Аня Пересильд рассказала, ждать ли новую песню с Ваней Дмитриенко: «Это всегда приходит само»

Российская актриса Аня Пересильд внезапно «воткнула нож в спину» своему возлюбленному, певцу Ване Дмитриенко. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Российская актриса Аня Пересильд пока не знает, запишет ли она новую песню со своим возлюбленным, певцом Ваней Дмитриенко. С соответствующим заявлением она выступила в беседе с корреспондентом KP.RU на премии «МУЗ-ТВ 2026. Движение».

Как известно, выпущенная Пересильд и Дмитриенко песня «Силуэт» стала настоящим хитом. И на фоне этого журналист поинтересовался, ждать ли нового трека. Однако актриса выдала неожиданный ответ. Она подчеркнула, что пока никакой ясности по данному вопросу нет.

«Я не знаю. Я не знаю. Это как жизнь подвернется, как жизнь распорядится, как все пойдет. Это, мне кажется, нет такого "запланировать", "захотеть"… Это всегда приходить как бы само, как мне кажется», - сказала Пересильд.

Немногим ранее актриса также раскрыла личную тайну. Она призналась, что иногда разговаривает сама с собой. По ее словам, подобное помогает ей справиться с волнением. Особенно с тем, которое возникает перед собственными выступлениями.