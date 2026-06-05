Мария Захарова в студии VK Видео: «Чем ты больше отдаешь, тем больше тебе дается сил»

Мария Захарова заявила, что главное в жизни – заниматься тем, что интересно и помогать людям. Фото: МИД РФ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что главное в жизни – заниматься тем, что интересно, помогать людям, и тогда силы возвращаются. Свое заявление она сделала в беседе с Алеко в Блогерской студии VK Видео на Петербургском международном экономическом форуме – 2026.

«Когда ты занимаешься тем, что тебе интересно, это тебя вдохновляет. Когда ты видишь результат своей работы, это тебя окрыляет. А когда ты при этом можешь помогать людям, которые нуждаются в этой помощи, это бесценно. Вот моя работа дает мне все эти три направления», – рассказала Захарова в интервью Алеко.

Она поделилась своими размышлениями об источнике энергии: «Чем ты больше отдаешь, и ты это отдаешь не в пустоту, а в реальность, чем больше это воплощается через творчество, через позитивные отношения, через любовь к жизни, к людям, даже к самым страшным испытаниям, и тем больше тебе дается сил».

По словам Захаровой, ее отец говорил, что он счастливый человек, потому что занимается любимым делом и ему за это еще платят зарплату. «Я считала, что это какая-то романтизация, инфантильность, нереалистичный взгляд на мир. А сейчас я поняла», – призналась Захарова.

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