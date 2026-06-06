Знаменитая российская певица и настоящая легенда эстрады Лариса Долина опровергла слухи о своей пропаже со сцены. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Выдающаяся российская гимнастка Дина Аверина объявила о беременности. Они с мужем, фигуристом Дмитрием Соловьевым, ждут ребенка. С соответствующим заявлением она выступила в беседе с корреспондентом KP.RU на премии «МУЗ-ТВ 2026. Движение».

Дина Аверина и Дмитрий Соловьев ждут ребенка

Как известно, мероприятие состоялось в субботу, 6 июня в Москве. И там Аверина появилась вместе со своим супругом Дмитрием Соловьевым – известным фигуристом и победителем Олимпийских игр. Однако внимание публики привлекла другая деталь – гимнастка была с заметно округлившимся животом.

Гимнастка Дина Аверина объявила о беременности Фото: Кадр видео.

Скрывать произошедшее Аверина не стала. В беседе с KP.RU она подтвердила, что беременна. По ее словам, ребенок должен появиться на свет уже в конце текущего лета. Более того, сами роды будут партнерскими.

Тем временем к публике также вышла настоящая легенда российской эстрады Лариса Долина. Та опровергла слухи о своей пропаже и подчеркнула, что появляется сцене регулярно. По ее словам, те, кто этого не видит, многое теряют.

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