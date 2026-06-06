Аня Пересильд любит поговорить сама с собой: любовь Вани Дмитриенко раскрыла личную тайну

Знаменитая российская актриса и звезда сериала «Слово пацана» Аня Пересильд Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Знаменитая российская актриса и звезда сериала «Слово пацана» Аня Пересильд призналась, что любит разговаривать сама с собой. По ее словам, так она спасается от волнения. С откровениями артистка выступила в беседе с корреспондентом KP.RU на премии «МУЗ-ТВ 2026. Движение».

Как известно, в рамках мероприятия Ане Пересильд предстоит выступать. И это, по ее же словам, заставляет волноваться. Однако подобное происходит не впервые, поэтому уже есть способы, которые помогают справиться с тревогой.

«Разговариваю просто с собой. Успокаиваю себя тем, что все будет хорошо», - сказала Пересильд.

Тогда же она призналась, что не хочет предрекать себе победу на премии. Поэтому воспринимает произошедшее как данность. Хотя сам факт номинации все же ей приятен.

«Естественно, мы как-то этому очень удивились, этому очень обрадовались. Это важное, мне кажется, событие, получить номинацию на такой большой премии», - добавила актриса.

Тем временем к публике вышла певица Лариса Долина. Однако та была не столько взволнована, сколько возмущена. В первую очередь, из-за слухов о своей якобы пропаже. Артистка опровергла подобные заявления и подчеркнула, что появляется на публике регулярно.