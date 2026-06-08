Устранение оппозиции, пропавшие бюллетени и победа Пашиняна: завершились самые грязные выборы в истории Армении

Команда Пашиняна фальсифицировала выборы на грани, чтобы не вызвать массовые волнения, и как бы даже не победила напрямую, но победила Фото: REUTERS.

Интрига с выборами в Ереване закончилась победой действующего премьера Никола Пашиняна и его партии «Гражданский договор». Теперь он сформирует собственное правительство силами своей партии, оставшись премьер-министром еще на один срок. И не надо смотреть на его результат - 49,8%. Это не проигрыш.

Это были грязные выборы. Самые грязные в истории постсоветской Армении – дикий административный ресурс, карусели, избиения представителей оппозиции на избирательных участках (не будем забывать, что многих лидеров оппозиции задолго до выборов устранили, арестовав и возбудив в их отношении уголовные дела, равно как и иерархов Армянской апостольской церкви), бюллетени с избирательных участков уносились мешками и просто пропадали, на участках внезапно пропадал свет (это при наличии источников бесперебойного питания), а на ряде участков солдаты армянской армии вдруг получили право на бесплатный ужин после того, как проголосовали уже после закрытия участков. И это только малый список.

Но, вне всяких сомнений, Запад эти выборы признает, потому что добился нужного результата. Команда Пашиняна фальсифицировала выборы на грани, чтобы не вызвать массовые волнения, и как бы даже не победила напрямую, но победила.

Так почему результат меньше 50% - это победа?

Голоса, отданные за непрошедшие в парламент по итогам выборов партии, распределятся между прошедшими, причем, преимущественно, будут отданы победителю гонки, то есть партии Пашиняна. Это позволит ему отдать даже не 50% +1 парламентских мандатов своим депутатам, а существенно больше. И, как результат, сформировать свое правительство. Да, при честных выборах у него не было бы шансов на такой исход. Но выборы состоялись, Запад их признает, а оппонентам он выставит эти 49,8% в качестве «честности» голосования.

Это были грязные выборы. Самые грязные в истории постсоветской Армении Фото: REUTERS.

В результате. с учетом перераспределения мандатов от непрошедших партий 105 мест в парламенте Армении распределятся следующим образом:

- партия премьер-министра Пашиняна «Гражданский договор», которая получила 727 160 голосов (49,81%), будет иметь 61 мандат (просто по результатам голосования ей бы отходили 52 мандата, чего, впрочем, уже достаточно).

- Блок партий «Сильная Армения», набравший 340 062 голоса (23,29%) - 28 мандатов.

- Блок партий «Армения», у которого 145 097 голосов (9,94%) - 11 мандатов.

- И партия «Процветающая Армения», набравшая 58 368 голосов (4,00%), будет довольствоваться 5-ю мандатами.

Но у прошедшего голосования есть еще один аспект, который не менее важен. Пашинян не рассчитывал, что получит столько голосов против себя и своей партии. Помните, как он самонадеянно заявлял: «Когда народ решит, что я должен уйти, в тот же момент уйду тихо и мирно, без обсуждений. Но очень важно, брат, что как только 300-500 тыс. человек встанут рядом с тобой, обещаю, что через пять минут уйду. Идите собирайтесь»? Правда, тут же поправился, дезавуировав свое же заявление насчет 300-500 тысяч.

- Если 50% +1 выскажется за то, чтобы Никол ушел, кто такой Никол, чтобы не уходить. Никол - слуга, - заявил Никол тут же.

Bыборы состоялись, Запад их признает Фото: REUTERS.

В принципе, по итогам голосования только за откровенно оппозиционные, настроенные против Пашиняна политические силы проголосовали более 500 тысяч человек. Если говорить точнее, то даже по официальным данным, таких 543 527 человек. К ним же, тем, кто не поддерживает Пащиняна, можно условно отнести и тех, кто голосовал за непрошедшие партии и блоки. В сумме получается более 730 тысяч человек. Больше, чем голосовали за Пашиняна. И это те самые 50% +1 человек, но Никол сейчас, если ему напомнить, открестится от своих же слов. Ему не привыкать.

При честных выборах у Пашиняна не было бы шансов на победу Фото: REUTERS.

И в таких условиях проводить референдум о курсе Армении по выбору между ЕС и ЕАЭС Пашинян не будет, он просто испугается, потому что простая арифметика показывает, что даже при фальсификациях он не вытянет выбор в пользу ЕС. А потому он продолжит свой тяни-толкай, по максимуму пытаясь отодвинуться от России подальше, но получая от нас всякие «пряники». Интрига с выборами в Армении закончилась, но интрига с Арменией в отношениях с Россией продолжается.

Нам же стоит в этой ситуации просто определиться, что нас в такой ситуации не устраивает, и какие шаги Никола станут маркером для введения в полном объеме рыночных отношений с Арменией. Как говорил президент России Владимир путин, «мы уважаем выбор армянского народа». Но сначала мы все-таки будем уважать свой народ.

P.S. По уточненным данным ЦИК Армении, оппозиционная партия «Процветающая Армения» не проходит в парламент, потому что ей не хватило нескольких десятков голосов, чтобы преодолеть 4%-й барьер. Впрочем, это уже совсем не важно.

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