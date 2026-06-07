Сергей Безруков остался без волос: актер предстал в неожиданном образе в новом комедийном фильме

Народный артист РФ Сергей Безруков порадует зрителей новым образом Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Народный артист РФ Сергей Безруков появится в комедии «Не по-детски», которая выйдет в российский прокат 3 сентября 2026 года. На съемках актер предстал в неожиданном образе с полностью лысой головой. Безруков признался, что соскучился по комедийному жанру.

По замыслу авторов, «Не по-детски» — это история о людях, чья внешне благополучная жизнь внезапно рушится, заставляя их пересмотреть привычные представления о счастье, семье и собственных выборах. Сюжет подан через юмор и человеческие истории, в которых герои проходят через внутренние изменения.

Главный персонаж – телеведущий Марк Николаев, которого играет Безруков. Фото: кадр из трейлера «Не по-детски» (2026)

Главный персонаж – телеведущий Марк Николаев, которого играет Безруков. После громкого скандала в прямом эфире он пытается восстановить репутацию и отправляется на поиски выпускницы детского дома Наташи, победившей в музыкальном шоу и ставшей причиной общественного резонанса. Но вместо привычного мира телевидения герой сталкивается с другой реальностью и постепенно меняется сам.

Фото: кадр из трейлера «Не по-детски» (2026)

Сергей Безруков с полностью лысой головой снялся в новой комедии. Фото: кадр из трейлера «Не по-детски» (2026)

В этой новой для него среде Марк встречает самых разных людей: школьного учителя Сан Саныча в исполнении Федора Добронравова, строгую нотариуса Викторию Сергеевну, которую играет Мария Аронова, и саму Наташу (Катя Боргадаева), которая учится самостоятельно строить взрослую жизнь.

Федор Добронравов и Сергей Безруков. Фото: кадр из трейлера «Не по-детски» (2026)

В актёрский состав также вошли Мария Смольникова, Юрий Цурило, Виктория Агалакова, Кристина Гайдукова и другие. Режиссером и сценаристом картины выступила жена Сергея Безрукова Анна Матисон. Проект снят при поддержке Министерства культуры РФ, а в кинотеатры его выпустят кинокомпания «Каро Премьер» совместно с Первым каналом.

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