Сергей Бурунов так удивился концерту Канье Уэста в Турции, что стал мемом: «Спасибо за новую аватарку»

Сергей Бурунов поделился своими эмоциями от увиденного Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

На днях в Турции прошел масштабный концерт американского рэпера Канье Уэста. Шоу стало одним из самых крупных в мировой истории музыки с платными билетами. Вообще, Канье якобы должен был выступить в России пару лет назад, но что-то не срослось. Поэтому почти все российские звезды отправились в Стамбул - по количеству медийных людей концерт рэпера мог дать фору большинству светских мероприятий в Москве.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Одним из зрителей шоу стал актер Сергей Бурунов, который поделился в соцсетях своими эмоциями от увиденного. «Я в жизни очень мало был на масштабных концертах. И, конечно, выступление Канье меня потрясло невероятной придумкой и смыслами. Может, я не близко знаком был с, не побоюсь этого слова, творчеством артиста Канье Уэста, но от этого шоу я офигел, товарищи. Вы уже, наверное, десятки видео посмотрели, но я тоже захотел поделиться», — написал он.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Вот только, кажется, видео Бурунова никто так и не посмотрел, потому что все внимание забрало шокированное селфи актера на фоне сцены в виде планеты Земля. На фото Сергей стоит с очень удивленными глазами, что вызвало массу эмоций в комментариях. «Пожалуй, это лучшее, что я видела из всего спама с этого концерта»; «Официально лучшая фотография с концерта Канье»; «Спасибо за новую аватарку», — пишут поклонники под постом.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Однако на комментариях пользователи Сети не остановились и за считанные часы сделали из Бурунова новый интернет-мем. «Кот, просящий еды, когда корм уже у него в миске»; «Я и рабочие задачи». Тут же подключились и бренды: «Когда в разгар тусовки вспомнил, что на вечер заказал доставку домой»; «Когда после концерта понял, что еще успеваешь в магазин». Не обошлось и без фотошопа: кто-то заменял сцену в виде планеты на лицо актера, а другие и вовсе разместили мини-версию Канье Уэста на голове Сергея. В общем, пользователей интернета, кажется, уже не остановить…

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