«Луч» для города. Тест-драйв городского кроссовера Geely Cityray

Geely Cityray Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

- Тоже «Атлас» купил? Отличная машина. Мне нравится! – одобрительно кивнул сосед, недавно ставший владельцев нового Geely Atlas. Правда, немного присмотрелся, картинно поднял бровь (одну) – прямо как Дуэйн «Скала» Джонсон (я задумался – это природой дано или можно натренировать?) – и тут же добавил: - Что-то он, будто, меньше.

Все верно. Я приехал не на «Атласе». А на «Ситирее». Точнее – на Geely Cityray. Сложно сказать, почему маркетологи Geely выбрали это имя – хотя в последние годы у них явно был тренд на африканскую природу и культуру. Ведь тот же Atlas отсылает не к сборнику географических карт, а к горной системе в Тунисе и Марокко. Как Okavango назван в честь реки в Ботсване, а Monjaro («Монжаро») – с очевидным намеком на самый известный африканский вулкан.

Впрочем, есть и Coolray, и, например, Preface – и в их названиях совсем другая логика. Вот в эту логику – ярких слов на английском – как раз вписался Cityray. Дословно – «городской луч». Что четко отражает саму суть машины – заточенного под мегаполис кроссовера. Яркого, стильного, эффектного. Почти бесполезного на бездорожье... Но не особо комплексующего из-за данного факта.

И да – он правда похож на Atlas. Просто незначительно меньше.

УЗНАВАЕМЫЙ ОБЛИК

Британец Питер Хорбери, доставшийся Geely «в наследство» вместе с приобретенной ей в 2010 году компанией Volvo (где он тогда трудился шеф-дизайнером), внес существенный вклад в облик машин китайского автогиганта. По сути, современный стиль и самой Geely, и ее дочерних суббрендов (Lynk&Co, Proton, Lotus) – как раз работа Хорбери. Сочетание резких граней и плавных обводов, намек на некий футуризм и корабли из популярных космоопер – все это делает машины концерна и красивыми, и заметными, а главное – узнаваемыми.

Ну, то есть, смотришь на Geely – и сразу понимаешь: это – Geely!

Фонари головного света и решетка радиатора, как и формы кузова – почти полностью повторяют Geely Atlas второго поколения Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Так и с Cityray, который в линейке моделей китайского бренда занял нишу между компактным Coolray и более вместительным Atlas. Похож и на тот, и на тот, но на «Атлас» - значительно больше. При этом «Ситирей» не лишен нагловатых, местами – даже хулиганских дизайнерских решений. Таких, что не бросаются в глаза, но если заметишь – то слегка удивляешься. Как, например, четыре патрубка системы выхлопа, разбитых по парам под задним бампером. Посмотришь сзади на кроссовер – и невольно задумаешься: это точно не суперкар? С чего бы такие намеки на американские родстеры, вроде Ford Mustang и Chevrolet Corvette?

Ах, да, Питер Хорбери… Он ведь и в Ford работал. И в General Motors…

Но нет – спортивного в «Ситирее» не более, чем в его одноклассниках. В плане технической начинки – все довольно банально-стандартно. Платформа BMA – та же самая, что у других кроссоверов Geely. Под капотом – турбомотор BHE15-EFZ на 1,5 литра и 147 «лошадей». Ни поголовье «табуна», ни крутящий момент (270 Нм), как говорится, «крышу не сносят». Коробка – тоже базовый вариант в виде 7-ступенчатого робота со сдвоенным «мокрым» сцеплением. Набор не то, что стандартный. Скорее – унифицированный. Причем, не только внутри бренда Geely – а вообще для всех массовых брендов из Поднебесной, имеющих успех на нашем рынке. Возможно, поэтому так важен дизайн – чтобы привлечь внимание покупателей. Из которых – давайте честно! – подавляющее большинство выбирает машину глазами. И, конечно же, кошельком. А не вникают в тонкости настроек двигателя и коробки. Тем более, что в повальной унификации оных тоже нет ничего криминального. Наоборот – одни плюсы. Чем выше объем производства – тем ниже себестоимость, меньше проблем с надежностью, обслуживанием и запчастями.

Впрочем, яркий дизайн – как оказалось! – вполне соответствует динамическим качествам «Ситирея». В этом крылся приятный сюрприз.

