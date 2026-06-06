Филиппу Киркорову предложили пришить еще два носа: «Будет красивый!»

Королю российской эстрады Филиппу Киркорову предложили пришить еще два носа. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Королю российской эстрады Филиппу Киркорову предложили пришить еще два носа. Со смелой инициативой выступила певица MARGO. Ее слова прозвучали в беседе с корреспондентом KP.RU на премии «МУЗ-ТВ 2026. Движение».

Накануне Киркоров в очередной раз привлек внимание публики, изменив свою внешность. Он, предположительно, изменил форму носа, благодаря чему помолодел еще на несколько лет. И певицу MARGO попросили прокомментировать такие удивительные метаморфозы.

Однако артистка не растерялась. Она подчеркнула, что прокомментировать собственные изменения, в первую очередь, должен сам Филипп Бедросович. А потом уже высказаться смогут все остальные.

Певица MARGO Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

«Я думаю, Филипп Бедросович должен первый прокомментировать, если он что-то такое сделал. Потом уже наступит наш черед. Я считаю, что он стал выглядеть еще моложе», - сказала MARGO.

Тогда же певица выдвинула смелую инициативу. Если Король Эстрады такой роскошный, то почему бы не пойти на еще более смелые эксперименты?

«Он такой красивый, что даже если ему пришить два носа плюсом – все равно он будет красив!» - добавила артистка.

Тем временем внимание публики также привлекла актриса Агата Муцениеце. Она появилась на публике вместе с мужем Петром Дрангой. Пара мило держала друг друга за руки, позируя перед камерами. Не меньшее число взглядов притянул к себе и наряд артистки – на ней красовалось необычное вишневое платье.

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