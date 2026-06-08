Кракены, волны-убийцы и остановка Гольфстрима: правда и мифы о мировом океане

Заведующий лабораторией арктической океанологии прокомментировал семь самых удивительных фактов об океане и его обитателях. Фото: Daniel Eskridge/Shutterstock/Fotodom

8 июня неравнодушные к морю люди отмечают Всемирный день океана. Накануне праздника заместитель директора Института океанологии РАН, заведующий лабораторией арктической океанологии МФТИ Александр Осадчиев прокомментировал семь самых удивительных фактов об океане и его обитателях.

1. Кракен существует.

Гигантские кальмары действительно существуют. Фото: Kaikoura Marine Centre/Whitehotp/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Гигантские кальмары действительно существуют. Фото: Kaikoura Marine Centre/Whitehotp/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Моряки веками рассказывали байки про гигантского кальмара – «кракена». Это был своего рода миф, легенда, страшная сказка на ночь для тех, кто живёт на суше. Учёные мифам не верили. Но раз за разом рыбаки находили в желудках кашалотов огромные роговые клювы или фрагменты тел огромных головоногих моллюсков. Люди спрашивали себя: «Что это было?». Было понятно, что такое могло принадлежать только чудовищу длиной под 10 метров. Однако поймать живого монстра было невозможно.

«Только в последние десятилетия, когда у рыбаков появились телефоны, чтобы снимать свидетельства своих встреч с гигантскими моллюсками, а ученые обзавелись подводными видеокамерами и мощными компьютерами для обработки многодневных записей, тайна раскрылась. Наблюдения показали, что десятиметровые гигантские кальмары действительно существуют», – говорит Александр Осадчиев.

2. Кит - не самый длинный обитатель глубин.

Сифонофора. Фото: ROV SuBastian / Schmidt Ocean In/Keystone Press Agency/Global Look Press

А теперь новость, которая перевернёт представление о рекордах. Синий кит достигает в длину 35 метров. До последнего времени он считался самым длинным животным на земле – гордость планеты. Но оказалось, есть создание длиннее? Оно называется сифонофора. По сути, это не одно животное, а колония, похожая на прозрачную нить или щупальце медузы. Такая сущность может быть длиной и 40 метров, и даже больше!

«Сифонофору очень сложно вытащить на поверхность – она развалится, – объясняет учёный. – Во всей красе ее можно увидеть и заснять только под водой. И на сегодняшний день можно сказать, что это самое длинное животное Земли».

3. До сих пор живы акулы, которые родились до открытия Америки Колумбом.

Гренландская полярная акула. Фото: Franco Banfi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Главный океанский долгожитель - гренландская полярная акула, она плавает в холодных водах столетиями. Недавно биологи применили новые методы датировки. И изумились.

По словам учёного, эта акула может жить до 500 лет, а средний экземпляр доживает до 200-300 лет.

«Представьте: возможно, сейчас в море плавает полярная акула, которая родилась раньше, чем Колумб открыл Америку. И главное – она позвоночная, как мы. Тот факт, что деревья живут сотни лет, не вызывает у нас удивления, деревья слишком не похожи на человека. Но если акула может жить так долго, может, и у человека есть скрытые резервы?», – задаётся вопросом учёный.

4. Невероятно: бОльшая часть биомассы Земли живет в толще океанского дна.

Самое загадочное и не изученное в океане – жизнь под морским дном. Фото: Ferrari/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Средняя глубина океана – 4 километра. Давление там такое, что человека просто раздавит в лепёшку. При этом глубоководные рыбы выживают, потому что у них кровь насыщена газами под высоким давлением. По словам учёного, если вытащить такую рыбу на поверхность – её разрывает изнутри, потому что газы в крови расширяются и повышается давление в плавательном пузыре.

Самое загадочное и не изученное в океане – жизнь под морским дном. Сегодня учёные и нефтяники бурят скважины на дне океана. Представьте: сверху несколько километров воды, потом ещё несколько километров в толщу земли.

«Раньше думали – там пусто, мертвые породы. А там жизнь. Грибы, бактерии, вирусы в колоссальных количествах. По некоторым оценкам, биомасса этих организмов в дне океана превышает всю биомассу всего остального живого на Земле. Это действительно поражает. Осознайте: всё, что бегает по суше, летает в небе и плавает в океане – люди, слоны, киты, деревья, птицы, насекомые – это МЕНЬШАЯ часть жизни на планете. Большая часть живет под морским дном. В вечной темноте. Под колоссальным давлением. И чувствует себя прекрасно», – рассказывает Осадчиев.

