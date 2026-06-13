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В мире13 июня 2026 22:00

Дом, который построил Трамп: ему стукнуло 80 лет, итоги подвели в виде «здания жизни»

Президенту США Дональду Трампу исполнилось 80 лет
Ирина РИНАЕВА
14 июня 2026 года, президенту США Дональду Трампу исполняется 80 лет.

14 июня 2026 года, президенту США Дональду Трампу исполняется 80 лет.

Фото: REUTERS.

В воскресенье, 14 июня 2026 года, президенту США Дональду Трампу исполняется 80 лет. Американцы готовятся отметить этот юбилей - кто с восторгом, а кто и с проклятьями. Но и те, и другие признают: этот яркий человек, крутой бизнесмен и весьма нетривиальный политик уже прочно вошел в мировую историю и наверняка останется в людской памяти.

О Трампе написаны тысячи аналитических статей, биографических исследований и личных воспоминаний. Мы решили представить образ и дела американского лидера в виде дома, который он построил (и продолжает строить). Во все уголки, конечно, заглядывать не стали, но в некоторых его возможных частях побывать смогли.

Фото: Наиль ВАЛИУЛИН. Перейти в Фотобанк КП

ЗОЛОТОЙ КУПОЛ ЗА ТРИЛЛИОНЫ

Свой американский дом Трамп решил накрыть крышей в виде купола. Да не простого, а противоракетного. Он призван защитить Штаты от всего, что могут обрушить на них с небес разные недруги. Стоимость этой кровли постоянно растет: год назад начинали с $480 млрд, а в мае Конгресс оценил ее уже в $1,2 триллиона. Все должно быть готово к 2029 г. У Израиля подобная штука есть, называется «Железный купол». Но, по меркам Дональда, железо не сильно блестит, поэтому у него будет «Золотой».

Однако, по мнению экспертов, строительство обойдется в несколько триллионов, сроки создания системы совершенно нереалистичны, а главное - она не сможет обеспечить надежную защиту в случае массированного ядерного удара.

ЧЕРДАК ПРИЧУД

У Дональда чердак забит причудами, экстравагантными выходками и непомерным тщеславием всех оттенков. В центре стоит горшок с нарциссом, которым он любуется, поглядывая на себя в зеркало - на втором сроке Трамп почувствовал себя властелином земного шара. Поэтому на стене в богатой раме висит та самая картина из его соцсети TRUTH Social, на которой президент в одеяниях Господа постирает над миром сияющую длань.

Тут же вышитое золотой вязью по шелку любимое изречение американского лидера: «Никто до меня этого сделать не смог, и только я сумел!» Дерганье в папуасских танцах на митингах, поток отборных ругательств в адрес политических противников и журналистов - это все тоже хранится здесь.

Есть и сугубо бытовые предметы, например, набор расчесок и батарея флаконов с лаками для волос. К своей знаменитой прическе Дональд относится весьма серьезно и однажды публично пожаловался, что «лак стал уже не тот, что раньше».

Трамп почувствовал себя властелином земного шара.

Трамп почувствовал себя властелином земного шара.

Фото: социальные сети.

СПАЛЬНЯ, ПОЛНАЯ ТЕСТОСТЕРОНА

Лидер нации не очень-то любит пускать посторонних в свое приватное пространство. Насколько известно, в семье у Трампа особых проблем сейчас нет, искать скелеты в шкафах не имеет смысла. Тем более, что, по заявлению главы Минздрава США Роберта Кеннеди-младшего, уровень тестостерона у Дональда «очень высокий для его возраста». Но все же личный врач сюда иногда заходит, когда здоровье президента пошаливает.

Он стал часто уставать и засыпает на совещаниях. Никто так толком и не объяснил, что за странные пятна вдруг появляются у Трампа то на шее, то на кисти руки, - судачат о лечении рака кожи. Хотя сам Дональд, только что прошедший очередной медосмотр, утверждает, что в свои 80 лет здоров как бык и даже поправился на 6 кило.

Политик похвастался, что в ходе когнитивного теста правильно ответил на все 120 вопросов, показав «экстремально высокий уровень интеллекта». И демонстрирует его каждый день, так что все уж устали удивляться...

Странные пятна вдруг появляются у Трампа то на шее, то на кисти руки.

Странные пятна вдруг появляются у Трампа то на шее, то на кисти руки.

Фото: REUTERS.

ГОСТИНАЯ С ТАПКОМ МАДУРО

Представительское помещение - центр международной деятельности президента США. Здесь нашлось место для большой карты Мексиканского залива, переименованного в Американский, и указа Трампа с подписью, похожей на тын в казачьем хуторе, объявляющей о введении тарифного оброка практически для всех стран мира.

Висят памятные фото: с Владимиром Путиным в Анкоридже, с Си Цзиньпином - в Пекине. Вот Трамп учит уму-разуму лидеров Евросоюза, а вот - устраивает показательную порку Зеленскому. Рядом часы с кукушкой, провозглашающей мир каждые 24 часа. Но механизм сломан...

Неподалеку лежит ночной тапок похищенного президента Венесуэлы Мадуро. На столе - схема Ормузского пролива, где расплывается большое нефтяное пятно. Разбросаны игрушечные ракеты, самолетики и корабли, а также перечеркнутые варианты мирного соглашения с Тегераном.

