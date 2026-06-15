Дональд Трамп Фото: REUTERS.

Дональд Трамп хотел сделать себе подарок на восьмидесятилетие - заключить мирную сделку с Ираном. Дипломатический процесс, действительно, на фоне взаимных обстрелов кипел и бурлил, но торжественного подписания под фанфары именно в день юбилея президента США 14 июня не вышло.

Поэтому Трампу пришлось довольствоваться постом в своей соцсети: соглашение с Ираном достигнуто, Штаты со своей стороны снимают блокаду с Ормузского пролива, официальное подписание договоренностей с иранцами состоится в пятницу, 19 июня.

«Корабли мира, заводите двигатели! Пусть нефть течет!» - написал Дональд.

МИД Ирана подтвердил, что сделка согласована.

Но действительно ли речь идет о прочном мире?

ЧТО ИЗВЕСТНО О СДЕЛКЕ США С ИРАНОМ

По словам Трампа, сделка «принесет мир и безопасность всему региону». Однако на самом деле речь пока идет не про всеобъемлющее финальное соглашение, а про меморандум о намерениях. Самые важные вопросы - в первую очередь об иранской ядерной программе, обогащенном уране - еще не разрешены.

Более того, Вашингтон до сих пор не озвучил детали будущего меморандума, а западные СМИ транслировали несколько вариантов.

Иранское же агентство Mehr описало проект соглашения так:

- Огонь немедленно прекращается на всех фронтах, в том числе в Ливане (имеется в виду операция Израиля против союзной Ирану «Хезболлы»).

- Соединенные Штаты обязуются не вмешиваться во внутренние дела Исламской республики.

- В течение 30 дней будет окончена блокада Ормузского пролива.

- Американских военных отведут от иранских границ.

- Нефтяные санкции против Ирана приостановят.

- Исламская республика со временем получит от Соединенных Штатов и их союзников $300 млрд на восстановление.

- Основные переговоры об окончательной сделке продлятся 60 дней - и будут в основном посвящены ядерной программе Ирана и полной отмене санкций. В течение переговорного периода Штаты размораживают $24 млрд иранских активов. Половину этих денег Тегеран получит до начала переговоров.

- Иран обязуется не разрабатывать ядерное оружие.

- Ракетная программа Исламской республики, поддержка Тегераном прокси-сил в других странах обсуждаться не будут.

По словам пакистанского премьера Шарифа (Пакистан был главным посредником между иранцами и американцами), меморандум оформят 19 июня в Швейцарии.

Со стороны США договоренности в Женеве подпишет вице-президент Джей Ди Вэнс, с иранской - глава МИД Аббас Арагчи и спикер парламента Мохаммад Багхер Галибаф.

Не исключено, что в Швейцарии появится и сам Трамп. По словам Вэнса, это возможно, «подготовка в процессе».

ЧТО ГОВОРЯТ В ИРАНЕ И США О МИРНОМ СОГЛАШЕНИИ

По горячим следам трамповского заявления комментарий Fox News дал Джей Ди Вэнс. Про сам Иран он говорил мало, зато заверил: сделка станет важным событием для американцев, которые «страдали от высоких цен на бензин», и Трампа это сильно беспокоило. Но вот сейчас цены на нефть упадут, причем надолго, хаос прекратится, и Ближний Восток станет «двигателем благосостояния» для американской экономики. (Президента США цены беспокоили не просто сильно - а ОЧЕНЬ сильно. Ведь в ноябре республиканцам предстоят промежуточные выборы в Конгресс, и они рискуют потерять большинство в обеих его палатах).

Еще Вэнс подчеркнул: сделка подразумевает, что Иран никогда не будет обладать ядерным оружием (Тегеран, впрочем, и раньше давал такие обязательства).

С иранской стороны выступил замминистра иностранных дел Казем Гарибабади: «Мы одержали победу над Америкой… Наши военные всегда будут держать палец на спусковом крючке.

Этот меморандум не означает доверия к врагу и написан в условиях полного недоверия. Мы будем следить за выполнением обязательств американцами».

ЧТО МОЖЕТ ПОМЕШАТЬ МИРУ

Если изложенные в меморандуме условия войдут в финальное соглашение, это действительно станет грандиозной победой Тегерана. Но будет ли соглашение?

Ему всеми силами продолжит противиться премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, его страна не переставала бить по Ливану, пытаясь сорвать сделку. Трамп был в ярости.

Сейчас Тегеран требует, чтобы израильские силы покинули Ливан (ЦАХАЛ оккупировал южные регионы страны). Но Нетаньяху против. Издание Маарив передает: премьер заявил, что его страна не обязана соблюдать «ливанский» пункт будущего меморандума. И что Трамп будет делать с неуправляемым другом Биби?

Также непонятно, повторим, как на деле повернутся 60-дневные переговоры.

В любом случае, в пятницу будет интересно наблюдать за подписанием в Женеве. Ну а пока остается аплодировать тефлоновому Дональду Фредовичу, который в любой ситуации примеряет белое пальто. Сегодня он, не краснея, заявил насчет будущего меморандума: «Лидеры региона впервые нашли президента, который может помочь им достичь подлинного мира». И в приподнятом настроении отправился смотреть бойцовский турнир UFC на лужайку у Белого дома.

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