Знаменитая российская гимнастка Дина Аверина и фигурист Дмитрий Соловьев раскрыли подробности беременности. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Знаменитая российская гимнастка Дина Аверина и фигурист Дмитрий Соловьев раскрыли подробности беременности. Дина призналась, что родит уже в конце лета. Слова спортсменки прозвучали в беседе с корреспондентом KP.RU на премии «МУЗ-ТВ 2026. Движение».

На мероприятие Аверина пришла вместе со своим супругом – фигуристом Дмитрием Соловьевым. И, общаясь с журналистами, пара призналась, что беременность проходит более чем хорошо.

Дина Аверина раскрыла подробности беременности: парные роды и никаких гендер-пати

«Все что было – это прошло. Поэтому сейчас такой, прекрасный период начался. Ну, уже почти заканчивается. И я наслаждаюсь каждым моментом», - сказала Аверина.

Тогда же она добавила, что ребенок появится на свет уже в конце этого лета. По подсчетам пары, по гороскопу малыш будет Львом. При этом трендам на гендер-пати Аверина и Соловьев не следуют, поэтому специальной вечеринки, где бы объявлялся пол ребенка у них не будет.

На мероприятие Аверина пришла вместе со своим супругом – фигуристом Дмитрием Соловьевым. Фото: Кадр видео.

«Нет. Когда идет какой-то тренд – мы стараемся не следовать этим трендам. Все по классике. Раньше не было этих гендер-пати. Мы считаем, что тоже будем следовать этим традициям», - отметил Соловьев.

Аверина добавила, что сами они узнали пол ребенка заранее. Однако раскрывать его публике пока не спешат.

При этом сама беременность неожиданностью не была. Поэтому все происходило планомерно, пара оказалась полностью готова.

«Просто когда Дима пришел домой, я подарила ему коробку. Сказала, что это небольшой подарочек. Чтобы он не догадывался. И там уже были маленькие такие носочки, было написано, что у нас будет малыш», - рассказала Аверина.

В то же время, гимнастка и фигурист рассчитывают на парные роды. И Соловьев уже подчеркнул, что не видит в подобном ничего из ряда вон выходящего.

«Ну как не мужское дело? Если ты взял за руку любимую женщину – то ты идешь с ней до конца. Это тот этап, в котором необходимо быть рядом. И я считаю, что это абсолютно нормально. Кто-то, наверное, считает, что это неправильно. Но в нашем случае это абсолютно необходимая поддержка своей любимой женщины», - добавил Соловьев.

Он также признался, что во время беременности у гимнастки случаются перепады настроения. В частности, она переживает, когда супруга долго нет дома. Однако он старается ее поддерживать.

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