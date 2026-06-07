Премьер-министр Армении Никол Пашинян больше не называет Россию союзником. Фото: Ozge Elif Kizil/Anadolu via Getty Images

Премьер-министр Армении Никол Пашинян больше не называет Россию союзником. ОДКБ и ЕАЭС — игнорирует, и уже обещает гражданам безвиз с Европой, хотя Брюссель еще даже не приглашал. Оппозиционеров арестовывают одного за другим то за неверное слово, то просто за то, что у них есть рейтинги. На улицах то и дело вспыхивают скандалы на политической почве.

Сами выборы прошли в неспокойной атмосфере. Как заявил представитель партии «Армения» Ишхан Сагателян, действующие власти попытались любой ценой удержаться у руля - в ход пошли выборные карусели, запугивание граждан и пытки повлиять на их волеизъявление. По данным ЦИК республики, явка составила 58,97% и первые итоги свидетельствуют - партия Пашиняна сохранит лидерство.

Пока подсчет голосов продолжается, сайт KP.RU отвечает на главные вопросы: сколько партий участвовало? Кто из них преодолеет барьер в 4%, позволяющий заявить депутатов в Национальное собрание? Как будут выбирать премьер-министра и сохранит ли Пашинян пост?

Разберем по пунктам.

ПАРТИИ И РЕЙТИНГИ НА ВЫБОРАХ В АРМЕНИИ

Правящая партия «Гражданский договор»

Взяла холодный, безоглядный курс на «демонтаж» (как они сами цинично формулируют) всех отношений с Россией. В предвыборной программе партия больше не называет отношения с Россией «союзническими» — теперь это «трансформирующиеся» связи.

При этом Пашинян неприкрыто заигрывает с Баку и Анкарой. Речь идёт о прямых территориальных уступках без учёта интересов местного армянского населения (в ноябре 2023 года Армения официально признала территориальную целостность Азербайджана, отказавшись от претензий на Нагорный Карабах). Всё это подаётся под соусом «мира любой ценой», но многих приводит в настоящий ужас.

Правящая партия «Гражданский договор», чьим лидером и одним из главных идеологов является действующий премьер-министр страны Никол Пашинян. Фото: Nicholas Muller/Keystone Press Agency/Global Look Press

Прозападный курс партии Пашиняна закреплен законодательно: в марте 2025 года парламент принял закон о начале процесса вступления в ЕС, хотя Армения даже не получила приглашения в Европу. Пример Турции, которая не может попасть в союз уже 27 лет, армянскому премьеру ничего не говорит — Никол на предвыборных мероприятиях уже чуть ли не завтра обещает гражданам безвизовый режим. Зато на форум ЕАЭС в Казахстан в мае, где обсуждалась судьба Армении, премьер-министр даже не поехал. Что касается ОДКБ, Армения пока юридически остаётся участницей договора, однако фактически заморозила своё участие — игнорирует саммиты, ничего не подписывает. А Пашинян прямо заявил, что «мы решим и выйдем».

Также в Армению прилетают лидеры недружественных России стран — от Макрона и фон дер Ляйен до самого Зеленского. Последнему даже позволили угрожать из Еревана параду Победы. А Пашинян, вместо того, чтобы одернуть гостя, публично заявил: «Армения не выступает союзником России»

Рейтинги «Гражданского договора»: по результатам опросов, за партию готовы были проголосовать около 37% населения.

Блок «Сильная Армения»

Блок «Сильная Армения» (объединяет три партии: «Сильная Армения», «Новая эра» и «Объединённые армяне») создан в начале 2026 года специально к парламентским выборам. Духовным лидером и спонсором является армянский и российский миллиардер Самвел Карапетян — основатель и президент группы компаний «Ташир» (владеет «Электрическими сетями Армении» и около 200 предприятиями). Однако сам он не является официальным кандидатом на пост премьер-министра, поскольку не имеет права из-за российского паспорта. От партии на это место выдвинут Нарек Карапетян (не родственник, однофамилец бизнесмена) — координатор движения «По-нашему». Против самого Нарека прямо накануне выборов возбуждено уголовное дело по обвинению в сокрытии российского гражданства. К счастью, это не помешало ему участвовать в выборах.

Предвыборный баннер партии «Сильная Армения» во главе с Самвелом Карапетяном Фото: REUTERS.

Сам Самвел Карапетян 18 июня 2025 года был арестован. И за что? Всего лишь за фразу, произнесённую после задержания священнослужителей во главе с архиепископом Багратом Галстаняном (прямо выступавшего против Пашиняна):

«Поскольку я всегда был рядом с Армянской церковью и армянским народом, буду принимать непосредственное участие. Если не получится у политических деятелей, то мы тоже по-своему будем участвовать во всём этом».

Власти усмотрели в словах публичные призывы к госперевороту. После шести месяцев в СИЗО, в конце декабря 2025 года, суд изменил меру пресечения на домашний арест с залогом и запретом на выезд. Но Самвел не испугался — наоборот! Созданная партия — и есть его ответ политике Пашиняна.

