Конфликт вокруг Ирана будет "мерцать" еще долгие годы: эксперты предложили решение

Блокада Ормузского пролива продолжается. Фото: REUTERS.

Израиль и Иран снова принялись бить ракетами друг по другу. Сначала иранцы ударили по пунктам управления ВВС израильтян - в отместку за их бомбежки Бейрута и Южного Ливана, где находятся базы союзника Ирана – ливанского шиитского движения «Хезболла». А Тель-Авив ответил запуском баллистики по целям в Тегеране, Тебризе и Исфахане.

Вывод тут можно сделать один: объявленное в апреле с подачи Трампа перемирие между Ираном и американо-израильской коалицией приказало долго жить. Ближневосточный конфликт, похоже, возобновляется, причем цена на нефть вновь подскочила до 98 долларов за баррель. KP.RU в этой связи задал несколько вопросов экспертам.

- Сколько может продлиться нынешний ближневосточный конфликт?

Василий Кашин, старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, член Совета по внешней и оборонной политике:

- При таком характере ведения боевых действий эта война может продлиться очень долго. Конфликт способен приобрести, как говорят политологи, мерцающий характер. Вспышка активности – потом пауза без выхода на мирное решение – потом опять вспышка. На это чередование вспышек и затуханий воздействуют конкретные факторы. Например, Трампу очень хотелось бы к промежуточным выборам в конгресс в ноябре, сообщить о какой-то сделке. Но, с другой стороны, смены режима в Иране добиться не удалось. Иран сохраняет способность наносить удары по Израилю и арабским союзникам США, а самое главное - продолжает надежно блокировать Ормузский пролив. Так что мой прогноз: Трамп будет периодически объявлять о конце конфликта, но война будет вспыхивать вновь и вновь.

Конфликт будет продолжаться еще годы, поскольку позиции сторон далеки друг от друга, а компромиссные решения не просматриваются. Фото: REUTERS.

Александр Каргин, политолог-востоковед, специалист по Израилю:

- Конфликт будет продолжаться еще годы, поскольку позиции сторон далеки друг от друга, а компромиссные решения не просматриваются. Да, Трампу очень хотелось бы объявить о «сделке» к ноябрю. Отсюда – его недовольство израильским премьером Нетаньяху, который интересы Вашингтона проигнорировал и нанес удары по Ирану вопреки объявленному Трампом перемирию.

Трамп оказался в незавидной позиции. Получается, его призывы соблюдать перемирие ничего не значат ни для ирано-ливанской «оси», ни для Израиля. Тель-Авив задел и престиж Британии с Евросоюзом, ведь они призывают Израиль к «сдержанности». На призывы уходить от эскалации Израиль отвечает в своей излюбленной манере: безопасность израильских граждан нам важнее всего. И война продолжится – с перерывами, но продолжится.

- Как скажется конфликт на ценах на нефть и на мировой экономике в целом?

Василий Кашин:

- Если блокада Ормузского пролива продолжится, можно ожидать нового мирового экономического кризиса, похожего на тот, который начался в 2008 году. Удорожание нефти и газа приведет к падению курсов акций, разорению многих компаний. Но Россия в краткосрочной перспективе может от этого кризиса даже выиграть. Наша экономика сейчас изолирована от западных финансовых рынков действиями самого Запада. Плюс кризис уменьшит способность США и ЕС поддерживать Украину, а некоторые санкции на российскую нефть и газ Западу придется снять.

Однако в долгосрочной перспективе мировой энергетический, а потом и финансовый кризис нам невыгоден. В мире ускорится запуск «зеленых» технологий взамен использования углеводородов. Рано или поздно это скажется и на России как на экспортере энергии.

Если блокада Ормузского пролива продолжится, можно ожидать нового мирового экономического кризиса Фото: REUTERS.

Александр Каргин:

- "Пробка" в Ормузском проливе и удары иранских ракет по ОАЭ, Кувейту и Саудовской Аравии безусловно создадут проблемы на рынке нефти. Но Эмираты и другие нефтяные монархии увидят выход в поставке своего сырья в обход Ормуза. Но для этого нужно проложить трубопроводы. Быстро этого не сделать, но проблема поддается решению.

Если в строительство таких магистралей вложатся западные страны, цена на нефть вскоре выровняется – она будет приблизительно такой же, как до начала войны в минувшем феврале. Если же Ормузский пролив останется «узким горлом», контролируемым Ираном, цена на нефть все время будет скакать. Она может понижаться в моменты перемирий, но потом непременно вновь идти вверх.

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