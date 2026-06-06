Спецкор «КП» Александр Рогоза победил на премии «Русский Детектив» Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Книга специального корреспондента «Комсомольской правды» Александра Рогозы получила престижную награду.

На книжном фестивале на Красной площади 6 июня вручили премию «Русский Детектив». В номинации «документальный детектив» победила книга «Фишер. По следу зверя» Александра Рогозы.

Спецкор «КП» Александр Рогоза победил на премии «Русский Детектив»

Книга специального корреспондента «Комсомольской правды» Александра Рогозы получила престижную награду. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Александр успешно презентовал книгу на книжном фестивале прошлого года. За год она стала бестселлером и получила признание читателей, жюри премии и книжного сообщества.

В номинации «документальный детектив» победила книга «Фишер. По следу зверя» Александра Рогозы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Главное о премии «Русский Детектив»

Напомним, премия «Русский Детектив» отмечает лучшие произведения в жанре, вдохновляя таланты и развивая жанр. Зачастую участники — это популярные и начинающие авторы, увлекательные литературные произведения на русском языке, атмосферные фильмы и сериалы.

Александр Рогоза со своей книгой «Фишер. По следу зверя» Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Книга "Фишер. По следу зверя. Настоящая история серийного убийцы"

Редакция «Комсомольской правды» сердечно поздравляет Александра Рогозу и желает творческих успехов.