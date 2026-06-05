В Саутгемптоне прошли акции протеста с участием более тысячи человек. Фото: REUTERS.

Обстоятельства убийства 18-летнего британца Генри Новака вызвали протесты по всей стране. На студента напал с кинжалом выходец из семьи мигрантов. Но вызванная на место полиция заковала в наручники вовсе не убийцу, а жертву - просто потому, что напавший заявил, будто Генри повел себя как расист (это оказалось полной неправдой). Слова юноши о том, что он не может дышать, полицейские «не услышали». Новак умер на месте происшествия.

Генри был убит в декабре прошлого года, но на днях завершился суд над убийцей, 23-летним индийцем Викрамом Дигвой. Хотя мигрант формально получил пожизненный срок, в тюрьме он может провести 21 год и затем выйти на свободу. А в Сеть просочились кадры с нагрудной камеры полицейского, который надел на умирающего студента наручники.

КТО ТАКОЙ ГЕНРИ НОВАК

Новак учился в университете Саутгемптона, изучал бухгалтерский учет и финансы. Он был одним из четверых детей в семье и вырос в Эссексе, графстве на юго-востоке Англии. Со своим будущим убийцей юноша знаком не был.

Вечером 3 декабря 2025 года Генри возвращался домой после вечеринки в районе Портсвуд. На улице он заметил Викрама Дигву, у которого на поясе висел 21-сантиметровый кинжал. Студент принялся снимать его на телефон и отсылать кадры друзьям, выражая опасения по поводу вооруженного прохожего.

Тот заметил съемку и набросился на британца. Нанес ему пять настолько тяжелых ножевых ранений, что Новак не смог бы выжить, даже если бы ему мгновенно оказали медицинскую помощь.

Генри Новак (его фото - в руках одного из протестующих) учился в университете Саутгемптона. Фото: REUTERS.

Брат индийца, чтобы опередить события, вызвал полицию и заявил, что Дигва подвергся «расистскому нападению» - мол, Генри оскорблял его и пытался сорвать с него тюрбан. Тем временем на место происшествия примчалась мать убийцы и успела забрать орудие преступления, чтобы спрятать его дома.

Когда приехала полиция, Новак не раз повторил, что его ударили ножом и ему очень плохо. Однако силовики надели на него наручники как на «расиста».

КТО УБИЛ НОВАКА

Отец и мать Дигвы эмигрировали из Индии. Их сын родился уже в Британии. Викрам нигде не работал и был одержим оружием. При обыске в его доме нашли 20 единиц: от кастетов и боевых топоров до кинжалов и мечей.

Викрам Дигва получил пожизненный срок, но в тюрьме он может провести 21 год и затем выйти на свободу. Фото: Полиция Хэмпшира

Свое «хобби» Викрам объяснял принадлежностью семьи к военизированному ордену сикхов Ниханг (индийские сикхи - последователи определенной религии).

Во время суда (вердикт выносили присяжные) выяснилось, что в момент нападения у Дигвы при себе были сразу два ножа. Кроме кинжала - еще и кирпан, традиционное оружие сикхов с изогнутым клинком.

Вынося приговор, судья Уильям Маусли заявил, что уверен в отсутствии у Новака расистских мотивов - этому не было ни одного объективного доказательства.

Мать осужденного, Киран Каур, признали виновной в пособничестве - ведь она прятала оружие убийства.

ПРОТЕСТЫ В БРИТАНИИ ПОСЛЕ УБИЙСТВА СТУДЕНТА

В соцсетях началась стихийная кампания имени Генри Новака. Пользователи стали публиковать ролики, на которых преклоняют колено в память погибшем.

Недовольство вышло за пределы Интернета. В Саутгемптоне прошли массовые акции протеста с участием более тысячи человек.

В Саутгемптоне недовольные вышли на улицы. Фото: REUTERS.

Одним из самых заметных мероприятий стала акция «Справедливость для Генри Новака» возле центрального полицейского участка Саутгемптона. Участники требовали провести тщательную проверку действий сотрудников полиции в ночь убийства.

Скандал, естественно, приобрел и политический характер. Представители Консервативной партии и фракции «Реформировать Соединенное Королевство» во главе с набирающим популярность во всей стране Найджелом Фараджем указали: история Новака поднимает серьезные вопросы о принципах работы британских правоохранителей.

История получила широкий резонанс и за пределами Великобритании. Американский миллиардер Илон Маск назвал действия полицейских отвратительными и заявил, что поддержал бы юридические меры в отношении причастных к инциденту сотрудников.

ЧТО ГОВОРЯТ ВЛАСТИ И ПОЛИЦИЯ

Руководство полиции графства Хэмпшир обвинения отвергает. Главный констебль Алекс Бун заявил: мол, в случае с Новаком сотрудники действовали в сложной и быстро меняющейся обстановке.

Полицейские, впрочем, принесли извинения семье погибшего, Независимое управление по вопросам поведения полиции начало собственное расследование.

Премьер Кир Стармер осудил вовсе не полицейских, а беспорядки, вспыхнувшие после смерти Новака.

А семья убитого назвала обращение с Генри «бесчеловечным и унижающим достоинство». При этом родственники подчеркивали, что не хотят использовать смерть Новака для разжигания межнациональной вражды.

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