страны, у которого должны быть иные головные боли?

На Радио «Комсомольская правда» говорили с главным научным сотрудником Института Европы РАН, президентом Ассоциации прибалтийских исследований Николаем Межевичем.

СТУББ РЕШИЛ СОКОЧИТЬ?

- Зачем Стубб сейчас сделал такое заявление – и кому нужно такое расширение?

- Впечатление, что этот товарищ решил соскочить с переговорного трека. Ведь лучший способ показать, что ты не хочешь и не можешь быть квалифицированным переговорщиком по такой тяжелой теме, как Украина - это сморозить явную глупость. Потому что предложение включить в ЕС Канаду и Британию - это демонстративная глупость. Понятно, что Оттава и Лондон не нуждаются в финских рекомендациях. В Брюсселе есть разные люди, нас они ненавидят достаточно дружно, но, я думаю, даже Кая Каллас, услышав такой поток финского сознания, немало удивилась.

ЧТО У ФИННОМ СО ЗРЕНИЕМ?

- Через Финляндию и Прибалтику продолжают лететь украинские дроны на Ленинградскую область. Почему латыши с эстонцами не сбивают их, если финны отчитались, что знали о том, что полетят дроны, и были уже готовы их сбить, но что-то пошло не так…

- Думаю, в Финляндии и в Прибалтике в этом смысле ситуация одинаковая. Возможности для уничтожения БПЛА над своей территорией у них минимальны, но они есть. По объективным причинам прикрыть плотно южный участок российско-финской воздушной границы трудно и нам. А финны просто ничего не делают. Если тысяча дронов полетит в сторону Питера, для финнов это будет праздник.

- Неужели?

- Они, может, и не скажут об этом открыто, но они будут очень радоваться. Вопрос - почему мы не сбиваем эти БПЛА над территорией Финляндии, Эстонии, Латвии и Литвы? Технические возможности для этого есть.

- Дроны вроде бы летели над водной гладью Финского залива, это сложно для РЛС.

- Да, летели над водной гладью. Но хотелось бы отметить, что это и с финской стороны, и с эстонской примерно 150 километров лететь. Даже обычные посты наружного наблюдения, бойцы с биноклями, днем это должны фиксировать. Для ночи еще в годы Второй мировой придумали такие приборы, когда человеку на уши вешали такие тарелки, и он становится живым звукоуловителем. Но, если серьезно, имеются в регионе и современные радиоэлектронные средства обнаружения.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОСТРОВА

- В Финском заливе есть острова...

- Да, в зоне полета БПЛА есть многочисленные острова в Финском заливе. Это в значительной степени бывшие финские острова. С эстонской стороны это Большой Тютерс, Малый Тютерс, остров Мощный. Ближе к Финляндии это Гогланд. Дальше Березовые острова и другие.

- Там можно разместить многое...

- Да все, что угодно, - кроме «Сармата». Ну и атомные подлодки Тихоокеанского флота туда тоже не влезут, по глубине. Я с финнами работаю не одно десятилетие. Если они будут точно знать, что на президентский дворец направлены даже не оперативно-тактические, а просто тактические средства поражения, они начнут задумываться. Финны очень рационально могут думать. Но для этого требуется небольшая помощь - пистолет у виска.

А ЧТО С ПРИБАЛТАМИ?

- Но про финнов-то мы до 2022-го были, в принципе, хорошего мнения, в отличие от прибалтов.

- Сейчас сама политика Финляндии от политики Прибалтики по текущему вопросу не отличается почти ничем.

- Но из Прибалтики все же слышно больше глупостей и гадостей в наш адрес, чем из Финляндии.

- Это да, но при этом в Финляндии за альтернативную точку зрения моего коллегу, например, выгонят из Хельсинского университета. но в тюрьму не посадят. А в Эстонии мои коллеги, которые имели альтернативную точку зрения, причем даже не пророссийскую, а также в Латвии, в Литве - они поголовно переехали в тюрьмы.

- Ну это же, наверное, проявления демократии.

- Просто в Финляндии процесс деградации полуусловных демократических процедур в самостоятельном государстве, которому почти 110 лет, похоже, еще не дошел до конца. В Прибалтике же никогда демократии не было - ввиду отсутствия самой Прибалтики в долгой исторической перспективе. В межвоенный период мне не встретился ни один эстонский, латвийский, литовский историк, который смог бы сказать, что у них с 1920 по 1939 годы была демократия. Стыдновато им немножко...

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