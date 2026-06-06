Короткие мудрости недели: Безусловное свойство светлого будущего – всегда оставаться будущим

Наши друзья из Содружества «СОКРАТ» представляют свои остроумные афоризмы.
Раскрыть тайну можно только по большому секрету.
Безусловное свойство светлого будущего – всегда оставаться будущим.
Владимир Городзейский
А мысль и не надо убивать – изуродуй ее до неузнаваемости, и она умрет сама.
Особенно искренне мы восхищаемся умом тех, кого втайне считаем немного глупее себя.
Вадим Зверев
Бьёт по карману то, что не по карману.
И белой завистью завидуют по-чёрному.
Владимир Малёшин
Скатерть можно испортить, пролив на неё соус, а карьеру – пролив на неё свет.
После тяжёлого дня нужно выспаться. Или проспаться.
Станислав Овечкин
Ум помогает разбогатеть, мудрость мешает.
Когда любишь, тут уж не до секса.
Александр Петрович-Сыров
Не засоряй ноосферу грязными мыслями.
В пустой голове нет места только для мысли.
Сергей Сидоров
Любовь – это сначала химия, потом физика, потом биология и, напоследок, история.
В век Интернета женщины тоже научились любить глазами.
Наталья Хозяинова