Пиар-акция Зеленского с "письмом о переговорах" провалилась: киевского узурпатора не считают равным ни в Москве, ни в Вашингтоне

Владимир Зеленский Фото: REUTERS.

Владимир Путин на Петербургском экономическом форуме жестко ответил на открытое письмо Владимира Зеленского «о переговорах», указав, что в таком тоне и в такой манере не предлагают встречаться и договариваться о мире. Российский лидер завершил свой ответ обращением к бойцам СВО - от солдат и матросов до генералов и адмиралов. Подчеркнув, что «вся страна смотрит на вас», он призвал их: «Работайте, братья!»

KP.RU обратилась за комментарием к члену Совета по межнациональным отношениям при Президенте России Богдану Безпалько.

- «Он упомянул, автор письма, о моем возрасте. Конечно, о возрасте должны думать все. Но мне представляется, что главное — не возраст, главное — дееспособность и работоспособность»,- сказал Путин, напомнив, что есть известные лидеры и постарше его.

- Очевидно, что это письмо было направлено Путину не для того, чтобы реально провести переговоры и достичь компромисса. И Путин это подчеркнул, в том числе, осветив и хамский момент с указанием на возраст. Как бы вы лично не были настроены к главе другого государства, с которым у вас конфликт, если вы хотите этот конфликт завершить, у вас должен быть определенный тон письма. И определенное содержание. А тут хамством начинается и, по сути, им же заканчивается.

- Президент указал на его бессодержательность.

- Оно бессодержательно потому, что не содержит ни повестки, ни предложений, ни условий компромисса. Просто «я такой смелый - и я хочу встретиться». Ну, ему же ответили: приезжай в Москву, поговорим. В духе самого письма.

- Путин указал на утверждение автора, что гарантом переговоров должна быть Европа, а не США, и удивился, почему так, если Америка оружие Киеву поставлять может, а гарантом быть не может?

- Зеленский допустил хамский выпад и против Вашингтона - и Путин на этом сделал акцент. Это можно было бы и расширить и спросить: а почему Европа, а, например, не Индия или Китай, не Южная Африка или Парагвай? Европа важный участник конфликта — но это участник конфликта. И как она может быть гарантом по отношению к России?

Президент России Владимир Путин. Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

- "Мы видели, как Дональд на глазах у всего мира занимался воспитанием автора этого письма. Что касается манер... хочу поблагодарить Дональда за эту работу, она, безусловно, полезной является», — сказал Путин, напомнив про выволочку в Белом Доме зимой 2025-го.

- Путин напомнил Зеленскому, что в политике есть взрослые дяди, а он, Зеленский, там до сих пор новичок. И что его уже тыкали мордой в песок. Его не считают равным ни в Москве, ни в Вашингтоне. Да, его используют, ему дают оружие, его натравливают — но равным его не считает никто. Москва и Вашингтона - они друг друга считают равными, и уважают даже в состоянии опосредованного конфликта. А Зеленского - не считают. И Путин поиронизировал по этому поводу. Ирония — хороший ответ на хамство.

- Президент в конце обратился к тем, кто воюет на СВО — «Работайте, братья». Тем самым сказав, что мы достигнем цели военным путем?

- Совершенно верно. Всем понятно, что письмо направлялось не для того, чтобы достигнуть мирного урегулирования. А чтобы Зеленскому в очередной раз поиграть в политику. Это пиар-акция. Актерский перформанс. Никаких мирных договоренностей Зеленский достигать не планирует. Он же недавно призывал готовиться к конфликту в течении двух-трех лет. Мы это видим и понимаем.

- Ему четкий ответ был дан.

- Ну да, мальчик, тебя повоспитывали, тебе Трамп надавал пощечин. Мы это видели, знаем и помним. Мы договариваемся с американцами, а тебя все видят в качестве мальчика - либо для битья, либо чтобы ты на ошейнике был в качестве злой собачки. И мы не будем с тобой договариваться. Ты никто. Ты посто нелегитимный кусок дерьма. И это видят все. А мы будем дальше добиваться своих целей военным путем.

- Признавая сложности.

- Сейчас, несмотря на демонстративные беспилотные атаки, для нас неприятные, в том числе по Питеру, мы продолжаем освобождать территории, напомнил президент. Сотни, тысячи километров за год. Все равно Зеленский проигрывает. Если опцию с беспилотниками убрать — а мы ее нивелируем со временем — у него ничего не останется. У него недостаток в людях. Недостаток зенитных ракет. У него кризис. Ему еще не перечислили даже часть из этих 90 млрд евро. Он банкрот. Который пока держится лишь на беспилотниках, которые и производит не он, а европейцы.

- Много производят.

- Но что будет, если вдруг мы договоримся с европейцами? Мы же тоже воспринимаем друг друга как равных. А вдруг немцы скажут: да надоело нам все это! Давайте будем торговать, у России покупать нефть и газ, и продавать им свои автомобили - как раньше. И будет много денег у всех. И что тогда будет делать Зеленский? Куда тогда его отправят европейцы, американцы? И мы?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Владимир Путин обличил Зеленского, ответил на его письмо и обратился к солдатам: «Работайте, братья!»

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Настоящая история появления Украины: существовало ли государство «Киевская Русь» и являлось ли оно общей колыбелью для русских и украинцев