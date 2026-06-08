Вопрос дня: Чем вам запомнился Петербургский международный экономический форум в 2026 году?

В октябре 2025-го Путин порадовался, что россиянки ходят в бары в кокошниках. А теперь не только в бары! Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Герман Клименко, председатель совета фонда развития цифровой экономики:

- Раньше на форуме в основном говорили про нефть, газ, налоги... А теперь, на какую сессию бы вы ни пришли, там звучала тема нейросетей, словно это большая конференция по искусственному интеллекту. То есть ИИ как-то незаметно стал обычной темой для экономики, и с этим нам теперь жить.

Андрей Никитин, министр транспорта РФ:

- На форуме прошла церемония вручения сертификата на новый российский авиадвигатель ПД-8 - для импортозамещенного ближнемагистрального самолета «Суперджет 100» и свидетельства об одобрении главного изменения конструкции Ил-114-300. Это означает, что испытания первого с 2000-го современного, экономически эффективного, комфортного турбовинтового самолета Ил-114-300 закончены. Это лайнер для нашего Дальнего Востока, Севера, для межрегиональных перевозок. Он очень интересует наших зарубежных партнеров, потому что действительно хороший. И уже подписана первая сделка - 3 самолета уходят в Архангельск. ИЛ 114-300 – действительно очень хороший самолет. Причем, сделан был всего за 6 лет! В мире в среднем 12 лет уходит на разработку новой модели. А тут – вдвое быстрее!

Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга:

- Думаю, в эти дни участники форума смогли убедиться - наш Петербургский международный экономический - это хорошая информационная площадка, чтобы показать свой регион, свою страну, найти партнеров. А для нас - петербуржцев, это дополнительный толчок в развитии города и получении инвестиций.

Эмир Кустурица, режиссер:

- Подобные события - возможность обсудить не только экономические вопросы, но и культурные. Мы много говорили о русской культуре. Это очень важно, учитывая, что Запад хочет ее отменить, но в реальности это невозможно! Русская культура - это часть европейской культуры, это Микеланджело, это Рублев, это все, что связано с христианством. А все остальное - это постмодерн, там нет ни отца, ни матери.

Антон Алиханов, министр промышленности и торговли РФ:

- На мой взгляд, нынешний форум получился более размеренным, деловая программа была сфокусирована на переходе к устойчивому развитию и формированию новых финансовых моделей. Среди направлений, на которых бы сделан особый акцент - прогрессивные технологии, искусственный интеллект - в социальной сфере, городской среде, международном сотрудничеством… И еще на этом форуме было много иностранцев. Мне кажется, это еще раз наглядно показывает, что несмотря на все усилия противников - им не удалось изолировать нашу страну от внешнего мира.

Кирилл Родин, директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ:

- Форум в первую очередь запомнился высоким уровнем делового присутствия. По отзывам участников, те, кто усердно поработал на площадках, этим «себе год обеспечили». Организация тоже была на высоте: это качество панелей и секций, комфорт для участников.

Анита Цой, певица и предприниматель:

- Я как предприниматель приезжаю на ПМЭФ уже не первый раз, и вижу, что с годами форум заметно изменился. Сейчас все скромнее с учетом нынешнего времени. Но стало креативнее. Мне нравится тренд на искусственный интеллект. Я сама сейчас погружена в эту тему для того, чтобы использовать ее в бизнесе и музыке.

Максим Колясников, кандидат экономических наук, доцент института экономики и управления УрФУ, ведущий научный сотрудник МГТУ имени Баумана.

- Форум запомнился атмосферой неопределенности. Он перестал быть ВДНХ XXI века, каким был все время, но еще не стал площадкой для настоящих дискуссий, хотя элементы движения в этом направлении стали проявляться, что можно расценивать, как позитивный сдвиг в текущей экономической реальности.

Геннадий Зюганов, лидер КПРФ, Герой Труда России:

- Главным было выступление Владимира Путина и наши гости. 130 делегаций практически из абсолютного большинства стран мира, наши губернаторы, руководители, министры, ученые, специалисты обстоятельно обсуждали насущные проблемы, связанные с войной и миром, стабильным развитием планеты и выходом из системного кризиса, в который мы попали и который грозит всем большими неприятностями.

Александр Хинштейн, губернатор Курской области:

- На этом форуме мы подписали соглашений на общую сумму более 43 миллиардов рублей дополнительных инвестиций в наш регион. Я всем инвесторам, всем представителям нашего бизнеса, всем руководителям наших предприятий говорю: Курская область – это территория вне коррупции.

Анна Таскаева, доктор филологических наук, профессор кафедры восточных и романо-германских языков Челябинского госуниверситета (ЧелГУ):

- Посмотрела несколько интервью блогерской студии на ПМЭФ-2026. Мне это мегаинтересно как лингвисту: я преподавала основы риторики и одно время сильно увлекалась темой манипуляций в общении. Так что наблюдаю за этими диалогами с особым удовольствием. Блогерам, конечно, ещё учиться и учиться. Сама идея интересна - показать людей, которые принимают решения на самом высоком уровне, в другом качестве, в другом амплуа. «В этой студии мы переводим с языка чиновников на народный» - это мне особенно близко, потому что я уже несколько лет занимаюсь популяризацией науки — там та же задача: перевести с научного на понятный.

Илья Середюк, губернатор Кузбасса:

- Главная отличительная черта «ПМЭФ-2026» – огромное количество рабочих встреч. Делегация Кузбасса всегда активно ведет переговоры на площадке форума, но в этом году интенсивность коммуникаций была особенно высокой. Кстати, на ПМЭФ нам наконец-то вручили Кубок победителя возрожденной Спартакиады народов Сибири. В прошлом году мы стали лучшими во многих дисциплинах и в итоге смогли занять первое место в командном зачете.

Президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов:

- Петербургский международный экономический форум подтвердил, что интернет-торговля стала фундаментом национальной экономики: за четыре месяца 2026 года ее оборот вырос на 17,5%, до 4,646 трлн рублей. Президент обозначил платформенные решения как ключевую технологию для суверенитета страны, а главным драйвером роста стали регионы, на которые сегодня приходится 78,8% оборота. На форуме договорились об открытой модели взаимодействия маркетплейсов с банками, а искусственный интеллект уже доступен малому бизнесу и экономит до 30% расходов на доставку. Главный итог: отрасль переходит от бурного роста к фазе зрелости с системными правилами, отечественной аналитикой и борьбой с контрафактом через обязательную сертификацию.