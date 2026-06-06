Женщина проходит мимо антиамериканского мурала на одной из улиц Тегерана Фото: REUTERS.

Военный советник верховного лидера Моджтабы Хаменеи Мохсен Резаи рассказал в интервью CNN, что будущее мирного соглашения между Соединенными Штатами и Ираном зависит от согласия администрации Дональда Трампа разморозить иранские активы на сумму 24 млрд долларов.

Переговоры по войне Ирана и США

- Переговоры зашли в тупик, и Трамп должен преодолеть этот тупик, - сказал Резаи. - Мяч на стороне американского президента.

Сообщается, что Тегеран настаивает на разморозке 12 млрд долларов сразу после подписания промежуточного соглашения с США, а еще 12 млрд долларов на последующих этапах переговоров. Однако в Белом доме опасаются, что даже частичная разморозка иранских активов на данном этапе может лишить США ключевого рычага давления на Тегеран.

Иранский политик и генерал Корпуса стражей исламской революции Мохсен Резаи. Фото: Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images

В свою очередь власти Ирана рассматривают разблокировку средств как шаг по укреплению доверия между странами.

- Если Трамп хочет достичь соглашения с Ираном, то эти 24 млрд долларов - это проверка на доверие, которую Иран хочет пройти с Трампом. Это проверка, которую Америка должна пройти, и тогда путь двигаться дальше станет свободным, - подчеркнул Резаи.

Обстрелы между США и Ираном

Несмотря на длительный переговорный процесс с американцами, власти Исламской Республики готовы к возобновлению боевых действий. Если США снова начнут обстреливать Иран, Тегеран расширит географию ответных ударов - от Ормузского пролива до Индийского океана, Баб-эль-Мандебского пролива, Красного и Средиземного морей.

- Война получит новый виток, мы будем атаковать другие американские базы, которые до сих пор не трогали, - предупредил военный советник.

Тем временем американские войска минувшей ночью атаковали иранские вышки связи в прибрежных районах Кешм и Сирик после того, как иранские военные якобы запустили беспилотники в сторону Ормузского пролива.

В ответ КСИР нанес ракетный удар по американским базам в Кувейте и Бахрейне и открыл огонь по четырем танкерам, пытавшимся пересечь Ормузский пролив без его разрешения. Американское военное командование отчиталось о том, что шесть иранских баллистических ракет были сбиты.

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