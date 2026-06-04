Bчерашнее поражение в ООН может лишь добавить канцлеру скорости на крутом политическом спуске Фото: REUTERS.

Впервые после своего объединения Германия не получила право стать непостоянным членом Совета Безопасности ООН. До этого ее четырежды без проблем избирали для работы в этом главном органе Объединенных Наций.

Напомним, в Совбез ООН входят пять постоянных членов, обладающих правом вето - Россия, Китай, США, Великобритания и Франция. Кроме них в заседаниях участвуют 10 непостоянных членов, голосующих за принятие резолюций. Ежегодно их состав обновляется наполовину - избираются пять новых стран сроком на два года. Выборы проводятся тайным голосованием на Генеральной Ассамблее ООН - каждая делегация опускает в урну бюллетень, в котором указывает поддержанного ей кандидата. Квота от Западной Европы - 2 места. В этой раз на них претендовали Германия, Австрия и Португалия.

И вот на вчерашнем заседании Генассамблеи были оглашены результаты. Португалия прошла легко - из 193 стран, входящих в ООН, за нее проголосовали 134. Существенную роль сыграла традиционная поддержка со стороны латиноамериканских государств. А вот дальше начиналась интрига: кому из европейских соседей - ФРГ или Австрии - дадут «билет» в Совет Безопасности. Занимающая сейчас пост председателя Генассамблеи ООН бывшая бестолковая глава МИД Германи Анналена Бербок, едва скрывая горькое разочарование, упавшим голосом огласила вердикт: Австрия - 131 голос, Германия - 104. Огромный зал огласился радостными криками вскочивших со своих мест австрийцев, в то время как растерянная немецкая делегация осталась сидеть с понурым видом.

А ведь нынешний министр иностранных дел ФРГ Йохан Вадефуль с апреля чуть ли не дневал и ночевал в Нью-Йорке, лоббируя в ооновских кабинетах кандидатуру Германии. За голосованием он следил по видеосвязи из Берлина, заявив накануне, что «с верой в Бога» надеется на благополучный исход. Издание Bild в этой связи едко заметило: «Похоже, связи министра в высших эшелонах сейчас не самые лучшие».

Впрочем, это провал не только Вадефуля, но и самого канцлера Фридриха Мерца, который очень хотел бы утвердить Германию в роли лидера Европы. Ведь участие Берлина в принятии главных решений по вопросам войны и мира было бы особенно важным для страны именно сейчас, когда все более реальной становится угроза глобального конфликта. Но у Мерца все получается из рук вон плохо. Его домашний рейтинг бьет позорные антирекорды, а вчерашнее поражение в ООН может лишь добавить канцлеру скорости на крутом политическом спуске. Ведь не надо забывать, что ФРГ - крупнейший донор в бюджет организации после США, Китая и Японии. Немецкая пресса уже задается вопросом: зачем транжирить такие деньги, если лидеры государства не в состоянии обеспечить ему привилегии по сравнению с другими членами содружества наций.

Но Германия «пролетела» на голосование не потому, что слишком понадеялась на свои взносы или недостаточно хорошо поработала с партнерами. Министр Вадефуль привычно принялся винить в неудаче Россию: мол, русские отомстили немцам за помощь Украине, сумев «обработать в антигерманском духе» представителей Глобального Юга. На самом деле роковую роль для Берлина сыграла некритичная поддержка другого государства - Израиля. Сколько бы в германском руководстве, ссылаясь на исторические причины, ни говорили о необходимости особого отношения немцев к еврейскому государству, но отказ Германии осудить варварские удары Тель-Авива по сектору Газа и Ливану, его намерение «уничтожить под корень» Иран вызвали осуждение очень многих стран и в Азии, и в Африке, и в Латинской Америке. Отсюда - и результат.

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