Чернышенко в студии VK Видео: «Чтобы жизнь проходила не зря», волонтеры отдают самое дорогое – свое время

Заместитель председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко заявил, что у молодежи появляется осознанность: жизнь должна проходить не зря, и рассказал о волонтерском движении, где люди отдают самое дорогое – свое время. Сделал он это в беседе с Александром Цыпкиным в Блогерской студии VK Видео на Петербургском международном экономическом форуме – 2026.

«Волонтерское движение в нашей стране очень развито, и нам поставлены серьезные цели по вовлечению не менее 60% молодежи в регулярное добровольческое движение», – сказал Чернышенко.

Он подчеркнул, что отличает волонтера: «Ты отдаешь самое дорогое, что у тебя есть, невозобновляемый ресурс – это время свое, которое ты мог пойти с друзьями отдохнуть, еще что-то поделать». «Одно из самых важных, что волонтеры получают взамен, – это признание необходимости и полезности своего труда», – добавил вице-премьер.

Александр Цыпкин отметил: «У молодежи появляется осознанность, что жизнь должна проходить не зря». Чернышенко согласился: «Это правда. Когда пообщаешься с этими ребятами, ты понимаешь, что они не притворяются».

Справочно:

VK Видео – крупнейшая видеоплатформа в России – в рамках ПМЭФ-2026 запустила уникальную Блогерскую студию VK Видео. Интервью у первых лиц власти и бизнеса берут популярные блогеры, которым доверяют миллионы людей. Такой формат позволит обсудить и официальную позицию по актуальным вопросам, и темы, которые волнуют общественность. Наша ключевая цель – сделать стратегические ориентиры развития государства максимально понятными и близкими для граждан, объясняя наиболее важные для развития страны вопросы понятным широкой аудитории языком. Переводим с государственного языка на народный!