Тут же забавный подарок из Тель-Авива: кукла американской собачки, которой виляет израильский хвост. А в дальнем углу за диваном пылятся несостоявшиеся начинания: провалившийся «Совет мира», который должен был заменить ООН, не ставшая 51-м американским штатом Канада, неприсоединенная Гренландия, неприватизированный Панамский канал. Хотя с последних трех пыль еще могут сдуть. За полтора года своего второго срока Дональд успел много чего наворотить во внешней политике, но пока серьезного успеха не снискал - ни в мире, ни в войне.

КАБИНЕТ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Здесь вершится политика внутренняя. Гвоздями к стене прибиты пожелтевшие портреты врагов Трампа с прозвищами, которые он им присвоил: «худшего президента» Обамы, «лживой» Клинтон и «сонного» Байдена. Тут же - трофеи политического сафари.

Прикреплены, например, скальпы упраздненных Агентства по международному развитию (USAID), «Голоса Америки*» (организация признана у нас иноагентом) и других федеральных служб, которые, по мнению Дональда, даром ели хлеб.

На президентском столе - изрядно выцветшая кепка MAGA («Сделаем Америку снова великой»). Кажется, что ее вот-вот уберут, потому что движение расслаивается и хиреет - многие американцы перестают верить обещаниям Трампа. Его рейтинг упал с 47% в начале срока до 34-35% сейчас. Цены растут, медстраховка стремительно дорожает - 27 тысяч долларов (почти 2 млн руб.) для семьи в год. А прибавивший в стоимости бензин вообще грозит администрации колоссальными издержками. Ведь в ноябре - промежуточные выборы в Конгресс, которые республиканцы рискуют проиграть.

Есть, правда, у Дональда и сильный козырь. Стоящий в кабинете макет фрагмента стены на границе с Мексикой (она по длине скоро догонит Великую китайскую) символизирует, что количество нелегальных мигрантов в стране действительно упало до минимума с 1970-х годов и значительно снизился наркотрафик.

Движение MAGA расслаивается и хиреет - многие американцы перестают верить обещаниям Трампа.

Движение MAGA расслаивается и хиреет - многие американцы перестают верить обещаниям Трампа.

Фото: REUTERS.

КУХНЯ C УКРАИНОЙ В МОРОЗИЛКЕ

Хорошо известно, что Дональд – фанат диетической колы (до 12 бутылок в день) и фастфуда, особенно чизбургеров, которые он, в отличие от большинства соотечественников, поедает с помощью ножа и вилки. Куда интересней кухня политическая: что готовит нам белодомовский кулинар вместе со штатом своих поваров-помощников? Похоже, скоро тут примутся за блюдо с кровью под названием «Куба». Трамп только что пообещал разобраться с ней «на обратном пути из Ирана». Но путь этот может стать долгим: президент США завяз в ближневосточном кризисе и не знает, что делать дальше - то ли довести его до полного кипения, то ли поставить остужаться.

К конфликту на Украине он явно охладевает и не прочь задвинуть его куда-нибудь в морозилку. Но к концу своего президентства Дональд рассчитывает предстать в образе шеф-повара с такими регалиями: главный мировой «миротворец-заключитель сделок», хозяин Западного полушария и жесткий защитник экономических интересов США по принципу «Америка прежде всего».

ПОСТ ОХРАНЫ ИЛИ ЖИЗНЬ

Она 47-му президенту США досталось по наследству от предшественников, но при нем сильно расширилось - жизнь заставила! Четыре покушения, дважды - со стрельбой, надорванное пулей ухо... Это вам не шутки! Количество сотрудников Секретной службы, охраняющих лично главу государства, увеличилось до трехсот. Под защиту также взято рекордное число лиц из его ближайшего окружения - 42 человека, включая 18 членов семьи.

Но сотрудникам Секретной службы есть, куда расти: последняя попытка покушения показала их очередные промахи.

Трамп пережил четыре покушения, дважды - со стрельбой.

Трамп пережил четыре покушения, дважды - со стрельбой.

Фото: REUTERS.

БУНКЕР ПОД БАЛЬНЫМ ЗАЛОМ

О, до такого не додумался никто из предыдущих хозяев Белого дома, включая самого Трампа в его бытность 45-м президентом страны!

Мрамор и хрусталь, лепнина, красное дерево и золото, золото, золото - все должно олицетворять любовь Дональда к пышности и роскоши в стиле Версаля. По углам - трехметровые позолоченные статуи лидера страны (они уже стоят кое-где в США). Звезда в его честь с Аллеи славы в Голливуде (открыта еще в 2007-м), даже золотая медаль лауреата Нобелевской премии мира (переданная ему настоящей лауреаткой - венесуэлкой Марией Кориной Мачадо, которая «мирно» аплодировала похищению Мадуро. Оригинал после Ирана Дональду вряд ли светит).

Под потолком среди огромных люстр подвешена модель самолета Boeing 747-8, подаренного Трампу королевской семьей Катара. Его прозвали «летающим дворцом» из-за обилия золотых элементов отделки в салонах.

Ну и, конечно, еще одна помпезная штуковина, призванная прославить имя нынешнего американского лидера. В столице есть Обелиск Вашингтона, Мемориал Линкольна, а теперь будет еще и Триумфальная арка Трампа, которую он собрался воздвигнуть в честь приближающегося 250-летия США.

Самое интересное, что под бальным залом в настоящем Белом доме Трамп строит 6-этажный подземный бункер, в котором намерен укрыться. Если «Золотой купол» не спасет.

*Признано в России СМИ-иноагентом.

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