Елена Тополева-Солдунова: Благотворительность в России становится нормой жизни

Фото: пресс-служба Общественной палаты РФ

4 июня в рамках Петербургского международного экономического форума прошла дискуссия «Развитие благотворительности в России: опыт, вызовы и новые горизонты». Среди спикеров сессии — председатель Комиссии Общественной палаты РФ по развитию некоммерческого сектора, генеральный директор благотворительного фонда «Доброта Севера» Елена Тополева-Солдунова.

В 2026 году утверждена концепция развития благотворительной деятельности до 2030 года. Модератор дискуссии, исполнительный директор Ассоциации грантодающих организаций «Форум доноров» Александра Болдырева напомнила, что 20 лет назад одним из инициаторов развития в стране благотворительности выступили Общественная палата России.

Действительно, в 2006 году в ОП РФ начала работать комиссия по вопросам развития благотворительности, милосердия и волонтерства, на площадке которой поднимались актуальные проблемы благотворительности и в целом некоммерческого сектора, подтвердила Елена Тополева-Солдунова. Она обозначила основные вехи становления системы благотворительности в России, отметив, что комиссия внесла колоссальный вклад в возрождение благотворительности в России.

«Когда мы тогда этот разговор начинали, мало кто понимал, о чем идет речь, слово “благотворительность” звучало как абсолютная архаика. Сегодня уже не надо никому объяснять, что это такое. В какой-то момент появилась мода на благотворительность, а сейчас она постепенно становится нормой жизни», — поделилась Елена Тополева-Солдунова.

Говоря о том, что происходило 20 лет назад, член ОП РФ выделила законодательные изменения, прежде всего появление законов о благотворительной деятельности и о целевом капитале. Кроме того, в стране складывались профессиональные экспертные сообщества, появлялись первые благотворительные фонды. За прошедшие годы, подчеркнула Елена Тополева-Солдунова, колоссально изменилось отношение к благотворительности у бизнеса — от разовых подачек до системного подхода и корпоративной социальной ответственности.

Тогда же, заметила спикер, начало выстраиваться взаимодействие с государством. В 2021 году прошел первый Гражданский форум и появилась первая программа социально-экономического развития России, в которой был раздел про развитие институтов гражданского общества и благотворительности. В 2009 году появилась первая концепция развития благотворительности и добровольчества. И тогда же впервые заговорили о налоговых льготах. Позже были введены налоговые вычеты — сначала для физических, а позже и для юридических лиц.

«Постепенно начала формироваться структура поддержки благотворительности. Благотворительные организации и НКО начали профессионализироваться, они прекрасно научились собирать частные пожертвования, были созданы платформы для их сбора. Мы прошли колоссальный путь за эти 20 лет!» — считает Елена Тополева-Солдунова.

Что касается дальнейших шагов по совершенствованию благотворительности, то член ОП РФ указала на необходимость развития системы поощрении благотворителей.

Объем рынка целевых капиталов (эндаументов) в России превышает 200 миллиардов рублей, однако большинство этих средств сосредоточены в 20 крупнейших фондах, сообщила генеральный директор Благотворительного фонда Владимира Потанина Оксана Орачева. Для того чтобы создавать условия для роста новых фондов, эксперт предлагает снимать административные барьеры, устранять региональные диспропорции, стимулировать налоговые льготы, выстраивать инфраструктуру, начиная от специальных технологических решений и заканчивая образовательными и профессиональными программами.

Заместитель председателя совета ассоциации «Добро.рф» Андрей Пысин обратил внимание, что сейчас налоговый вычет на благотворительность нельзя получить в упрощенном порядке. Он считает, что целесообразно не просто упростить процедуру, а предусмотреть возможность для благотворителя перенаправить вычет на те же цели, которые указаны в сборе. Спикер также отметил технологичность современной благотворительности и рассказал о создании новой цифровой платформы прозрачной благотворительности.

Генеральный директор группы компаний «Самолет» Анна Акиньшина обратила внимание, что действующее налоговое регулирование делает благотворительность экономически нецелесообразной для бизнеса: безвозмездная передача товаров облагается НДС (налог на добавленную стоимость), в результате компании проще утилизировать товар, чем передать его на благотворительность. Спикер убеждена, что если этот факт нивелировать, то благотворительность станет привлекательнее для больших корпораций.

Результатами исследования макроэкономических эффектов продуктовой помощи поделилась президент благотворительного фонда «Выручаем» Анна Скоробогатова. По словам эксперта, продуктовая помощь — это не просто благотворительность, но еще и эффективный инструмент снижения бедности и защиты экологии.

Прививать гражданам культуру регулярных пожертвований призвал заместитель управляющего директора «Авито» Михаил Рыженков. Спикер считает, что для этого необходимо давать людям удобные инструменты, прежде всего цифровые, и развивать систему адресной помощи: люди охотнее помогают, если понимают, куда и кому идут их средства.

Говоря о том, что еще нужно сделать для достижения целей и задач концепции развития благотворительной деятельности, участники дискуссии назвали расширение числа участников благотворительной деятельности, совершенствование механизмов стимулирования, снижение административной нагрузки, развитие корпоративной модели, цифровизацию и повышение прозрачности.

«Сейчас идет концептуальная волна развития благотворительности. При этом много всего говорится, но мне кажется, что говорится слишком разрозненно, нефокусированно. Мы говорим про инфраструктуру, но при этом инфраструктура до сих пор не является целью развития благотворительности. На мой взгляд, на это тоже нужно обратить внимание», — резюмировала модератор встречи Александра Болдырева.