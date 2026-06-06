Короткие мудрости недели: Безусловное свойство светлого будущего – всегда оставаться будущим

Представляем короткие мудрости недели. Фото: Roman Samborskyi/Shutterstock/Fotodom

Наши друзья из Содружества «СОКРАТ» представляют свои остроумные афоризмы.

Раскрыть тайну можно только по большому секрету.

Безусловное свойство светлого будущего – всегда оставаться будущим.

Владимир Городзейский

А мысль и не надо убивать – изуродуй ее до неузнаваемости, и она умрет сама.

Особенно искренне мы восхищаемся умом тех, кого втайне считаем немного глупее себя.

Вадим Зверев

Бьёт по карману то, что не по карману.

И белой завистью завидуют по-чёрному.

Владимир Малёшин

Скатерть можно испортить, пролив на неё соус, а карьеру – пролив на неё свет.

После тяжёлого дня нужно выспаться. Или проспаться.

Станислав Овечкин

Ум помогает разбогатеть, мудрость мешает.

Когда любишь, тут уж не до секса.

Александр Петрович-Сыров

Не засоряй ноосферу грязными мыслями.

В пустой голове нет места только для мысли.

Сергей Сидоров

Любовь – это сначала химия, потом физика, потом биология и, напоследок, история.

В век Интернета женщины тоже научились любить глазами.

Наталья Хозяинова