Регина Тодоренко не смогла дойти до журналистов: она должна вести премию, но был нюанс

Знаменитая российская актриса и телеведущая Регина Тодоренко попала в неловкую ситуацию на премии «МУЗ-ТВ 2026. Движение». Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Знаменитая российская актриса и телеведущая Регина Тодоренко попала в неловкую ситуацию на премии «МУЗ-ТВ 2026. Движение». Охрана мероприятия какое-то время не пускала звезду с одной части лиловой дорожки на другую - несмотря на то, что Тодоренко является одной из ведущих премии. Все произошло на глазах корреспондента KP.RU.

Как известно, громкое мероприятие проходит 6 июня в Москве. И вести его должна была именно Тодоренко. Ей предстояло провести мероприятие, выйдя на сцену. Однако перед этим она по традиции будет общаться с прибывающими гостями, звездами и журналистами. И, как следствие, ведущая отправилась на дорожку.

Ведущую премии МУЗ ТВ Регину Тодоренко не пустили на дорожку

Однако здесь и случился казус. Охрана какое-то время не пускала звезду с одной части дорожки на другую. Почему и за что – неизвестно. Артистке оставалось только общаться с немногочисленными журналистами, которые сами подошли к ней.

Тем временем внимание публики привлек «Король Эстрады» Филипп Киркоров. Тот появился на премии «МУЗ.ТВ» в обновленном образе. Артист в очередной раз помолодел и даже изменил себе нос. Эксперты уже предполагают, что артист мог вдохновиться Майклом Джексоном.