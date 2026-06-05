Фото: Александр Река/ТАСС

Ну вот, собственно, и все. Про письмо криворожской шмаркли, возомнившей себя «повелителем мух», получен главный ответ от как бы главного адресата. Хамской и провокационной писульки просто не существует. Нет, не самого по себе – там наверняка колдовала над этой потужной реинкарнацией «письма запорожцев султану» целая команда. Подталкивали друг друга, хихикали одобрительно, придумывая самые заковыристые и хамские оскорбления. А в итоге его нет. Для России.

Вчера, когда это письмо понеслось по ТГ-каналам, я уверен, у многих в России заклокотало в груди и слова «сволочь» и «подонок» были у очень многих самыми литературными эпитетами, которыми адресовались сидящему в Киеве «окурку», как его называли в криворожской школе одноклассники. Так врать, так передергивать все подряд – это уже было за гранью. Чтобы нести то, что утверждал в своей писульке Зеленский, надо утратить в себе все человеческое и стать какой-то бездушной машиной лжи.

И Путин мог бы разгромить каждый из нарративов, как модно сейчас говорить, «просроченного». наголову его разбить, что называется. Но вместо этого он лишь вежливо и корректно подколол «просрочку», что манеры того стали несколько лучше после «воспитания Трампом», хотя есть еще, чему поучиться, и спокойно рассказал историю, как в мае в Киеве через приглашенного российского бизнесмена Зеленский пытался закинуть крючок на предмет встречи с Путиным, а на следующий день ВСУ по его приказу ударили по педагогическому колледжу в Старобельске. Собственно говоря, одной этой истории хватило для понимания, никаких промежуточных переговоров с этими, невозможно назвать их людьми, быть не может. И Путин это тут же подтвердил, рассказав, что не намерен отвечать Зеленскому или, тем более, встречаться с ним.

Президент России Владимир Путин на трибуне ПМЭФ. Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

- Обращаться нужно не к авторам этого письма, не к любителям эпистолярного жанра, а к нашим бойцам на линии боевого соприкосновения. И вот обращаясь к ним, я хочу сказать: товарищи солдаты и матросы, товарищи старшины, товарищи офицеры, адмиралы и генералы, вся страна смотрит на вас, вся страна гордится вами и надеется на вас, - произнес Путин и спокойно, но очень весомо призвал. - Работайте, братья!

Все, как всегда у Путина, четко, корректно и весомо. Каждое слово продумано. Он говорил не спеша, не стремясь выговориться, а желая донести смысл. И это ему, что приятно констатировать, удалось. Как, впрочем, и всегда. Чем важнее тема, которую он или ему поднимают, тем медленнее он говорит. Это про какие-то компании он может говорить бегло. Про конфликт с Украиной отдельный акцент был на каждом слове.

И на этом все. Что там накарябали в Киеве, неважно. Совсем неважно. Этого как бы и не было. Есть армия России, которая выполняет поставленные перед ней задачи. Ест ь неоднократно озвученные цели СВО. Которые ни разу за эти годы не менялись с того момента, когда были озвучены в первый раз. В отличие от той стороны, на которой клоун-наркоман придумывал по пять разных «планов перемоги» в неделю.

И все это хамство, беспардонная наглость украинского «пианиста», все пролетает мимо. Потому что этого письма и оскорблений шмаркли для нас нет. А есть непреклонная воля нашего Верховного Главнокомандующего. Надеюсь, ответом удовлетворены все. В том числе и те, кто мечтает замириться с бандеровцами и их европейскими шефами-глобалистами, для чего готовы даже предать свою страну.

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