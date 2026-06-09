Вопрос дня: А вам кто по хозяйству помогает? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ. Перейти в Фотобанк КП

Виктор Цицер, участник СВО, кавалер ордена Мужества:

- Дочка - моя самая главная помощница. В августе ей исполнится два года, но она уже знает, куда складывать игрушки и как собирать турник. Я крутил болты под ее руководством - малышка следила, чтобы я не отлынивал от работы.

Ольга Серябкина, автор и и исполнительница:

- Я очень люблю готовить. Но из-за рабочего графика не могу кормить ребенка вкусно и полноценно каждый день. Поэтому у нас появился повар, который потрясающе готовит. Это было лучшим решением для меня как для хозяйки - я знаю, что дома накормлены все и всегда.

Наталья Корягина, профессор медуниверситета, главный терапевт Минздрава Пермского края:

- Ко мне раз в две недели приходит помощница по дому. Но готовлю я сама, и ежедневная уборка для меня – это, наоборот, отдых, смена деятельности. И детей я так воспитала, что они помогают в домашней работе. У старшего сына своя семья, и он полностью может обеспечить быт и ребенку, и жене. Младшей дочери 17 лет - я могу полностью переложить на нее подготовку ужина. А вообще сейчас, когда у нас дома огромное количество техники, бытовые проблемы отошли на второй план.

Сати Казанова, певица:

- Я очень счастливый человек, у меня потрясающие помощники. Мой ангел Виталия помогает мне со всем вопросам по билетам, графику и финансам. Умница невероятная.

Мой терпеливый водитель Тенгиз каждый раз возвращается за забытым мной термосом. Еще раз в неделю ко мне приходит домработница - убирает, гладит, то, что я стираю в машинке. Ну и нянечка, конечно!

Алла Шишкина, трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию

- Так как у меня 10-месячный ребенок, сложно поддерживать дом в идеальном порядке. Поэтому ко мне раз в две недели приходит женщина - делать уборку. Мыть полы — мое самое нелюбимое занятие! А готовим мы с мужем сами. Иногда можем заказать еду, если очень устали. Еще моя мама периодически сидит с ребенком - это тоже неоценимая помощь.

Ольга Крамная, приемная мама восьмерых детей, Симферополь:

- У каждого ребенка, за исключением двух младших, есть свои обязанности - в зависимости от того, кому что по душе. Катя, например, любит животных и поэтому отвечает за собак (а их у нас четыре). Она их кормит, после прогулок моет лапы. Лизе и Степану нравится возиться с малышами Сашей и Сережей. А вот за чистоту в нашей «трешке» отвечают все - на кухне дежурим по очереди, генеральную уборку проводим сообща.

Анна Исматова, директор НКО «Саратовский клуб адаптивных видов спорта»:

- По хозяйству мне помогает дочь. Она с удовольствием месит со мной тесто, лепит пирожки и сама вызывается пропылесосить свою комнату. До рождения Юлианы я и предположить не могла, что вместе со счастьем и радостью обрету настоящего друга и помощницу!

Дмитрий Октябрьский, художник и директор музея «Автомобили мира» (Москва):

- Я очень люблю сам мыть посуду: есть посудомойка, но принципиально ей не пользуюсь. Для всех остальных домашних задач приглашаем домработницу. Жизнь так прекрасна и разнообразна, чтобы много времени уделять быту.

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