5. Океан - источник лекарств нового поколения.

Что эти знания дают человечеству? Во-первых, лекарства. Эти экстремальные бактерии производят уникальные молекулы. Учёные только начинают их изучать и предполагают, что могут найти там, в частности, ключи к антибиотикам нового поколения. Во-вторых, по словам Осадчиева, само это знание круто меняет самооценку человечества. Мы – не венец творения. Мы – тонкая пенка на поверхности шара, который внутри кишит жизнью.

«Иногда я думаю, что если бы человек присутствовал в океане постоянно, он бы с незапамятных времен знал и про гигантского кальмара, и про сифонофору. Но мы до сих не присутствуем в океане по-настоящему. А если бы люди приручили морских животных, например, дельфинов или морских котиков, как мы приручили собак и почтовых голубей? Тогда у нас были бы свои «агенты» в морских глубинах? Они бы ныряли на десятки и сотни метров, смотрели, слушали, передавали информацию. Это были бы наши руки, протянутые прямо в океан. Люди пытались приручать морских животных и в военных, и в гражданских целях, но пока это получается очень ограниченно», – вздыхает учёный.

6. 20-метровые волны-убийцы реально существуют.

Годами моряки рассказывали о таком явлении, как «волны-убийцы». Фото: Ian Dikhtiar/Shutterstock/Fotodom

Загадки океана – не только живые существа. Годами моряки рассказывали о таком явлении, как «волны-убийцы». Байки матросов неожиданно подтвердились, когда появились спутники. Они зафиксировали, что волны действительно способны объединяться в одну гигантскую, высотой 15-20 метров и больше. Встреча с такой может потопить даже современный корабль. По словам Осадчиева, современные спутниковые данные показали, что на всей площади Мирового океане несколько раз в день возникают такие волны. Однако океан огромен, и бьют волны-убийцы чаще всего туда, где никого нет.

«Риск погибнуть от волны-убийцы – вопрос вероятности. Не факт, что он сравним, например, с риском попасть в смертельную автокатастрофу – это надо считать. Ясно одно – это не стихийное бедствие, которое представляет серьезную опасность для всего человечества», – пояснил Александр Осадчиев.

7. Остановка Гольфстрима.

Человечество до сих пор точно не знает, что случится, если Гольфстрим (точнее, система опускания вод) остановится по-настоящему. Фото: Marcus Brandt/dpa/Global Look Press

Есть и ещё одна тема, которой любят пугать обывателя – остановка Гольфстрима. Сейчас в сети распространяется информация, что скорость течения упала до самых низких значений за последние 1600 лет.

«Когда говорят про остановку Гольфстрима, на самом деле имеют в виду другое. В Северной Атлантике солёная и холодная вода опускается на глубину до полутора километров и тем самым запускает круговорот океанских течений. Это сердце климатической системы. Беда придёт, если на поверхность вдруг выльется много пресной воды. Она легче солёной, не даст воде опуститься – и механизм встанет», – объясняет Осадчиев.

Такой пресной «крышечкой» придавить океанские течения может Арктика. Учёные давно следили за этим процессом и знали: такой сценарий неизбежен. И он действительно случился в 2021 году. Тот самый «пресный залп» ушел в Северную Атлантику, но… никто этого не заметил.

«Мир это событие просто проспал – тогда все отвлеклись на эпидемию ковида. Но, слава богу, катастрофы не произошло. Всё рассосалось по пути», – констатирует океанолог.

Человечество до сих пор точно не знает, что случится, если Гольфстрим (точнее, система опускания вод) остановится по-настоящему. Одни модели рисуют замерзающую Европу, другие – наоборот, усиление парникового эффекта и жару. Эксперимент 2021 года показал: пока рано бить в колокола.

«И это тоже говорит о нашем уровне понимания процессов в океане. Мы бродим в потёмках и догадках. Пока нельзя провести эксперимент – всё это просто гадание», – признаётся Осадчиев.

Самые удивительные открытия нас ещё ждут. И они скрываются прямо под нами – на глубине, куда никогда не проникает солнечный свет.

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