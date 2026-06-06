«Принц Уэльский» сломался. Флагманский авианосец ВМС Великобритании снова отправился на ремонт

Для Британии, которая на протяжении веков гордо носила имя «Владычицы морей», провальное положение военно-морского флота особенно болезненно. Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

Флагманский авианосец Королевского военно-морского флота Великобритании «Принц Уэльский» стоимостью 3,5 миллиарда фунтов стерлингов снова встал на якорь. Корабль, который должен был гордо идти через Атлантику на торжества по случаю 250-летия Декларации независимости США, пришвартовался в норвежском порту Ставангер из-за очередной поломки гребного вала. В английской прессе назвали эту ситуацию позором.

Источник в британских ВМС признался таблоиду Daily Mail, что последние проблемы «катастрофически подорвали моральный дух» экипажа. И это еще мягко сказано.

Флагманский авианосец Королевского военно-морского флота Великобритании «Принц Уэльский» стоимостью 3,5 миллиарда фунтов стерлингов снова встал на якорь. Фото: Dane Wiedmann/Keystone Press Agency/Global Look Press

Авианосец «Принц Уэльский» и его корабль-близнец «Королева Елизавета» - самые большие и самые дорогостоящие военные корабли, которые когда-либо строил британский флот. Общая стоимость проекта - около 7 млрд фунтов (688 млрд руб.). По задумке, они должны были стать гордостью нации. На практике - за последние годы два судна провели в ремонтах и доках столько времени, что их уже в шутку называют самыми дорогими плавучими судоремонтными мастерскими мира.

Различные технические проблемы наблюдались у этих военных судов с 2019 года. Ремонт протечек на борту «Принца Уэльского» в 2020 году вылились в 3 млн фунтов. В 2022 году авианосец сломался по пути на морские учения с США и Канадой. До места приписки его тащили на буксире. Почти весь следующий год он провел на ремонте. Тогда же были выявлены проблемы с гребным валом.

Авианосец «Королева Елизавета» - второй самый большой и самый дорогостоящий военный корабль, который когда-либо строил британский флот. Фото: Marcus Brandt/dpa/Global Look Press

В 2024-м авианосец «Королева Елизавета» сняли с крупных учений НАТО из-за проблем с тем же гребным валом. В прошлом году из-за неисправности на судне в течение полугода не было горячей воды.

Для Британии, которая на протяжении веков гордо носила имя «Владычицы морей», провальное положение военно-морского флота особенно болезненно. Ситуацию усугубляют президент США Дональд Трамп и министр обороны Пит Хегсет, которые в последние месяцы открыто потешаются над состоянием британского флота, называя его «старым и развалившимся».

В Лондоне, тем временем, премьер-министр Кир Стармер обещает резко нарастить расходы на оборону, потому что разведка пугает нападением России на НАТО уже в 2030 году. Однако казначейство пытается урезать запросы военных.

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