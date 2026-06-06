Дмитриев в студии VK Видео: «Главная возможность России – молодежь, человеческий капитал»

Спецпредставитель президента по инвестиционному сотрудничеству, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. Фото: Артём Пряхин/Росконгресс

Спецпредставитель президента по инвестиционному сотрудничеству, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что главная возможность России – это молодежь и человеческий капитал, а Яндекс и ВК имеют сильную технологическую базу. Свое заявление он сделал в беседе с Ксенией Собчак в Блогерской студии VK Видео на Петербургском международном экономическом форуме – 2026.

«Главная возможность России – это, безусловно, человеческий капитал России – это молодежь. Очень талантливые, энергичные, хорошо образованные люди, которые могут создавать будущее», – сказал Дмитриев.

Он отметил, что для развития технологий российским компаниям нужно выходить на внешние рынки. «У нас есть замечательные примеры: Яндекс и ВК, которые имеют сильную технологическую базу. Важно, чтобы они тоже выходили на внешние рынки», – подчеркнул спецпредставитель.

Говоря о «Сириусе», Дмитриев назвал его гениальной программой по отбору талантливых людей. «Мы продвигаем идею позитивного предпринимательства – как быть и успешным, и социально ответственным. Любой молодой человек должен знать комплекс навыков: про бизнес, про финансы, про инвестиции, про возможность продвинуть себя, про социальные сети», – резюмировал он.

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