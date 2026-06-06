Спецкор «КП» Александр Рогоза победил на премии «Русский Детектив»

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП
Книга специального корреспондента «Комсомольской правды» Александра Рогозы получила престижную награду.
На книжном фестивале на Красной площади 6 июня вручили премию «Русский Детектив». В номинации «документальный детектив» победила книга «Фишер. По следу зверя» Александра Рогозы.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП
Александр успешно презентовал книгу на книжном фестивале прошлого года. За год она стала бестселлером и получила признание читателей, жюри премии и книжного сообщества.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП
Напомним, премия «Русский Детектив» отмечает лучшие произведения в жанре, вдохновляя таланты и развивая жанр. Зачастую участники — это популярные и начинающие авторы, увлекательные литературные произведения на русском языке, атмосферные фильмы и сериалы.
Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП
Книга "Фишер. По следу зверя. Настоящая история серийного убийцы"
Редакция «Комсомольской правды» сердечно поздравляет Александра Рогозу и желает творческих успехов.