Люк в крыше – прерогатива «богатых» комплектаций, но в целом – уже «база» для большинства китайских машин. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

ЗНАКОМЫЕ ПЛЮСЫ И МИНУСЫ

Интерьер – почти копия не только Atlas, но и Geely Preface. Такой же плод унификации – но не без стиля! Огрехи знакомые, достоинства – тоже.

Огромный вертикальный дисплей системы мультимедиа – один из фирменных знаков многих моделей Geely. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Из первых – скромная в плане размеров «приборка», напоминающая экран смартфона. И ладно, маленькая – так еще и пестрящая кучей ненужных мелких символов, в которых поди-разберись, что тебе нужно, что – нет! Привычные шкалы тахометра и спидометра? Увы, не довезли. Вместо тахометра – невнятная линия слева внизу, не информативная от слова «совсем». Чтобы увидеть/разглядеть запас топлива в бензобаке или температуру двигателя – нужны не то, что очки: микроскоп! Зато «спасибо» за информацию об играющем треке/радиостанции – ведь это гораздо важнее!

Стильно, но не информативно – вот краткое описание приборной панели Geely Cityray. От мелких цифр и букв в глазах – рябит, а «считать» нужную информацию на ходу – довольно непросто. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Физические клавиши управления микроклиматом и абсолютным большинством базовых функцией? Что вы, зачем! Все спрятано в экране мультимедиа. Тапай-свайпай по большому планшету – и вот тебе «счастье». Даже шторку люка и сам люк открыть получится лишь таким образом. Спасибо, хоть стеклоподъемники все еще есть на своем месте. Как и – внезапно! – корректор фар.

Синхронизация смартфона с той самой мультимедиа? Владельцы техники Apple будут довольны. Несчастным обладателям телефонов с «Андроидом», вроде меня, остается страдать. AndroidAuto на Geely не ставят из принципа (видимо), а система AutoDo – якобы более продвинутая версия опостылевшего всем CarbitLink – тут в принципе отказалась работать.

«Пугает» и «девичья память» машины, которая каждый раз забывает – какой смартфон к ней подключен, какой режим движения был выбран, какая музыка играла в колонках (кстати, весьма неплохих!). После очередного перезапуска двигателя приходится заново возвращаться в настройки, вновь активировать режим Bluetooth с выбором нужного девайса. Вручную включать радио или искать тот трек из списка «Избранное», на котором вы остановились в предыдущей поездке. Как и менять режим движения – ведь кроссовер по умолчанию все сбросит на Eco.

Отдельная история – руль. И тут… история неоднозначная. Саму форму руля – в виде шестиугольника, со «скошенными» верхней и нижней дугами - отчего-то принято ругать. Тема, в общем-то, модная – «грешит» не только Geely. И то и дело слышишь тут и там – мол, как неудобно крутить такой руль, когда надо быстро переложить его «от упора и до упора». Как правило – на парковках. Как ни пытался я прочувствовать подобное неудобство – нет, не вышло. Вполне себе комфортно и нормально. Может, что-то с моими руками не так?

Селектор КПП работает через «нейтраль» - то есть, приходится по два раза «пинать» рычаг взад-вперед, чтобы включить режим Drive или заднего хода. Неудобно, но… тоже фишка Geely! Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Преимущества – тоже знакомы. Помимо в целом стильного дизайна, радует яркий и контрастный дисплей центрального экрана мультимедиа. Расположенного вертикально – одна из фишек Geely. Есть две просторные площадки под смартфоны с беспроводной зарядкой – правда, без охлаждения, и чуть утопленные под нависающий над ними тот самый «планшет» (что не очень удобно при использовании телефона в качестве навигатора).

Сзади – вполне просторно для троих ездоков. Материалы отделки – бюджетные, но вполне качественные. С учетом стоимости – придраться решительно не к чему! Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Материалы отделки – вполне на уровне для своего сегмента. Без лишней роскоши, но с качественным пластиком и экокожей. Простор – на уровне. Сзади вполне спокойно усядутся трое взрослых людей не слишком упитанной комплекции. Кармашков, ниш для мелочевки, слотов для подзарядки гаджетов разбросано по салону в избытке. Разве что цвета не хватает – строгую черно-серую гамму разбавляют лишь красные нити прострочки сидений.

Хотя сойдет за «выдержанный стиль».

