Наш Маяковский, новый триллер и рассекреченные материалы: Как прошел книжный фестиваль «Красная площадь»

Книжный фестиваль «Красная площадь», который прошел в Москве с 4 по 7 июня, наглядно доказал, что мы по-прежнему одна из самых читающих стран в мире. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Про Советский Союз когда-то говорили: самая читающая нация! А вот про нынешние времена часто любят побрюзжать — мол, народ длиннее коротких новостей в полтора абзаца на экране смартфона прочесть ничего не в состоянии… Однако книжный фестиваль «Красная площадь», который прошел в Москве с 4 по 7 июня, наглядно доказывает, что это не так. Читатели самого разного возраста — от подростков до пенсионеров — шли сюда десятками тысяч. И очереди у прохода через рамки порой выстраивались от ГУМа через арки Воскресенских ворот до спуска в метро «Охотный ряд».

Скептики неправы. Читают современники, читают. Да еще как!

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Об этом мы могли судить по стенду хотя бы нашего книжного издательства «Комсомольская правда», который с успехом отработал все четыре дня фестиваля. Мы привезли на «Красную площадь» свои проверенные временем бестселлеры и новинки. Более того, несколько новых книг «Комсомолка» презентовала прямо здесь же, на фестивале.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Одно из самых важных направлений издательства «КП» — большие исторические книги, основанные на документах. На «Красной площади» мы представили совместное издание «КП» и Российского военно-исторического общества — книгу «От Советского информбюро/ 1941–1945», которая основана на архивных документах и рассекреченных материалах времен Великой Отечественной войны. Об этом уникальном издании рассказывали помощник президента РФ, председатель РВИО Владимир Мединский, автор книги и журналист Владимир Долматов, легендарный диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР Анна Шатилова и шеф-редактор «Комсомолки» Евгений Сазонов.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Еще одна встреча была посвящена книге литературного критика «КП» Дениса Корсакова «Сильный. Слабый. Маяковский». В этом издании рассказывается о выжигающей любви великого поэта, которая подарила нам так много невероятной лирики, и о трагедии, завершившей его жизнь всего-то в 36 лет. В шатре, где звучали стихи гения-футуриста и велся рассказа о создании книги, был настоящий аншлаг!

Литературный критик «КП» Денис Корсаков презентовал свою книгу «Сильный. Слабый. Маяковский». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

С не меньшим успехом прошла и презентация новой книги криминального корреспондента «Комсомолки» Александра Рогозы «Спесивцев. Мама знает». Это документальный триллер в популярном сегодня жанре тру-крайм. Новокузнецкий маньяк Александр Спесивцев убил 20 детей и женщин в собственной квартире, а сообщницей кровавого преступника стала его собственная мама. На самые страшные вопросы этой истории автор отвечает через материалы уголовного дела и интервью с участниками следствия.

Книга «Фишер. По следу зверя» — о расследовании преступлений маньяка Сергея Головкина по прозвищу «Фишер» — победила в номинации «Документальный детектив». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Словом, книги бывают разные. Легкие, романтические, мрачные. И все четыре дня, что шел фестиваль, на большой площадке бурлили реки читателей, перемещавшихся между стендами, выбиравших книги по вкусу, жадно слушавших выступления писателей.

Так кто там сказал, что россияне больше не читают книг? После ажиотажа, увиденного на «Красной площади», хочется процитировать классика: «Да отрежут лгуну его гнусный язык!»

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

А В ЭТО ВРЕМЯ

Премия «Русский детектив» — у спецкора «КП»

В рамках «Красной площади» прошла церемония награждения премии «Русский детектив». Ее вручают с 2020 года, отмечая лучшие работы в жанре остросюжетной литературы, сериалов и кино. В нынешнем сезоне одним из победителей стал журналист «Комсомолки» Александр Рогоза. Его книга «Фишер. По следу зверя» — о расследовании преступлений маньяка Сергея Головкина по прозвищу «Фишер» — победила в номинации «Документальный детектив».