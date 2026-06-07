Диана Пожарская и Иван Янковский стали родителями во второй раз Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Семья актеров Дианы Пожарской и Ивана Янковского поделилась неожиданной радостной новостью. Они стали родителями во второй раз. У звездной пары родился сын, которого назвали Давидом.

При этом свою беременность Диана предпочитала не афишировать. О пополнении в семье супруги рассказали уже после рождения малыша. Известно, что роды прошли в одной из частных клиник Москвы.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

О счастливом событии Пожарская сообщила в социальных сетях, поблагодарив врачей и персонал клиники за помощь.

«В принципе сказать особо нечего, кроме того, что мы счастливы, любим друг друга и рады приветствовать Давида в нашей семье. Дабл мама, дабл папа получается. Добро пожаловать, маленький D.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Нет лучшего места на земле, чтобы появиться на свет. Спасибо каждому человеку этой огромной команды за тепло, спокойствие и, конечно, высший профессионализм! Александра Леонидовна Семенова, дорогая наша, спасибо за второго сына. Любовь и Благодарность», — написала актриса.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Судя по серии опубликованных кадров, ребенок родился еще 4 июня 2026 года. Встретить маму из роддома пришел и старший сын — Олег.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Иван Янковский и Диана Пожарская считаются одной из самых закрытых пар российского кинематографа. Актеры познакомились в 2020 году на съемках фильма «Чемпион мира». Уже в феврале 2021 года они тайно поженились, а 26 июня того же года у них родился сын Олег, названный в честь знаменитого деда. Теперь в семье Янковского и Пожарской подрастают уже двое сыновей — Олег и новорожденный Давид.

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