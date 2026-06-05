Звезды и дня не проживут без водителя, телохранителя и няни: Сколько платят своим главным помощникам Джиган, Дибров, Седокова

Рядом с популярным Джиганом помощник-охранник. Фото: Литвинова Екатерина

Звезды стали чаще появляться на публике с охраной. Сайт KP.RU узнал, кого кроме телохранителей часто нанимают наши знаменитости для помощи в обеспечении своей безопасной и комфортной жизни. И сколько в этом сезоне платят этим помощникам в домашних и бытовых делах.

ТЕЛОХРАНИТЕЛИ

Звезды выбирают несколько способов охраны. Как правило богатые и знаменитые живут в закрытых, охраняемых подмосковных поселках, а личную охрану нанимают, когда выходят из дома. Речь не идет о концертах - там охрана обязательна, нанимается организаторами мероприятия в ЧОПах, имеющих лицензию. Чаще функцию личного охранника выполняет водитель - естественно, что без оружия, его задача не допустить к звезде или случайных людей, или агрессивных фанатов, или исключить любую внештатную ситуацию с незнакомцами.

К примеру, актриса Настасья Самбурская нанимала охранника после угроз неадекватного фаната. Певец Григорий Лепс ходит в сопровождении охранника, иначе ему просто прохода не дадут - все хотят обнять, пожать руку, сфоткаться, поговорить. Или еще одна история - после развода блогера Оксаны Самойловой и рэпера Джигана они стали настолько популярны, что и число обслуживающего персонала увеличили для себя и четверых детей. Джиган последнее время посещал фестивали, концерты, съемки с 6-летним сыном Давидом, а рядом с ними держался телохранитель. У трех дочерей пары имеется личный водитель-охранник, который отвозит их в школу, на кружки, в кино с подругами, в магазин - его задача контролировать, чтобы к детям не приближались посторонние.

Сайт KP.RU решил нанять такого специалиста, связавшись с менеджером агентства по найму персонала на Новой Риге: «За две недели подберем отличного водителя-охранника. Надо понимать, что это не телохранитель, а человек спортивного телосложения, который будет не только возить, но и сопровождать в магазинах, кафе и т.д. Он не носит оружия, просто своим присутствием рядом отпугивает потенциальных неадекватов или незнакомцев, кто захочет пообщаться. При пяти рабочих днях в неделю и нормированном рабочем дне оклад такого сотрудника 190 тыс руб - 200 тыс руб. Если хотите, чтобы пять дней в неделю человек работал ненормированный день - от 300 тыс руб. Такие сотрудники у нас с постоянной регистрацией в Москве или Подмосковье, возраст до 50 лет, безаварийный опыт вождения. Звезды и обеспеченные люди нанимают таких. Если хотите с зарплатой в районе 170 тыс руб, тогда подберем молодого пенсионера».

Нанимают артисты и профессиональную охрану. В этом случае обращаются к частным охранным агентствам, где сотрудники подготовленны к реакции на ЧП, имеют разрешение на ношение оружия, проходят подготовку. Этих специалистов берут или разово на мероприятие, или на постоянной основе - таких серьезных ребят можно наблюдать рядом с рэпером-бизнесменом Тимуром Юнусовым (Тимати) или певцом SHAMAN. Услуги профессионального телохранителя за выход на одно мероприятие стартуют в Москве от 35 тыс руб.

Тимати с охранником Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Продюсер Илья Саглиани объяснил KP.RU нюансы работы охраны со звездами: «Многие звезды имиджево нанимают охрану - для выхода на какое-то мероприятие. Звезда использует такой выход как имиджевый инструмент, чтобы разлетелись фото и видео ее в сопровождении охраны. Но бывает и так, что одержимые фанаты преследуют звезду и тогда телохранитель необходим ради безопасности, как было в истории с преследованием семьи певца Влада Соколовского и многих других. Таких случаев тоже немало. Тогда нанимают сотрудников ЧОП. Стоимость разового сопровождения за день для вип-обслуживания в среднем 50 тысяч рублей, но есть цены и ниже. Обычно подписывают договор с ЧОПом на месяц и нанимают одного, двух или трех охранников». В месяц при 5-дневной рабочей недели сопровождение охранника из ЧОПа для вип-клиента стартует от 190 тыс руб.

