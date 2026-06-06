Эксперт назвала актуальный топ угроз, которые могут настигнуть подростков в сети

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В интернет дети заходят не только для чатов, игр и бесконечного скроллинга коротких видео. Практически у каждого третьего (31%) несовершеннолетнего сегодня есть аккаунт на торговых платформах. Каждому пятому (20%) родители помогают выкладывают объявление: продать велосипед, диск с игрой или иной девайс. Это данные опроса Альянс по защите детей в цифровой среде и Авито.

— Один из самых интересных результатов – это, наверное, вопрос об ответственности. 80% родителей считают, что за цифровую грамотность своих детей отвечают взрослые. При этом, только 66% обсуждали с детьми риски, с которыми они могут столкнуться в сети, — указывает на разрыв в статистике директор по доверию и безопасности Авито Наталья Юматова.

Поэтому платформа считает и своей ответсвенность — вклад в цифровое образование детей. В него инвестируют ресурсы — финансы, компетенции специалистов.

Главные угрозы для детей при онлайн-покупках

Социальная инженерия. Ребенку труднее выключить эмоции и включить критическое мышление, а значит распознать, что происходит. Злоумышленники используют классические приемы социальной инженерии: торопят, давят на жалость, обещают выгоду или пытаются угрожать негативными последствиями. Ребенку труднее распознать эти манипуляции, потому что детская психика не до конца сформирована.

Фишинг. Злоумышленники отправляют ссылки, которые выглядят как реальные интернет страницы. Например, с оплатой знакомых сервисов. Дети не всегда проверяют, что написано в адресе в строке браузера, а просто вводят данные карты и теряют деньги. Иногда кроме данных карт утекают также личные данные и пароли.

Аренда учетных записей. Подростку предлагают деньги за то, чтобы он дал свой доступ к своему аккаунту — в соцсетях, на торговых платформах. Ребенок отдает логин и пароль, аферист тут же меняет их и использует страничку для мошенничеств. В этой ситуации ребенок еще и невольно становится соучастником.

— Цифровые платформы сильно закрутили гайки ботам разного типа. Поэтому для своих манипуляций злоумышленники пытаются искать реальные учетные записи, например, детей, либо взрослых людей. Дети чаще всего попадаются на такие уловки — верят, что им заплатят, — объясняет Наталья Юматова.

Защита работает от регистрации до момента отзыва

Директор по доверию и безопасности Авито говорит: на платформе действует многоуровневая защита. Барьеры от злоумышленников начинаются с этапа регистрации, продолжаются во время поиска и публикации объявлений и заканчиваются только на моменте, когда человек оставляет отзыв.

— На протяжении всего клиентского пути, отрабатывая специальные инструменты с использованием искусственного интеллекта, которые позволяют выявить нестандартное, странное поведение на платформе. Это своего рода триггеры для системы безопасности. С учетом наших объемов и масштабов без искусственного интеллекта не обойтись — используем его во благо. На каждом этапе работы пользователя с платформой, есть подсказки: на какие товары или продавцов в первую очередь стоит обращать внимание. На это указывают значки, подтверждающие пройденные проверки, рейтинги, отзывы, — говорит Наталья Юматова.

Для защиты пользователей приоритет в общении продавцов и покупателей — внутри платформы. Алгоритмы пресекают попытки выманить персональные данные или деньги, вовремя предупреждают человека и предлагают безопасные опции.

Самые последние новшества в сфере безопасности — защита сделок. Платформы берут на себя роль гаранта для покупателей и продавцов, то есть выступают в роли арбитра и защитника интересов сторон. Например, при повреждении вещи при доставке или слетевшей брони квартиры — возмещают ущерб и помогают быстро решить вопрос. Сейчас пилотируют ноу-хау по защите сделок в сфере услуг.

Поднимать цифровую грамотность нужно не занудно

Бизнес, государство и некоммерческие организации сегодня в связке и по отдельности развивают образовательные форматы — для повышения цифровой грамотности, в том числе у детей.

— Мы участвуем во всех федеральных инициативах, так как они имеют максимальный охват. Мы можем дотянуться до школьников в любом регионе России. Есть флагманские коллаборации — «Урок цифры», «Цифровой ликбез», «Цифровой диктант» – то есть все инициативы федерального масштаба. Со своей стороны мы также разрабатываем онлайн-игры, обучающие детей безопасному поведению в сети. Проводим мастер-классы на детских фестивалях, в школьных лагерях, на форумах.

По словам спикера, образование современных подростков не должно быть назидательным или нарочито строгим. Легче усваивают интерактивные игровые форматы с вовлечением. Тренд — на обучение через практику и моделирование ситуаций. Так возникают навыки, которые дальше помогут уже при совершении онлайн-сделок и других аспектах виртуальной жизни.

ВОПРОС РЕБРОМ

Что делать родителям, чтобы привить детям цифровую грамотность?

— Главное не запрещать, а объяснять. Запрет, как правило, не формирует навык у ребенка. Подросток все равно будет пользоваться интернетом. Поэтому лучше, если он будет делать это осознанно, посоветовавшись с вами, а не тайком. Сможет смело обсуждать сложные ситуации, которые возникают в сети при покупке, например, на онлайн-платформах.

Объясните четыре базовых правила.

1. Насторожиться, если просят перевести общение в мессенджер или по личному номеру. С незнакомцами избегать этого.

2. Никакой предоплаты незнакомцам.

3. При любом дискомфорте в общении — давят, торопят, пугают — сразу сообщить взрослым. Просить о помощи не стыдно: и не только родителей. Пусть ребенок знает, что может обратиться к старшему брату/сестре, учителю.

4. Не торопиться с решением. Перед любой сделкой в интернете стоит дать себе время подумать и осмыслить покупку.