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В мире6 июня 2026 11:45

«Принц Уэльский» сломался. Флагманский авианосец ВМС Великобритании снова отправился на ремонт

Флагманский авианосец ВМС Великобритании опять сломался
Мария БЕРК
Для Британии, которая на протяжении веков гордо носила имя «Владычицы морей», провальное положение военно-морского флота особенно болезненно. Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

Для Британии, которая на протяжении веков гордо носила имя «Владычицы морей», провальное положение военно-морского флота особенно болезненно. Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

Флагманский авианосец Королевского военно-морского флота Великобритании «Принц Уэльский» стоимостью 3,5 миллиарда фунтов стерлингов снова встал на якорь. Корабль, который должен был гордо идти через Атлантику на торжества по случаю 250-летия Декларации независимости США, пришвартовался в норвежском порту Ставангер из-за очередной поломки гребного вала. В английской прессе назвали эту ситуацию позором.

Источник в британских ВМС признался таблоиду Daily Mail, что последние проблемы «катастрофически подорвали моральный дух» экипажа. И это еще мягко сказано.

Флагманский авианосец Королевского военно-морского флота Великобритании «Принц Уэльский» стоимостью 3,5 миллиарда фунтов стерлингов снова встал на якорь. Фото: Dane Wiedmann/Keystone Press Agency/Global Look Press

Флагманский авианосец Королевского военно-морского флота Великобритании «Принц Уэльский» стоимостью 3,5 миллиарда фунтов стерлингов снова встал на якорь. Фото: Dane Wiedmann/Keystone Press Agency/Global Look Press

Авианосец «Принц Уэльский» и его корабль-близнец «Королева Елизавета» - самые большие и самые дорогостоящие военные корабли, которые когда-либо строил британский флот. Общая стоимость проекта - около 7 млрд фунтов (688 млрд руб.). По задумке, они должны были стать гордостью нации. На практике - за последние годы два судна провели в ремонтах и доках столько времени, что их уже в шутку называют самыми дорогими плавучими судоремонтными мастерскими мира.

Различные технические проблемы наблюдались у этих военных судов с 2019 года. Ремонт протечек на борту «Принца Уэльского» в 2020 году вылились в 3 млн фунтов. В 2022 году авианосец сломался по пути на морские учения с США и Канадой. До места приписки его тащили на буксире. Почти весь следующий год он провел на ремонте. Тогда же были выявлены проблемы с гребным валом.

Авианосец «Королева Елизавета» - второй самый большой и самый дорогостоящий военный корабль, который когда-либо строил британский флот. Фото: Marcus Brandt/dpa/Global Look Press

Авианосец «Королева Елизавета» - второй самый большой и самый дорогостоящий военный корабль, который когда-либо строил британский флот. Фото: Marcus Brandt/dpa/Global Look Press

В 2024-м авианосец «Королева Елизавета» сняли с крупных учений НАТО из-за проблем с тем же гребным валом. В прошлом году из-за неисправности на судне в течение полугода не было горячей воды.

Для Британии, которая на протяжении веков гордо носила имя «Владычицы морей», провальное положение военно-морского флота особенно болезненно. Ситуацию усугубляют президент США Дональд Трамп и министр обороны Пит Хегсет, которые в последние месяцы открыто потешаются над состоянием британского флота, называя его «старым и развалившимся».

В Лондоне, тем временем, премьер-министр Кир Стармер обещает резко нарастить расходы на оборону, потому что разведка пугает нападением России на НАТО уже в 2030 году. Однако казначейство пытается урезать запросы военных.

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