Предвыборные обещания блока включают создание 300 000 новых рабочих мест, введение 0% налога для бизнеса и достижение «сильного и достойного мира» (сам Карапетян подчёркивал: «Ни одна страна не может говорить о мире, моля о нём»). Карапетян публично заявлял: «Россия — наш главный друг и партнёр».

Рейтинги «Сильной Армении» накануне выборов — 26%.

Блок «Армения» Роберта Кочаряна

Второй президент Армении (1998–2008) лично возглавляет предвыборный список и является кандидатом на пост премьер-министра. Блок объединяет партию «Дашнакцутюн», команду Кочаряна и партию «Вперёд». Занимает последовательную пророссийскую позицию, выступая за восстановление стратегического союзничества с Москвой и сохранение членства в ЕАЭС. Кочарян подчёркивает: «Армения без России — это Армения без будущего».

Блок «Армения» во главе с Робертом Кочаряном занимает последовательную пророссийскую позицию. Фото: Diego Herrera/Keystone Press Agency/Global Look Press

Экономическая программа: развитие промышленности, создание тысяч рабочих мест, упрощение налоговой политики, повышение пенсий и зарплат.

Роберт Кочарян называет эти выборы «самыми жёсткими в истории независимой Армении с точки зрения давления на участников политического процесса». Он утверждает, что действующая власть пришла под лозунгами демократии, но перешла к авторитарным методам, и обвиняет премьера Никола Пашиняна в потере Арцаха (Нагорного Карабаха), 150 тысячах беженцев и ущербе минимум в 80 миллиардов долларов.

Рейтинги блока — около 12%.

Партия «Процветающая Армения»

Её лидером является Гагик Царукян — армянский бизнесмен, владелец крупного агрохолдинга и один из богатейших людей страны. Партия прямо накануне выборов партию Царукяна всеми правдами и неправдами пытались снять с предвыборной гонки. ЦИК заваливали заявлениями с разного рода обвинениями в адрес партии и ее членов.

Бизнесмен Гагик Царукян на предвыборном митинге своей партии «Процветающая Армения» Фото: REUTERS.

Царукян тоже выступает за развитие отношений с Россией. В своей предвыборной программе он прямо заявлял, что только армяно-российский союз, построенный на глубоком доверии, способен обеспечить стабильность в регионе и мирное развитие для армянского народа.

В экономическом плане Царукян предлагает конкретные меры по поддержке сельского хозяйства — воссоздание министерства сельского хозяйства (расформированного в 2019 году), предоставление фермерам удобрений и семян по сниженным ценам с отсрочкой платежа до сбора урожая и без процентов. Также он выступает против объединения министерств образования, культуры и спорта, считая эту оптимизацию ошибочной.

Рейтинги и позиции: по данным опросов, партию «Процветающая Армения» готовы поддержать около 6% избирателей.

Партия «Крылья единства»

Сравнительно новая политическая сила, которую возглавляет экс-омбудсмен Армении Арман Татоян. У Татояна — безупречная репутация человека, долгие годы защищавшего права граждан. В своих выступлениях допускал возможность создания коалиции с блоками «Сильная Армения» и «Армения», но исключал сотрудничество с партией власти или блоком экс-президента Кочаряна.

Партия «Крылья единства» сравнительно новая политическая сила, которую возглавляет экс-омбудсмен Армении Арман Татоян Фото: REUTERS.

«Крылья единства» предлагают третий путь: не с прозападным разрывом Пашиняна, но и не с откровенно пророссийским блоком Кочаряна. Программа: антикоррупция, восстановление доверия к госинститутам, многовекторность в международных делах.

Рейтинги и позиции: по данным опросов, партию поддержать около 5% избирателей. Это, пожалуй, одна из самых интригующих сил на этих выборах: небольшой, но принципиальный голос, который в случае коалиционных раскладов может оказаться не таким уж маленьким.

КТО ПОБЕДИТ НА ВЫБОРАХ В АРМЕНИИ: ПРЕИМУЩЕСТВО ОППОЗИЦИИ

По данным опросов, за партию Пашиняна «Гражданский договор» готовы проголосовать около 37% избирателей — это наиболее популярная сила. Однако, по оценкам социологов, суммарная поддержка трёх крупных оппозиционных списков может составить 47%. В таком случае выбрать своего премьер-министра партия Пашиняна не сможет…

Поэтому все ждут «каруселей», скандалов и прочих фальсификаций.

В Армении многие уверены: цифры рейтингов были бы совсем другими, если бы не жесткие репрессии по политическому признаку. Дело в том, что правящая партия больше полутора лет готовилась к этим выборам, беспрецедентно зачищая политическое поле.

