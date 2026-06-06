Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+24°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество6 июня 2026 16:20

Спецкор «КП» Александр Рогоза победил на премии «Русский Детектив»

Престижную награду получила книга «Фишер. По следу зверя»
Людмила МИТРОХИНА
Спецкор «КП» Александр Рогоза победил на премии «Русский Детектив»

Спецкор «КП» Александр Рогоза победил на премии «Русский Детектив»

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Книга специального корреспондента «Комсомольской правды» Александра Рогозы получила престижную награду.

На книжном фестивале на Красной площади 6 июня вручили премию «Русский Детектив». В номинации «документальный детектив» победила книга «Фишер. По следу зверя» Александра Рогозы.

Спецкор «КП» Александр Рогоза победил на премии «Русский Детектив»

Книга специального корреспондента «Комсомольской правды» Александра Рогозы получила престижную награду.

Книга специального корреспондента «Комсомольской правды» Александра Рогозы получила престижную награду.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Александр успешно презентовал книгу на книжном фестивале прошлого года. За год она стала бестселлером и получила признание читателей, жюри премии и книжного сообщества.

В номинации «документальный детектив» победила книга «Фишер. По следу зверя» Александра Рогозы.

В номинации «документальный детектив» победила книга «Фишер. По следу зверя» Александра Рогозы.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Главное о премии «Русский Детектив»

Напомним, премия «Русский Детектив» отмечает лучшие произведения в жанре, вдохновляя таланты и развивая жанр. Зачастую участники — это популярные и начинающие авторы, увлекательные литературные произведения на русском языке, атмосферные фильмы и сериалы.

Александр Рогоза со своей книгой «Фишер. По следу зверя»

Александр Рогоза со своей книгой «Фишер. По следу зверя»

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Книга "Фишер. По следу зверя. Настоящая история серийного убийцы"

Редакция «Комсомольской правды» сердечно поздравляет Александра Рогозу и желает творческих успехов.