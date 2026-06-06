Лариса Долина появилась на людях и раскрыла сокровенную мечту: «Чтобы сбылось несбыточное…»

Знаменитая российская певица и настоящая легенда эстрады Лариса Долина опровергла слухи о своей пропаже со сцены. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Знаменитая российская певица и настоящая легенда эстрады Лариса Долина опровергла слухи о своей пропаже со сцены. С соответствующим заявлением она выступила в беседе с корреспондентом KP.RU на премии «МУЗ-ТВ 2026. Движение».

Во время разговора с артисткой журналист уточнил, что многие говорят, мол, Долиной давно не было на публике. Однако сама певица поспешила с этим поспорить. Поэтому подчеркнула, что выходит к публике регулярно. По ее словам, если кто-то ее долго не видел, то многое потерял.

Лариса Долина рассказала об ожиданиях от премии МУЗ ТВ

«Долго меня не было, долго меня не было… Вообще-то я была», - сказала Долина.

Тогда же артистка рассказала, какие у нее ожидания от премии. Она призналась, что целиком и полностью выступает за молодежь. Причем даже мечтает о победе какого-нибудь юного дарования.

«Хочу порадоваться за коллег за молодых своих. Хочу, чтобы сбылось несбыточное. Чтобы все те, за кого я голосовала, получили заслуженные награды и премии», - добавила певица.

Немногим ранее внимание аудитории привлекла певица MARGO. Она предложила пришить певцу Филиппу Киркорову еще два носа и подчеркнула, что подобные изменения точно его не испортят. По словам артистки, Король Эстрады и так слишком красив, поэтому станет только лучше.