«Ты сумасшедший»: слух о крике Трампа на Нетаньяху запустили с тайной целью

Президент США Дональд Трамп в жестком разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху потребовал остановить военную операцию ЦАХАЛ в Ливане. Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп в жестком разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху потребовал остановить военную операцию ЦАХАЛ в Ливане. По данным сетевого издания Axios, разговор в понедельник был полон ругани и взаимных претензий.

Трамп назвал действия Нетаньяху безумными и прямо обвинил его в неблагодарности. Сообщается, будто президент США утверждал, что помог израильскому премьеру избежать тюремного заключения в рамках расследования против него по делу о коррупции и превышении полномочий.

«Ты сумасшедший! Ты бы уже сидел в тюрьме, если бы не я. Я спасаю твою задницу, а теперь все ненавидят Израиль из-за тебя!», - пересказывают слова американского лидера источники, знакомые с содержанием телефонного разговора.

В какой-то момент взбешенный Трамп заорал на Нетаньяху: «Что ты, черт возьми, творишь?!».

Трамп назвал действия Нетаньяху безумными и прямо обвинил его в неблагодарности. Фото: REUTERS.

В Белом доме отметили, что в прошлом у двух лидеров бывали напряженные разговоры, но это не мешало тесной координации их действий в отношении Ирана и по ряду других вопросов. Состоявшийся звонок стал один из худших с начала второго срока Дональда Трампа.

Поводом для разговора послужила новая волна израильских ударов по Ливану и, как следствие, - решение Тегерана приостановить мирные переговоры с Вашингтоном. Ранее Тель-Авив объявил о планах нанести удар по южным пригородам Бейрута, - району Дахия, где предположительно базируется движение «Хезболла». Однако после разговора с Трампом эти планы отложены. Израильский чиновник подтвердил Axios, что ударов по ливанской столице пока не будет.

Трамп признал право Израиля защищаться от обстрелов «Хезболлы», но считает, что Нетаньяху действует непропорционально. Особенно его возмутило большое число жертв среди мирного населения и тактика сноса целых кварталов ради ликвидации одного командира.

Скандал между Трампом и Нетаньяху поставил под угрозу мирную сделку между США и Ираном. Тегеран требует полного прекращения боевых действий в Ливане как обязательное условие продолжения диалога с американцами. Наездом на израильского премьера Дональд показал, что не потерпит срыва переговорного процесса. В своем посте в Truth Social он заверил, что консультации с Тегераном «продолжаются быстрыми темпами».

Однако Нетаньяху, похоже, уступать не намерен. Он заявил, что Израиль продолжит наземную операцию на юге Ливана и оставляет за собой право нанести удар по Бейруту, если «Хезболла» не прекратит атаки.

Подполковник запаса, доцент МПГУ Олег Макаренко усомнился, что Дональд Трамп позволил себе орать на руководителя другого государства, поскольку это верх неприличия в дипломатии.

- Я думаю, что американцы намеренно вывели Израиль из переговорного процесса по Ирану, чтобы таким образом развязать Тель-Авиву руки в войне с Ливаном. Этим Израиль и воспользовался, - полагает Макаренко. - Этот телефонный разговор, который в СМИ выглядит как нервное общение двух лидеров, не более чем ширма, за которой скрываются истинные намерения США и Израиля.

За последнее время Израиль расширил свою зону контроля на юге Ливана. Также продолжаются усиливаться и ракетные удары по Ливану.

- Утверждения Трампа о том, что он остановил движение израильских вооруженных сил вглубь ливанского государства, - неправда. Двигаться на Бейрут израильская армия не в состоянии, - это сулит огромные человеческие потери в борьбе с «Хезболлой», - подчеркивает эксперт. - Президет США внушает всем, что он может оказать решающее воздействие на израильское руководство, заставив его отказаться от эскалации боевых действий. Этим Трамп снова демонстрирует себя миру как миротворца.

Американский лидер действительно заинтересован в успехе переговоров с Ираном. Но говорить о том, что на сегодня стороны достигли прогресса не приходится. Продвижение израильской армии по ливанской территории - далеко не единственное обстоятельство, тормозящее переговорный процесс.

- Иран не поведется на уловки американцев и израильтян. Он продолжит продавливать свою линию на переговорах, - уверен Макаренко. - Я допускаю, что в итоге стороны заключат меморандум - договор о намерениях без каких-либо обязательств. И в любой момент он может быть нарушен, поскольку пока между Ираном и США сохраняются слишком серьезные разногласия.

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