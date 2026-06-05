История с Косенко повторяется: муж блогера Карины Каспарянц едва «не скормил» годовалую дочь львице

Мужа блогера Карины Каспарянц Оска Маркаряна затравили за скандальное видео Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Новый скандал разгорелся вокруг блогера-миллионника Карины Каспарянц и ее мужа Оска Маркаряна. На этот раз поводом стало видео из поездки по США, куда супруги вместе с детьми отправились еще в конце февраля.

В одном из местных зоопарков Карина сняла ролик, на котором Оск держит на руках их годовалую дочь Монику и подносит ребенка к ограждению вольера со львицей. На кадрах мужчина водит малышкой из стороны в сторону, наблюдая за реакцией хищницы. Сама Каспарянц отнеслась к происходящему с юмором. В сторис она назвала супруга «отцом года», а позже заявила, что это было весело и такой опыт можно повторить еще раз.

Однако пользователи соцсетей шутку не оценили. Видео провисело недолго и вскоре было удалено, но подписчики успели сохранить запись. После этого на семью обрушилась волна критики. Многие сочли поведение Маркаряна опасным и безответственным, а некоторые провели параллели с блогером Сергеем Косенко, который несколько лет назад оказался в центре громкого скандала после ролика со своим маленьким сыном, которого бросил в сугроб.

Блогер Карина Каспарянц с мужем Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Для самой Карины подобное внимание публики уже давно не в новинку. Блогерша и ее супруг познакомились во время учебы в РАНХиГС, а осенью 2020 года сыграли свадьбу. Сейчас пара воспитывает двоих детей: трехлетнего сына Монте и годовалую дочь Монику. При этом их семья уже не раз становилась объектом обсуждений в интернете. Так, ранее в Сети распространилось видео с мужчиной, похожим на Маркаряна, который проводил время в бане в компании девушек. Тогда беременная Каспарянц публично опровергла слухи о неверности мужа.

Кстати, несколько месяцев назад имя Карины Каспарянц активно обсуждали по другому поводу. Она решилась на липосакцию всего тела, объяснив, что давно была недовольна своей фигурой и не могла добиться желаемого результата с помощью спорта и ограничений в питании. После операции Карина начала делиться первыми изменениями внешности с подписчиками и признавалась, что довольна своим решением.

На фоне обсуждений пластической операции Каспарянц также сообщила, что решила обратиться к психиатру. По словам блогерши, после наркоза у нее усилилась тревожность и появились проблемы со сном. При этом она подчеркивала, что не жалеет о сделанном выборе и не собирается отказываться от фигуры своей мечты

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