ДВИЖЕНИЕ – В РАДОСТЬ

Имидж китайского «Вольво» - одна из главных фишек Geely. Ради которой, собственно, они и купили шведскую фирму. Настройки подвески, двигателя и коробки – в этом плане все «Джили» существенно отличаются от большинства прямых конкурентов из Поднебесной. Причем – в лучшую сторону. И Cityray – не исключение. Он едет… приятно!

На ходу Geely Cityray – понятен, предсказуем и отзывчив. Отличный вариант для бодрого передвижения по городу и между городами! Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

А главное – предсказуемо. Что особенно чувствуется в городской толчее и на тесных парковках. Нет никаких рывков, как нет «подтормаживаний» при откликах на нажатие газа и тормоза. Как «надавил» - так и поехал (либо, соответственно, замедлился). Обратная связь на руле – прозрачная, как слеза. Есть четко выраженный «ноль» и есть понимание, что колеса повернутся настолько, насколько ты и планировал. Рыскания в колее, плавание по волнам асфальта – все это не про «Ситирей». Разве что за четкость управления приходится расплачиваться излишней жесткостью упругой подвески: на всевозможных стыках и дорожных неровностях порой тяжело – из-за жесткой встряски и ударов по «филею». Хотя это лучше, чем излишняя валкость при перестроении из ряда в ряд, как это часто случается с другими «китайцами».

С динамикой – тоже порядок. Крутящего момента не то, чтобы много (напомним – 270 Нм). Но так кажется на бумаге. В реальности чрезмерно бодрое нажатие на газ способно провернуть колеса на месте хоть на сухом и шершавом асфальте! Причем режим Eco, который Cityray упорно выбирает при запуске, отнюдь не отличается излишней медлительностью. Машина не превращается в овощ, борясь за сэкономленные граммы бензина – а вполне себе радует взрывным и задорным характером! Обгоны с резким ускорением на двухполосном шоссе или «прыжки» из ряда в ряд в городской сутолоке исполняются «на ура». А уж режим Sport и вовсе на мгновение дает себя почувствовать за рулем суперкара.

Именно – на мгновение. Все-таки, надо понимать – 147 «кобыл» под капотом действительно ураганный разгон обеспечить не смогут. Хотя заявленные в паспорте 8,9 с до «сотни» - не так уж и много. И по внутренним ощущениям, секунды эти – честные.

РЕЗЮМЕ

Суть модели – в названии. Да, Cityray – действительно городской. И действительно – «луч». В смысле эффектного дизайна и способности «прошить» поток, если это потребуется. Для бездорожья есть машины другие – вряд ли на нем стоит соваться в совсем вязкие топи, хотя перед размытой по весне грунтовкой компактный Geely спасовать не должен. При этом он незначительно меньше «Атласа», хотя дешевле на 610 тысяч рублей. Скажем больше – он даже дешевле, чем новый Coolray, который Geely вернула на рынок России, несмотря на брата-близнеца в виде Belgee X50! Как так вышло – вопрос к маркетологам, но «классный луч» пока дороже «городского» на 160 тысяч… При еще меньших габаритах и в сопоставимых комплектациях.

Багажник рассчитан на вместительные 570 литров. А если сложить задний диван, простор увеличится вдвое – до 1271 л! Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Может, в будущем что-то изменится, но выходит, что прямо сейчас из всех кроссоверов Geely именно Cityray – наиболее выгодный. Способный подойти и молодежи, и семьям с детьми (если детей не больше двух). А с рядом мелких недостатков можно смириться. Тем более, что в случае с «Джили» они плюс-минус одинаковы на всех моделях.

Geely Cityray Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ GEELY CITYRAY

Плюсы

+ стильный дизайн

+ хорошая динамика и управляемость

+ отменные настройки шасси

+ вместительный салон

+ хорошее сочетание цена/качество

Минусы

- немного жестковатая подвеска

- недостаток физических клавиш управления важными опциями

- ряд нелучших решений в работе систем мультимедиа

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ GEELY CITYRAY

Длина/ширина/высота 4510/1865/1650 мм

Колесная база 2701 мм

Масса 1545 кг

Дорожный просвет 185 мм

Тип двигателя бензиновый, 4-цилиндровый

Объем двигателя 1,5 л

Мощность двигателя 147л.с.

Крутящий момент 270 Нм

Максимальная скорость 190 км/ч

Разгон 0-100 км/ч 8,9 с

Расход топлива (смешанный цикл) 6,5 л на 100 км

Привод передний

Коробка передач 7-ступенчатая, робот

Цена от 2 579 990 рублей

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