Главный конкурент Пашиняна — архиепископ Баграт Галстанян, лидер движения «Священная борьба» и главный символ протестов против действующей власти. Он начал свою политическую игру в 2024 году с организации массового пешего марша из приграничных сёл в Ереван. Баграт собирал десятки тысяч людей на митингах в центре столицы с требованием отставки премьера. Как итог: в июне 2025 года он был арестован по сфабрикованному, по мнению оппозиции и адвокатов, обвинению. Архиепископа и 17 его сторонников подозревают ни много ни мало в подготовке терактов и организации государственного переворота. Сам Пашинян назвал церковь «криминально-олигархически-клерикальным заговором» и бросил чудовищную фразу: «Дом Иисуса Христа занят антихристовой группой и должен быть освобождён». Он совершенно не стеснялся в выражениях, покрывал священников и лично Католикоса (так в Армении называется патриарх) самыми непристойными словами. Такого религиозная Армения не видела никогда.

Затем волна арестов и давления прокатилась по оппозиционным политическим силам. Про арест второго своего главного конкурента Самвела Карапетяна (духовного лидера блока «Сильная Армения») мы уже говорили. В сентябре 2025 при странных обстоятельствах был убит глава общины Паракар Володя Григорян. Он был лидером оппозиционного альянса, который за полгода до этого победил партию Пашиняна на местных выборах. В марте 2026 года был арестован лидер партии «Родина» Артур Ванецян — бывший директор Службы национальной безопасности Армении, известный своими пророссийскими взглядами. Ему предъявили обвинение в подготовке покушения на Пашиняна и захвате власти.

Накануне самих выборов политическая зачистка стала окончательно бесстыдной. За несколько дней до голосования были арестованы шесть членов блока «Сильная Армения» по обвинению в подкупе голосов. Также прошли обыски в штабах блока «Армения» Роберта Кочаряна. Под арест попали бывшие высокопоставленные чиновники — глава департамента управления государственным имуществом, экс-министры образования, обороны и финансов, экс-ректор университета и бывший мэр Еревана.

Партию «Процветающая Армения» пытались снять с выборов. А за день до голосования Центризбирком более двух часов решал, снимать ли с выборов блок «Сильная Армения» — требование поступило от прозападной партии «Республика», ассоциируемой с действующей властью.

При этом сам Пашинян публично угрожал «уничтожить» и «поставить на колени» лидеров оппозиции — Роберта Кочаряна, Самвела Карапетяна и Гагика Царукяна, обещая им тюрьму после выборов. Что интересно, прокуратура отказалась возбуждать уголовное дело по факту этих угроз.

И как кульминация всего этого — скандал с повестками в аэропорту. Заместитель главы аппарата премьер-министра Тарон Чахоян пообещал, что граждане Армении, прилетающие из России для голосования «за взятки», будут отправлены на 25-дневные военные сборы, а отказавшихся призовут к уголовной ответственности. Провластные телеграм-каналы опубликовали кадры, на которых военная полиция проверяет документы у прилетевших мужчин прямо в ереванском аэропорту Звартноц. А вице-спикер парламента Рубен Рубинян записал видео, в котором заявил, что каждый прилетающий на выборы из России получил предвыборную взятку и будет арестован. Казалось бы, люди выполняют свой гражданский долг, прилетают на выборы. Явка, доверие все дела. Но нет! Враги. Мало того, Антикоррупционный комитет завел уголовное дело против Мики Бадаляна. Власти утверждают, что Бадалян организовал схему, в рамках которой для граждан Армении, проживающих в России, приобретались бесплатные авиабилеты в Ереван и обратно. Это расценивается как предоставление услуг и выгод в обмен на участие в голосовании.

Эксперты и политологи расценили это как попытку запугать армянскую диаспору в России — а именно оттуда ожидался высокий поток голосующих против Пашиняна.

Вот с таким бэкграундом Армения подошла к важному дню.

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС ВЫБОРОВ В АРМЕНИИ 2026

Общество поляризовано до предела. На улицах то и дело вспыхивают скандалы на политической почве — в кафе, во дворах. Люди спорят до хрипоты. И в этой напряжённой, взвинченной атмосфере особенно весомо звучат слова человека, который долгие годы был внутри армянской политики и знает систему не понаслышке. Вот что написал у себя в телеграмм-канале Арман Абовян, известный армянскому политологу, экс-член парламента: «Осталось всего два дня до того момента, когда люди будут решать, жить им в Армении или очень скоро задуматься о том, как уехать из западного Азербайджана.

Через сутки мы поймём, останутся ли жители Еревана ереванцами или станут ираванцами. Это не предвыборные манипуляции и даже не попытка как-то повлиять на решение людей. Это те угрозы, которые были очень чётко обозначены в официальном докладе Службы внешней разведки Республики Армения.

Но даже если абстрагироваться от этой, как теперь доказано, реальности, возникает следующий вопрос, который многое расставляет по своим местам…

Седьмого числа ты сделаешь свой личный выбор: кто ты — армянин или человек без достоинства, без национальности и без будущего. Вот, собственно, весь смысл того, о чём нужно думать, когда будешь заходить в избирательную кабинку».

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