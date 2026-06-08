Никол Пашинян сохраняет пост премьер-министра Фото: REUTERS.

Парламентские выборы в Армении завершились на фоне резко расходящихся экзитполов и сообщений в соцсетях о возможных сбоях в работе ЦИК. При этом официального подтверждения информации о том, что в комиссии погас свет или упал сайт, найти не удалось.

ГЛАВНОЕ О ВЫБОРАХ В АРМЕНИИ, ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ НА 8 ИЮНЯ 2026

Экзитполы в день голосования показали совершенно разные сценарии. По одним данным, «Гражданский договор» получал 56,7% голосов, а оппозиция — 26,9%; по другим, у партии Пашиняна было лишь 32,7%, тогда как оппозиционным силам приписывали 46,5%. Такие расхождения сразу сделали исход выборов спорным и усилили внимание к дальнейшему подсчету.

На этом фоне в соцсетях появились сообщения о том, в некоторых районах Еревана и в здании ЦИК якобы пропал свет, а сайт комиссии перестал работать.

Парламентские выборы в Армении завершились на фоне резко расходящихся экзитполов Фото: REUTERS.

Из сайта действительно перестал работать. Но не из-за отключения электричества, а потому около 23:00 по местному времени, ЦИК Армении приостановил подсчет голосов, объявив, что результаты представит утром. Оппозиция, в частности лидер партии «Сильная Армения» Самвел Карапетян, расценила это как признак того, что власти понимают свое поражение. По его словам, правящая сила остановила подсчет, когда ее показатели начали «позорным образом и ежеминутно снижаться» после поступления данных из городов, а не только из сельских местностей.

«В мировой истории еще не было случая, чтобы во время подсчета голосов процесс прерывали со словами, что результаты представят утром. Увидев, что их показатели позорным образом и ежеминутно снижаются, они просто остановили подсчет», - заявил Карапетян.

Подсчет возобновился утром 8 июня, после чего ЦИК опубликовал итоговые данные Фото: REUTERS.

ИТОГИ ВЫБОРОВ В АРМЕНИИ: РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ НА 8 ИЮНЯ 2026

Подсчет возобновился утром 8 июня, после чего ЦИК опубликовал итоговые данные, которые показали победу «Гражданского договора».

Итак, по официальным данным, опубликованным сегодня в 9:00, партия Пашиняна набрала «Гражданский договор» набрал 49,81% голосов, «Сильная Армения» — 23,29%, блок «Армения» — 9,94%, а «Процветающая Армения» — 4,00%.

Экзитполы разошлись, но итоги подтвердили победу Пашиняна Фото: REUTERS.

Кажется, что 49, 81% это не абсолютная большинство. Но на самом деле это 61 мандат в парламенте из 105, что формально дает ей возможность самостоятельно формировать власть. Это означает, что Никол Пашинян сохраняет пост премьер-министра, несмотря на заметную поляризацию и вопросы к ходу политической кампании. Сам он уже опубликовал победный пост в соцсетях под песню The Champ, подчеркивая уверенность в результате.

«Молдавский сценарий, молдавские цифры один в один», - написал в соцсетях армянский оппозиционер в изгнании Мака Бадалян.

МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ О ВЫБОРАХ В АРМЕНИИ

— Во-первых, «Гражданский договор» не смог преодолеть планку в 50% даже при тех масштабных фальсификациях и при тех репрессиях, которые имели место быть в отношении оппозиционеров на всем протяжении предвыборной кампании, — сказал в эфире радио «Комсомольская правда» доктор политических наук, профессор МГИМО Виктор Согомонян. — Более 200 активистов от оппозиции оказались задержанными, арестовано не менее 10 кандидатов в депутаты по заявлению ЦИК. И вот только что мне стала известна цифра, что около 700 человек из штабов партий «Сильная Армения» и от блока «Армения» привлеклись к ответственности в эти дни. По другим подсчетам, у оппозиции украли 7% голосов. Это так называемый молдавский сценарий, когда выборы сфальсифицированы, и Европа это поддерживает. Я думаю, что вопрос сфальсифицированности выборов еще очень долго будет основополагающим в армянской внутренней политике. И конечно, сыграет свою роль.

Надо признать, что коллективный Запад навалился. И Рубио приезжал, и Трамп своим постом в соцсетях, и Урсула фон дер Ляйен, которая обещала возместить потери от запрета продажи армянских продуктов в Россию.

— Что теперь будет происходить?