НЯНИ

В агентстве по найму персонала KP.RU рассказали об особенностях подбора сотрудников в дома звезд: «У обеспеченных известных людей самые востребованные сотрудники - домработницы, семейные водители и няни для детей. С опытом работы, рекомендациями, если они проходят месяц испытательного срока - остаются в доме, нет меняем. Тщательнее всего отбирают нянь. Сегодня уже нет дефицита на самую востребованную категорию нянь в обеспеченный дом. Это женщина с педагогическим образованием, с постоянной регистрацией в Москве или области, средний возраст от 45 до 57 лет. Она и к школе подготовит, и уроки потом проконтролирует. Средняя зарплата такой няни для работы в загородном доме при 5-дневной неделе без проживания 180 тыс руб. Плюс такси от и до метро. Если нужна вип-няня с такими критериями с проживанием или с медицинским образованием для младенца, тогда зарплата стартует от 250 тыс руб и искать будем дольше». Одна няня - один ребенок, в обязанности входит уход за ребенком и его пространством, гардеробом, прогулки, сопровождение с водителем на занятия, развивающие занятия, контроль за расписанием.

Жалуются артистки на нянь часто. К примеру, певица Анна Седокова делилась проблемами с няней сына Гектора: «Предыдущая няня, проработавшая у нас три недели, которой мы заплатили вперед за месяц ожидания, плюс подали и заплатили за все визы, во время получения документов сказала, что хочет зарабатывать на моих детях в три раза больше...»

У телеведущей и актрисы Анны Хилькевич три дочери, у каждого ребенка - своя няня. Самой младшей Оливии скоро два года. Хилькевич искала няню долго, транслировала нюансы в соцсетях. Теперь в семье живет идеальная помощница звезды с младшей дочкой. Вот опыт Хилькевич в подборе няни: «Человек пятьдесят точно прошло. Я пробовала их всех. Могу целую книгу написать про странных женщин, которые приходят в мой дом и уходят… Няня должна быть опрятная, умная, с образованием, например, педагогическим. Чтобы она психологией увлекалась, умела готовить, но только детский стол. Человек, который находится 24 часа в моем доме, должен быть идеальным, потому что это уже член моей семьи».

У телеведущей и актрисы Анны Хилькевич три дочери, у каждого ребенка - своя няня Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Так как многие мамы-звезды гастролируют, поют и играют спектакли поздними вечерами, то няни живут с их детьми круглые сутки, поэтому работают нередко вахтами - две недели одна няни, две недели - другая.

ДОМРАБОТНИЦА

Раньше модным было брать в загородный особняк супружескую пару с проживанием в домик для гостей или персонала. Мужчина отвечает за порядок с инженерными коммуникациями в доме, решает бытовые жилищно-коммунальные вопросы, следит за порядком во дворе и т.п. Жена выполняет обязанности домработницы, это - уборка, поддержание чистоты в доме, уход за гардеробом, присмотр за домашними животными, закупка продуктов, приготовление пищи в этот список не входит, но может быть оговорено за дополнительную плату. В больших домах домработница просто не успеет готовить, для этих целей нанимают повара или заказывают доставку из ресторанов, или хозяйка справляется сама, имея помощницу на подхвате.

Семейных пар сейчас дефицит, подбирают долго, оклад стартует от 350 тыс в месяц с проживанием. Поэтому чаще всего нанимают просто приходящую домработницу, а для мужских дел вызывают слесаря, электрика или другого специалиста «на час».

Как рассказали нам в агентстве по наему персонала: «Для звезд, как и для любых обеспеченных людей, важна конфиденциальность. В остальном как везде опыт, адекватность, квалификация. В домах площадью до 300 кв м домработница с проживанием зарабатывает от 180 тыс руб в месяц».

К примеру, телеведущий Дмитрий Дибров после развода остался жить в загородном доме с семейной парой помощников. Есть ему не готовят - посещает рестораны или заказывает оттуда доставку. Персонал следит за порядком в доме. Дибров говорит, что относится к домашнему персоналу с уважением, и даже премии платит. К примеру, когда помощник сделал отличный чертеж и обновил инженерные коммуникации, звездный работодатель премировал его денежным бонусом.

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