— Власть будет пытаться навсегда устранить своих оппонентов. Это, собственно говоря, недвусмысленно заявил Пашинян только что в парламенте, сказав, что должен искоренить тройку этих оппозиционных лидеров. А оппозиция продолжит борьбу, но не потому, что им угрожает власть, а потому что там экзистенциальный разрыв с политикой Пашиняна по многим вопросам.

Прошедшие выборы уже называют самыми грязным и в Армении. Препятствия, которые чинила власть всем, кто против нее, беспрецедентны. И это даже не про политиков-оппозиционеров, которых кошмарили до самого открытия избирательных участков — блокировали штабы, уничтожали агитационные листовки, запугивали сторонников, заводили уголовные дела на кандидатов. Даже студентам, подрабатывающим раздачей листовок, угрожали отчислением. Давление оказывалось и на избирателей на участках. Пока официальных данных о нарушениях не опубликовано (и будут ли они, учитывая число наблюдателей из Европы?), но некоторые эпизоды попали в сеть и уже стали достоянием общественности.

- На участке 17/25 произошла массовая драка между избирателями, наблюдателями и членами комиссии — всё из за попытки вбросить пачку бюллетеней. Полиция задержала двух человек. Это один из самых впечатляющих инцидентов, попавших в видео, — рассказал армянский журналист Хайк Саркисян. - В Ереване очевидцы сняли классическую «карусель»: избирателей организованно возили по нескольким участкам для многократного голосования. Генпрокуратура уже начала проверку по факту возможной фальсификации. Накануне открытия участков на 48 из 2005 избирательных комиссий не приехали свои члены — 50 человек, среди них два председателя и один секретарь. Их задержали ночью. Это привело к задержкам начала голосования на отдельных участках. «Сильная Армения» также зафиксировала нападение на своего доверенного лица со стороны активистов правящей партии «Гражданский договор». Оппозиция заявляет о массовых арестах своих сторонников — Карапетян называет цифру более 100 задержанных. В списках избирателей зафиксированы серьёзные расхождения: на некоторых адресах числятся десятки граждан, хотя фактически проживают несколько человек. В ряде случаев напротив фамилий уже стояли подписи избирателей, которые на участок не приходили.

НАРУШЕНИЯ НА ВЫБОРАХ В АРМЕНИИ

Следственный комитет возбудил 52 уголовных дела, включая дела о подкупе избирателей. Зафиксированы случаи появления избирателей с уже заполненными бюллетенями, попытки фотографировать бюллетени, нарушение тайны голосования и более 100 случаев предполагаемой покупки голосов в районе Арташата.

Один из громких эпизодов дня голосования — откровенное давление на наблюдателей от СНГ. Член российского Центризбиркома Людмила Маркина, которая сама входила в миссию СНГ, рассказала «РИА Новости»: на участке в Армавирской области группу незнакомцев без бейджей окружила наблюдателей живой стеной и потребовала уничтожить заполненный акт о посещениях участка.

Сама Маркина отметила: «Просто была крайне неприятная ситуация, когда люди организованно обступили». Наблюдатели отказались уничтожать документы.

Ранее представитель МИД Мария Захарова сообщила, что армянские власти неформально уведомили Россию о «нежелательности» некоторых российских наблюдателей — речь шла о трёх депутатах Госдумы и представителе избиркома Карачаево-Черкесской Республики.

ГРУЗИНЫ ПЕРВЫМИ ЗАДАЛИСЬ ВОПРОСОМ, ПОЧЕМУ МОЛЧИТ БРЮССЕЛЬ?

Соседняя Грузия, которая уже прошла путь «интеграции» в ЕС и сполна хлебнула европейского участия в своих последних парламентских выборах, обратила внимание на происходящее в Армении.

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили указал на молчание Евросоюза в связи с задержаниями оппозиционеров в Армении. Он напомнил, что перед выборами там задержали несколько десятков оппозиционных политиков, однако Брюссель никак не отреагировал на этот факт.

Такое внимание грузин можно понять. Напомним, что в 2024 на грузинских парламентских выборах Европарламент откровенно разбирал их по косточкам все происходящее. Хотя там и близко не было такого, что творилось в Ереване. Но тогда ЕС даже принял резолюцию о непризнании итогов из-за «существенных нарушений», призвав провести повторное голосование. А госсекретарь США Блинкен и глава дипломатии ЕС Боррель требовали расследовать сообщения о покупке голосов и запугивании избирателей.